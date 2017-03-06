10 добрых дел на Великий Пост

Для тех, кто готов в пост дополнить духовные подвиги делами добра, “Правмир” публикует специальную подборку.

Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово (2 Фес. 3:5)

Что надо делать:

– Купить и передать любую детскую или православную книгу в книжном магазине-участнике акции в период с 1 марта по 1 апреля 2017 года.

Организатор: Издательский Совет Русской Православной Церкви

Участники акции «Подари книгу детям» помогут собрать детскую литературу и православные книги для детей из многодетных и малоимущих семей, а также детей с ограниченными возможностями и сирот.

Акция проводится в магазинах:

«Библио-глобус»; ул. Мясницкая д. 6/3, стр. 1

«Сретение»; ул. Б. Лубянка, д. 19

«Православное слово»; ул. Пятницкая 51/14, стр. 2

«Троицкая книга», подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры; 2-й Троицкий пер. д. 6A, стр. 9

Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь; 2-й Зачатьевский пер., 2

Данилов ставропигиальный мужской монастырь; ул. Даниловский вал, 22

Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь; пл. Крестьянская, 10

«Православная книга», Издательство Московской Патриархии, ул. Погодинская, д. 18/1, стр. 1, ул. Бакунинская, 81/55, стр. 19.

Патриарший издательско-полиграфический центр Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Православный центр «Измайлово», Измайловская площадь, д. 2 и д. 4

«Маковец», ул. Климашкина 10

«Маковец», Рубцов пер. 16, корп. 1

Свято-Троицкая Сергиева лавра, Московская область, г. Сергиев Посад

Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя (Гал.5:14)

Что надо делать:

– Разобрать свой гардероб и привезти теплую одежду и обувь для бездомных в «Ангар спасения».

Организатор: служба «Милосердие»

Особенно востребованы мужские вещи. Привозить их можно в любое время.

Ангар спасения – центр помощи бездомным. Это каркасная палатка, при ней действует мобильная душевая, а также пункт социального работника. Основная задача ангара – способствовать возвращению бездомных в общество. Социальный работник в палатке оказывает бездомным помощь в восстановлении документов, налаживании связей с родственниками, поиске временного приюта и работы, отправке домой.

Адрес: ул. Николоямская, во дворе дома 55.

Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства (Кол. 3:14)

Что надо делать:

– Купить билет и 11 марта прийти на благотворительный спектакль «Стиховарение» в помощь детям с органическими поражениями ЦНС.

Организатор: благотворительный фонд «Галчонок»

Спектакль существует уже больше года, за это время было сыграно 17 спектаклей на лучших театральных сценах Москвы, благодаря собранным средствам 45 детей прошли необходимые курсы реабилитации, многие из них начали делать свои первые самостоятельные шаги, стали более активными, поверили в свои силы и нашли новых друзей.

Адрес: Большая сцена Театра Наций, Петровский переулок, 3

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше (1Кор. 13:13).

Что делать:

– Подарить дамам, — своим коллегам, партнёрам, сотрудникам, — авторские открытки. А весь «сувенирный бюджет» перевести в фонд помощи хосписам «Вера».

Организатор: фонд «Вера»

В этом году открытки создала для фонда художник Нана Тотибадзе. Девушки не только оценят иллюстрацию Наны, но и будут причастны к помощи тем, кому весна нужна сейчас как никогда — пациентам хосписов

Контакты: если вы желаете присоединиться к «Благотворительности вместо сувениров» — свяжитесь с Ольгой: olga.e.salnikova@gmail.com, 8 (926) 614-77-64.

Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона. (Рим. 13:10)

Что надо делать:

– Купить билет и 29 марта прийти на рок-концерт

Организатор: фестиваль “Разные люди: Рок музыканты помогают детям”

Это полностью благотворительная и принципиально неполитическая акция. На сцену в этот вечер выйдут: Пилот, Сурганова и Оркестр, Алексей Романов и Воскресение, Пелагея, 25/17, Разные Люди и Jack Action. Половина сбора от концерта пойдет в МОО “Справедливая Помощь”, вторая половина – на поддержку детей, курируемых фестивалем “Разные Люди”

Адрес: Stadium Live (Стэдиум Лайв), г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, стр. 1

Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас (1Ин 4:19)

Что делать:

– Собрать и сдать макулатуру 25 марта в ходе благотворительного соревнования «Бумажный БУМ-Час Земли».

Организатор: WWF (Всемирный фонд дикой природы) и ежегодная экологическая акция «Час Земли»

Цель акции – напомнить людям о необходимости бережного и ответственного отношения к окружающей природе. 1 тонна отправленной на переработку старой бумаги сохраняет до 17 деревьев, сберегает 14 000 литров чистой воды и 1000 кв/ч электроэнергии. Кроме того средства, вырученные от сдачи макулатуры в рамках акции, будут направлены на поддержку программы «Сохрани свой лес».

Контакты: для получения дополнительной информации и регистрации: 8-910-455-24-30, paperbum77@gmail.com, Асадчева Марина.

В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви (1Ин 4:18)

Что делать:

– Посмотреть график поездок на весну 2017 года, связаться с куратором, поехать в дом престарелых и подарить немного душевного тепла бабушкам и дедушкам.

Организатор: фонд «Старость в радость»

Одинокие бабушки и дедушки в домах престарелых зачастую очень скучают и страшно грустят от нехватки внимания и любви. Волонтеры всеми силами стараются подарить им ощущение праздника — для этого нужно не так много, они благодарны любому человеческому участию. Для пожилых людей устраивают концерты, поют и танцуют, привозят им сладости и подарки, фотографируются, устраивают мастер-классы и посиделки.

Примечание: в поездках часто нужны волонтеры с интересными умениями, транспортом, авторы новых идей для концертов и мероприятий.

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презреньем. (Пес. 8:7)

Что делать:

– Собрать дома накопившиеся металлические деньги и передать их в помощь детям с ДЦП

Организатор: благотворительный фонд «Созидание»

Акция с «Миру по монетке» пройдет с 1 марта по 1 апреля 2017 г. Объявляется всеобщий сбор мелочи на оплату курсов реабилитации для детей с диагнозом «детский церебральный паралич».

Одиннадцать акций, проведенных за последние годы, позволили собрать тонны монеток на общую сумму 5 048 854,45 рублей. На эти средства оказана помощь 69-м ребятам с диагнозом ДЦП. Сбор мелочи – вовсе не мелочь, а очень важное и нужное дело!

Варианты участия:

– привезти накопившиеся монетки с 1 марта по 1 апреля в Фонд или по адресам, где будут установлены баночки акции с фирменным муравьем.

– установить любую симпатичную емкость с логотипом акции в дружественном магазине, салоне, кафе, офисе и т.д. как в Москве, так в любом другом городе и регионе страны. Материалы для акции можно получить, написав на почту bf-sozidanie@yandex.ru.

– сделать онлайн пожертвование в поддержку акции на сайте фонда (в поле комментарий “С миру по монетке”)

Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. (1Ин.4:12)

Что делать:

– Посетить выставку-пристройство приютских животных «Домой!» 11 или 12 марта и забрать к себе кошку или собаку.

Организатор: Международный благотворительный фонд помощи животным

Трогательные, немного робкие, но ласковые животные больше всего на свете хотят стать домашними! И они сделали для этого все, что было в их силах – выжили на улице, не умерли от болезней и травм, не озлобились от жестокости человека. А волонтеры им в этом немного помогли. Все участники выставки здоровы, привиты, стерилизованы. Отдаются бесплатно, но по договору! Поэтому при себе необходимо иметь паспорт.

Адрес: ЦТИ “Фабрика”, Переведеновский пер, д 18

...любовь покрывает все грехи (Прит. 10:12)

Что делать:

– Стать координатором акции на приходе или распространителем книги “Азы православного христианства” в Великую Субботу 15 апреля 2017 года.

Организаторы:

Отдел Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви, общества и СМИ

Издательский Совет Русской Православной Церкви

Благотворительный Фонд святителя Василия Великого

Миссионерский отдел Московской епархии

Издательство «Никея»

15 апреля 2017 года в день Великой субботы в седьмой раз пройдет благотворительная просветительская акция “Пасхальная весть”. В этом году издательство “Никея” подготовило для бесплатного распространения книгу “Азы православного христианства”. В ней собрана необходимая информация о храме и богослужении, о таинствах и постах, о роли священника в жизни верующих.

Акция проводится на территории храмов и монастырей Русской Православной Церкви. Ежегодно часть тиража книг направляется для передачи в тюрьмы, больницы и распространяется среди военнослужащих.

Как принять участие: необходимо заполнить заявку и направить ее по электронной почте pashvest@yandex.ru