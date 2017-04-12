10 фактов о космосе и вере

«Правмир» собрал 10 самых ярких фактов и цитат, которые говорят о том, что космос и вера неразделимы.

1. С преподобным Серафимом на борту

Вместе с Союзом МС-02, который находился в составе МКС с 21 октября 2016 до 10 апреля 2017 года, на Землю вернулась частичка мощей преподобного Серафима Саровского. На время пребывания корабля в космосе она была помещена в мягкую коробочку и закреплена под скафандром на груди бортинженера экипажа МКС-50 Рыжикова.

«Мощами батюшки Серафима космонавты хотят освятить всю нашу Землю, чтобы его святыми молитвами мир Божий всегда был с нами, чтобы тихое и безмолвное житие прожить нам на земле во всяком благочестии и чистоте», — прокомментировал передачу святыни на МКС митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

После возвращения с орбиты святыня будет передана в храм Преображения Господня в Звездном городке.

2. Псаломщик в космосе

На борт Международной космической станции бортинженер экипажа МКС-50 летчик-космонавт с мировым именем Сергей Рыжиков взял икону, камни со святой горы Фавор и Евангелие

Известно, что Сергей Рыжиков в свободное от полетов и тренировок время помогает на богослужениях в православных храмах родного Нижневартовска.

Отец Сергий, директор воскресной школы, отмечает, что «сегодня многие боятся, стесняются идти в храм, а ведь из православных верующих выходят целеустремленные люди. Они искренние, настоящие, участвуют в богослужениях, как наш земляк Сергей Рыжиков, и не стесняются, не боятся этого!»

В октябре-декабре 2014 года космонавт служил псаломщиком в храме святого равноапостольного великого князя Владимира, который находится в американском городе Хьюстоне, сообщает официальный сайт храма. Рыжиков был там в командировке, по окончании которой подарил храму рукописную икону своего небесного покровителя – святого преподобного Сергия Радонежского.



3. Гагаринская традиция

Экипаж космонавтов перед отлетом посещает молебен

Со времен Юрия Гагарина в отряде космонавтов существует традиция: перед отлетом экипаж посещает Троице-Сергиеву лавру.

«Космонавты присутствуют на молебне, а потом уезжают на космодром Байконур. Хочу сказать, что наши ребята сильны не только в профессиональном плане, но и в духовном», — комментирует заведенный порядок начальник Центра подготовки космонавтов, летчик-космонавт РФ Юрий Лончаков.

Герой РФ, космонавт Геннадий Падалка добавляет: “Мы приезжаем, чтобы набраться духовных сил на предстоящую нам работу. Это не только традиция, но и зов души. Никто никого не неволит, все ребята с большим удовольствием приезжают, потому что эта поездка дает силы, крепость духа”.

4. Многие космонавты – люди верующие

Промысел Божий – быть космонавтом



Религиозность среди космонавтов не редкость: дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Леонов не раз замечал веру в Бога не только среди русских космонавтов, но и среди иностранных.

«Мне довелось побывать у многих американских астронавтов дома, и почти везде я видел специальные уголки, комнаты для молитв. Там на стене обязательно висит распятие, постелен коврик, чтобы можно было стать на колени, помолиться, — рассказал русский космонавт. — Когда мы, космонавты, астронавты, собираемся вместе, то не делим друг друга на «белых» и «цветных», русских, американцев, европейцев. Мы все – дети Земли, дети Божии. Без полета нам было бы сложнее понять эту простую истину».

Сам Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза считает, что «без веры в нашем деле трудно».

«Это почти невозможно. Космонавт, отправляющийся на орбиту, должен знать, что все будет в порядке. Это сейчас можно получить благословение у священника, сходить в церковь, как многие и делают. Раньше этого не было, вот многим из нас и не оставалось ничего другого, как верить… в приметы. Сергей Павлович [Королев] знал все наши суеверия и как хороший психолог использовал», — резюмирует Леонов в интервью порталу «Фома».

Другие космонавты тоже открыто говорят о своем отношении к вере. Так, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Георгий Гречко не раз признавался в интервью, что пришел к религии, проанализировав свою жизнь.

«Почему я верю? Потому что во время войны, даже не на фронте, а в тылу или в оккупации, как случилось со мной, другой надежды у человека нет, кроме как на Бога. И я могу вам сказать, что тогда практически все были верующими. Потому что жить хочется. И я, мальчик, верил. Я верю, что был рожден, чтобы стать космонавтом, – сказал Гречко. — Когда по наивности, по горячности, по глупости что-то делал, чтобы сойти с этого пути, меня, подозреваю, мой ангел-хранитель жестоко наказывал. Доводил до отчаяния. А потом самым невероятным образом возвращал на мой путь».

5. У российских космонавтов есть духовник

Отец Иов с детства мечтал о космосе



Священнослужитель напутствует их перед полетами в космос. Сейчас на этом посту служит настоятель храма в честь Преображения Господня в Звездном городке игумен Иов. Сам отец Иов не раз признавался журналистам, что с детства мечтал о космосе.

«В двух словах сложно объяснить. Начиналось с того, что, будучи еще мальчиком, я мечтал стать космонавтом. Даже готовился поступать в Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, чтобы потом, конечно, с Божьей помощью, поступить в отряд космонавтов. Но Господь решил по-другому. Я оказался в монастыре, где пробыл около десяти лет. Господь потом уже свел меня с ребятами, я поехал в Звездный, познакомился со многими нашими космонавтами», — цитирует священнослужителя радио «Голос России».

Келья монаха Иова больше похожа на кабинет астронома: в ней труды по богословию соседствуют с телескопом, книгами по астрономии, истории космонавтики и ракетостроению. Сам духовник российских космонавтов не сомневается в отсутствии противоречий между космонавтикой и верой.

«Несколько раз бывал в невесомости, проходил тренировки под водой для отработки действий космонавта в открытом космосе. В центре подготовки такое, конечно, тысячу раз видели, но на меня смотрели, как в цирке. А когда я из скафандра выбрался — а он жесткий, неудобно — ко мне за благословением подошли», — вспоминает отец Иов.

Священнослужитель уверен, что между монахами, авиаконструкторами и космонавтами есть много общего.

«Космонавты летают через первое на второе небо, но к третьему небу они подняться не могут, потому что это горний мир. Туда ракеты не летают. Там нужно очищать свое сердце и этим чистым сердцем восходить», — цитирует известного богослова Ерофея Влахоса отец Иов.

6. Теперь ракеты перед полетом освящают

В апреле 2016 года епископ Благовещенский и Тынденский Лукиан освятил ракету-носитель «Союз-2.1а», подготовленную к первому запуску с нового российского космодрома Восточный. Церемония прошла за сутки до старта

Комментируя освящение, в госкорпорации заявили, что на Восточном решили продолжить традицию: теперь ракеты перед стартом освящают на космодроме Байконур.

К слову, и первый православный храм уже построили рядом с новым космодромом Восточный в городе Циолковский в Приамурье.

7. Рука Бога длиной в 150 световых лет

В космосе ученые NASA нашли «Руку Бога»

Точнее, эту туманность в форме руки обнаружил сверхмощный спектроскопический ядерный телескоп «NuSTAR», используемый для изучения космических объектов в рентгеновском диапазоне с недоступной до этого точностью.

На чрезвычайно красивом снимке телескоп запечатлел расширяющуюся туманность погибшей звезды, сверхплотный остаток которой в 20 километров состоит из нейтронов и вращается со скоростью 17 оборотов в секунду. Туманность напоминает форму гигантской руки, протягивающей пальцы к загадочным огням. Часть ее, которая приходится на «пальцы», растянута в сторону газового облака по соседству. Это заставляет газовое облако сиять, ярко светиться и делает его похожим на «огненный кубок», который как будто держит «Рука Бога».

Туманность размером в 150 световых лет располагается в 17 тысячах световых лет от Земли.

8. Глаз Бога в созвездии Водолея

Этот космический объект интернет-пользователи и журналисты назвали «Око Бога»



Примерно в 700 световых лет от Земли в созвездии Водолея умирает звезда, похожая на Солнце. За последние несколько тысяч лет своей жизни она произвела на свет планетарную туманность NGC 7293, уже получившую имя Улитка.

На снимке туманности видны детали более яркой внутренней части Улитки, занимающей в пространстве около трех световых лет. Вокруг яркой внутренней части распростерлось слабое внешнее гало, отдельные части которого тянутся более чем на 6 световых лет. Эта простая, на первый взгляд, туманность имеет неожиданно сложную геометрию, напоминающую глаз. Из-за этого космический объект и получил свое прозвище.

Благодаря камере ACS на космическом телескопе «Хаббл» и данным Национальной обсерватории Китт-Пик установлено, что скорость расширения туманности составляет 31 км/с, отсюда следует, что возраст туманности достигает не меньше 10 600 лет.

9. Благословение с «Аполлона»

Известно, что в ходе миссии «Аполлон-8» командир экипажа Фрэнк Борман во время выхода на связь с Землей заявил, что у экипажа есть послание для всех землян

Послание заключалось в том, что каждый участник экспедиции прочитал отрывок из первой главы библейской Книги Бытия. После командир завершил сеанс словами: «От имени экипажа мы заканчиваем трансляцию, желая вам спокойной ночи, удачи, счастливого Рождества и благослови Господь всех вас там, на прекрасной Земле».

После этих слов корабль в последний раз зашел за Луну.

10. Гагарин не был атеистом

Гагарин не говорил, что не видел Бога

«В космосе был, Бога не видел». Эту фразу растиражировали все атеистические СМИ СССР. Но на самом деле Юрий Алексеевич Гагарин сказал вовсе не это.

Как уверяет генерал-майор, Герой России, летчик-космонавт Валерий Корзун, первому человеку в космосе принадлежит следующая фраза: «Если Бога не встретил на Земле, то не увидишь и в космосе».

Сказанное подтверждает коллега Корзуна, доцент Военно-воздушной академии полковник Валентин Петров, друживший с первым космонавтом Земли. Он считает, что Гагарин, будучи человеком верующим, просто не мог произнести таких слов, а высказывание на самом деле принадлежит первому секретарю ЦК КПСС того времени Никите Хрущеву, который произнес их на партийном пленуме по вопросам антирелигиозной пропаганды.

Корзун также утверждает, что Юрий Гагарин не был атеистом. К примеру, именно он первым публично предложил восстановить разрушенный Храм Христа Спасителя в Москве. Также достоверно известно, что Юрий Гагарин крестил свою дочь Елену.