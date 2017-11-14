Срочно! Педофилы усыпляют овчарок наркотическими леденцами!

18 террористов-смертников готовят теракты, в школе раздают конфеты с наркотиками, подростки планируют массовые самоубийства, 12 детей погибли от аллергии... Откуда все это берется и почему люди верят этому и активно распространяют? Мы собрали топ-10 сетевых страшилок и провели небольшое расследование.

В XXI веке слухи распространяются с помощью мессенджеров, непроверенную информацию охотно тиражируют в родительских чатах, не отстают в этом и соцсети. В доцифровую эпоху «письмо счастья» нужно было переписать несколько раз, перед автором стояла задача напугать читателей-переписчиков или пообещать, что после переписывания у них исполнится желание. Сегодня сообщение нужно лишь скопировать.

Фейк (от англ. fake – поддельный, фальшивый) – информационная мистификация или намеренное распространение ложной информации.

1. «Школьный» наркотик

Это новый препарат, известный как «земляника». В настоящее время в школах очень страшно, что все мы должны знать. Существует тип кристаллов, выглядит как клубничные поп-рок (конфета, которая шипит и «тает» в вашем рту). Он также пахнет земляникой и раздается детям в школьных дворах. Они называют это клубникой. Ребенок съел это, думая, что это конфета, и его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Этот наркотик также поставляется в шоколаде, арахисовом масле, коле, вишне, винограде и апельсине. Передайте это электронное письмо как можно большему числу людей (даже если у них нет детей), чтобы мы могли повысить осведомленность и, надеюсь, предотвратить любые трагедии.

В октябре 2017 года это сообщение, именно в таком виде, слово в слово, почти одновременно стало распространяться в родительских чатах в Свердловске, Челябинске, Улан-Удэ, Нижнем Новгороде, Воронеже, а также Липецке, Ставрополе, в Адыгее, Тюмени, Красноярске и многих других городах России.

Ни в одном из этих городов полиция не выявила ни одного случая распространения наркотических конфет в школах. В 2014-2016 годах была волна похожих сообщений о жвачке с наркотиками, но они тоже оказались ложными.

Проследить источник и путь фейка – вполне реально. Корявый стиль сообщения наводит на мысль, что это – перевод. Фейк о «детском» наркотике – родом из Америки, он появился в 2007 году, поводом стали наркотики необычного вида, которые обнаружила полиция, кристаллы были не белыми, а цветными, это породило гипотезу о возможном использовании в детской среде.

Информацию о раздаче наркотика в американских школах никто не подтвердил, зато много раз опровергли. В итоге в Америке «клубника» обосновалась в списке городских легенд. Но, тем не менее, сообщение продолжает распространяться. В 2017-м оно обогнуло земной шар и добралось до России. Давайте остановим его. Ну сколько можно?

Волна клубнично-земляничных сообщений сейчас катится по Индии, их источником стала страничка местной элитной школы в Facebook, в силу индийской специфики сообщения тиражируются на бумаге в виде напечатанных на компьютере предупреждений.

Фейк проник и в индийскую прессу, хотя местные полицейские тоже ничего не подтверждают. Сообщения, снабженные фотографиями обычных леденцов (какая же пресса без иллюстраций?), появились в местных газетах.

Не повезло и Украине. Бывший заместитель главы администрации президента Украины Марина Ставнийчук репостила «клубничный» фейк на своей страничке в соцсетях, теперь все ссылаются на нее, паника утихнет не скоро.

2. Мальчик без сознания в больнице

21.10.2017. 21:31:07. В ЦРБ привезли мальчика без сознания, на вид лет 12… Распространите, пожалуйста, родители, наверное, с ума сходят.

Этот текст с фотографией подростка на медицинской каталке побил все рекорды. За сутки, 21-22 октября он обошел всю Россию. Уже к утру стало понятно, что информация фейковая. На форумах писали, что такой мальчик действительно был, в Подмосковье, в Подольске два года назад.

Если это так, то его родителям очень неприятно снова и снова видеть в сети фотографии сына. Интересно, что мальчика считали своим и на городских, и на районных форумах. В некоторые сообщения были добавлены подробности, например «в Пироговскую больницу».

В больницах оборвали телефоны, поисковому движению «Лиза Алерт» пришлось давать опровержения. Фейк распространяется «ВКонтакте» до сих пор.

3. Ребенок найден в подъезде

Сегодня ночью по ул. Заречная, 4, подъезд 5 был найден ребенок! Зовут Глеб, 4 года!

Эта история произошла в Новосибирске, реального мальчика нашли в тот же день. Но фейк начал распространяться и, как это бывает, утратил привязку к местности.

Вскоре Глеба «искала» вся Россия, все города, где есть улица Заречная, а их – немало. Сообщения всплывали еще долго. В январе 2017-го «мальчик Глеб» вернулся снова и пару месяцев бродил по сети.

4. 20 овчарок подлежат усыплению

В связи с расформированием отдела охраны ВОХР РЖД подлежат усыплению 20 воспитанных, ученых, умных овчарок. Отдадут даром!

Это – один из первых массовых фейков. Он появился в 2011 году в Новосибирске, в объявлении были номера личных телефонов реальных людей, ни сном, ни духом не ведающих ни о каких собаках. Позже фейк публиковался в разных городах, с различными телефонами. Дозвониться на них не удавалось, но говорили, что телефоны это мошеннические и при попытке дозвониться на них снимаются деньги.

Позже появился аналогичный фейк про далматинцев. «Овчарки» и «далматинцы» в виде фотографий несколько лет странствовали по сети, утратив телефоны и остатки логики, но репосты попадались вплоть до 2016 года, а это значит, что находились люди, которые, поддавшись эмоциям, репостили объявление без контактов, даже не думая о смысле такого репоста.

5. Банда педофилов

Внимание!!! Предупредите своих детей, племянников, соседских детей и т.д. На сегодняшний день появилась информация, что появилась новая банда педофилов. Они разъезжают по разным городам, чтобы их не могли поймать! Работают по такой схеме: едут медленно на автомобиле по дворам, и якобы случайно из окна их машины выпадает котенок или щенок, и просят ребенка помочь поймать сбежавшее животное! Предупредите детей, чтобы ни в коем случае не помогали им, а по возможности сразу звонили 102! Убедительная просьба разослать это сообщение всем друзьям и знакомым.

Появление фейка о банде педофилов связано с историей Даши Поповой, 9-летней девочки, пропавшей 19 сентября 2012 года возле своего дома в Ростове-на-Дону. Дашу искал весь город. Когда стало понятно, что поиски не приносят результатов, в соцсетях начал распространяться этот фейк.

Кто и с какой целью его вбросил – неизвестно, но эта информация не имеет ничего общего с действительностью. Фейк оказался очень живучим. Несмотря на многочисленные разоблачения, он периодически возникает в месенджерах и соцсетях до сих пор, текст сопровождался фотороботами реальных правонарушителей, в разных регионах – разными.

6. Массовые самоубийства подростков

Уважаемые родители, сегодня в школу пришло письмо из полиции. Приказано довести до сведения всех родителей, что в это воскресенье группа КИТ планирует провести акцию с массовыми самоубийствами (5000 человек). Рекомендую в это воскресенье не отпускать от себя ребенка НИКУДА, даже в соседний подъезд, магазин, к другу и т. д. Позвонили из милиции и сказали предупредить родителей о том, чтобы в субботу и в воскресенье дети были под их присмотром, планируется массовое самоубийство детей! Колосов К.А. сказал, чтобы об этом предупредили всех родителей, так что будем бдить! Максимальный репост!!! В 19-й школе Раменского сегодня произошло самоубийство в 7-м классе, девочке было задание лежать под поездом.

Появление этого фейка связано с «группами смерти» в социальной сети «ВКонтакте». Информацию из этого сообщения опровергала полиция разных регионов России. Если внимательно прочитать объявление, то видно, что ни логики, ни привязки к конкретному месту в нем нет.

Тем не менее, в фейк поверили даже директора школ и проводили по нему родительские собрания. В марте 2017 года панике поддалась вся страна – от Москвы до Сыктывкара, от Саратова до Югры.

7. 12 детей умерло из-за поддельных лекарств

Срочно передать ВСЕЕЕЕМ!!!!! В Питере скоропостижно скончались 12 детей в возрасте 3-12 лет. В результате вскрытия выяснилось, что все дети стали жертвой сильной аллергической реакции, вызванной лекарственными средствами. Реакция была настолько серьезной, что никто из детей даже не доехал в больницу, все они скончались либо дома, либо по дороге в больницу. В данный момент полиция ведет разбирательство по делу, однако изъять из продажи все лекарственные средства не получится. Удалось выяснить то, что все лекарства, в результате приема которых погибли дети, были завезены в нашу страну контрабандным способом и являются опасной подделкой. ВНИМАНИЕ!!!! Перечень лекарственных средств, которые ни в коем случае нельзя давать детям: АМОКСИЦИЛЛИН, КАПЕСУЛА, ИБУПРОФЕН СУСПЕНЗИЯ, АЛКЛОФЕНАК, СУМАМЕД, ИНГАЛИПТ, АНТИСЕПТ, ИНФЛЮЦИД, ДЕТСКИЙ ПАНАДОЛ, САНАСОЛ. Постарайтесь ограничить применение вашими детьми вышеуказанных препаратов как минимум месяц – пока вся продукция не будет изъята из аптек. РАСПРОСТРАНИТЕ ВСЕМ, У КОГО ЕСТЬ ДЕТИ, СРОЧНО!!!

Очень живучий фейк, периодически возникает с 2012 года. Опровержения помогают, но ненадолго. Пришел он из города Алма-Аты, но кто и зачем его создал – неизвестно.

8. Новое насекомое-убийца заражает страшным вирусом при прикосновении

Если вы когда-нибудь увидите это насекомое – не пытайтесь убить его голыми руками или даже к нему прикоснуться. При контакте человек заражается вирусом, который молниеносно поражает все тело. Впервые этот ужас заметили в Индии. Распространите эту информацию членам вашей семьи и друзьям. Особенно внимательны пусть будут дети, ведь они любят брать в руки всяких жучков и букашек. Поделитесь этой важной информацией, чтобы предупредить как можно больше людей. Это смертоносное насекомое пока не изучено. Будьте предельно внимательны!

Фейк пришел из Мексики, он быстро добрался до Казахстана, иногда появляется и в России. На фото – гигантский водяной клоп из семейства Belostomatidae, его самка откладывает яйца на спину самца, поэтому он так странно выглядит, этот клоп большой, до 10 см в длину. Если его напугать, он может укусить, но никакого яда не выделяет.

«Страшные раны» не имеют никакого отношения к жуку, в основном это компьютерные спецэффекты, иллюстрирующие такое свойство человеческой психики, как трипофобия (боязнь скоплений маленьких отверстий).

9. В ТЦ похищают детей, возвращают без почки

В Москве совсем недавно начала работать непонятная группировка, эти сволочи похищают детей в крупных ТЦ типо «Мега» и прочих, травят их наркотиками, а через три дня, ровно на третий день возвращают в место похищения, но – внимание – уже только с ОДНОЙ ПОЧКОЙ!!!

Фейк в разных вариациях распространяется в сети с 2005 года. Причина распространения в том, что в России очень мало людей, которые знают, как на самом деле происходит трансплантация органов в нашей стране. Человеку грамотному сразу ясно, что перед ним очередной фейк, информация ложная, а слово «типа» пишется иначе.

10. 18 террористов-смертников

Уважаемые родители, примите, пожалуйста, к сведению. По информации МВД в РФ заслано 18 террористов-смертников, в ближайшие выходные возможен теракт в крупных торговых центрах. Предупредите знакомых и близких. Пожалуйста, отнеситесь серьезно, у нас усиление очень мощное. Информация по метрополитену. Прислали моему супругу сослуживцы.

В 2015 году эта информация была вброшена в соцсети Татарстана и очень быстро дошла до Москвы. Специалисты искали распространителей слухов, рисовали графики распространения информации, по этим графикам видно, что фейк был типичным вбросом.

Можно ли наказать за фейк?

Теоретически наказать распространителей слухов можно по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ: «Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию». Нарушение закона наказывается «штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов». Однако, чтобы возбудить уголовное дело по этой статье, нужно доказать факт клеветы, а это непросто, поэтому такие дела – редкость. Глупость и паникерство – не наказуемы.

Фейку – ни лайка, ни репоста

Эксперт по контентному анализу «Лаборатории Касперского» Дарья Лосева рассказала, что распространению фейков во многом способствуют алгоритмы соцсетей: «Во-первых, чтобы отправить сообщение дальше в соцсетях, достаточно нажать одну кнопку «Поделиться». И нажав ее, уже нельзя отозвать сообщение обратно. Во-вторых, лайки и репосты поднимают в топ ленты даже старые посты. Именно из-за этого некоторые особенно везучие фейки ходят вирусными волнами каждые несколько лет. Кто-то лайкнул старый пост или даже не лайкнул, а написал коммент «Что за бред!» – и этот старый пост вновь возникнет в ленте у всех его друзей. Кто-то принимает пост за чистую монету – и начинается очередная волна репостов».

От газетной утки к hoax messages

Раньше фейки тоже были, в доинтернетное время их называли «газетная утка». Это выражение связывают с бельгийским журналистом Робертом Корнелиссеном, который в 1815 году опубликовал заметку о том, как одна утка съела девятнадцать других уток, порубленных на куски. Текст вызвал огромный общественный резонанс, описанный феномен обсуждал весь Брюссель, но потом автор признался в розыгрыше. С тех пор такую информацию называют газетной уткой.

Как правило, авторы фейков стремятся воздействовать на ваши эмоции, напугать, удивить, ввести в заблуждение, заставить распространять явную глупость или даже вредоносную программу. За рубежом активно распространяется такая разновидность фейков, как hoax messages – тревожащая или странная информация, передающаяся по электронной почте или через мессенджеры.

Иногда такие сообщения – просто безобидные глупости, вроде ложных петиций, призывающих запретить делать из кошек бонсай, или вымышленного рассказа о камбоджийских карликах, вступивших в смертельную схватку со львом. Важно помнить о том, что подобный спам не всегда безобиден: открывая письмо с темой «Как поставить кошке клизму (видео)», вы рискуете заразить свой компьютер вирусом.

Вопрос о том, кто и зачем создает фейки и ложные новости, остается открытым, одного ответа на него быть не может. Учитывая сложность человеческой психологии, всех вариантов не предусмотришь, но говорят, что подобные фейки и ложные новости оказали некоторое воздействие на ход американских выборов.

Как узнать фейк?

Фейки похожи на детские страшилки: «Девочка, девочка, гроб на колесиках ищет твой дом», они стараются зацепить наши эмоции, и это им часто удается. Но если взять за правило никогда не копировать непроверенную информацию, то волну пугающих псевдоновостей можно остановить.

Признаки фейка: 1. Яркость и эмоциональная насыщенность информации. 2. Много общих фраз, восклицательных знаков, мало фактов и логики. 3. Нет ссылок на источник информации. 4. Отсутствие деталей позволяет привязать информацию к любому городу. Иногда встречаются какие-то детали или фамилии, они тоже не добавляют конкретики: «в городской больнице», «Колосов. П. А. сказал». 5. В конце – просьба о распространении, но если на минутку задуматься, то понимаешь, что смысла в репосте нет, цель сообщения – сеять панику.

Увидели страшный текст? Испугались? Хотите распространить? Сначала вбейте информацию в поисковик.

Кто и зачем распространяет фейки?

Андрей Масалович, специалист по кибербезопасности, президент консорциума «Инфорус», рассказал, что кроме психически нестабильных людей, готовых распространить любую информацию, есть люди, которые распространяют фейки, преследуя свои цели:

– Вбросы – очень простая технология, это один из способов информационной войны. Фейк – разновидность вброса, ему не нужно быть правдой, нужно быть ярким. Фейк вбрасывается в регион, и его там распространяют. Цель – решение какой-то конкретной, обычно дестабилизирующей, задачи. Возможный вариант – проверка устойчивости к тем или иным видам вбросов. Есть политические силы и организации, которые за это платят. Я участвовал в обеспечении стабильности в нескольких регионах накануне выборов и наблюдал такие примеры.

Основную часть информации распространяют не люди, а боты, специальные программы. Интернет наполнен ботами, более 50% трафика в интернете публикуют они, а не люди. Именно боты разносят фейки. В каждой информационной войне есть как сценаристы и режиссеры, так и рядовые исполнители. Основные игроки – платные тролли и их бригадиры, которые организуют процесс. Чтобы быть эффективными, тролли должны работать десятками и сотнями, а боты – тысячами. В этой сфере крутится много денег.

Для кого-то все это – конспирологические теории из области научной фантастики, а для кого-то – часть работы. Расскажу об одной маленькой войне, в которой мне пришлось принимать участие.

Помолитесь за бота Васю

В одном монастыре случился пожар. Яркие кадры с монахинями на снегу и языками пламени быстро разошлись по сети. В интернете немедленно появились десятки мошеннических страниц, на которых собирались пожертвования на восстановление монастыря.

Настоятельница через знакомого бизнесмена обратилась к нам. Мы получили благословение матушки, создали страницу для сбора пожертвований и «посевную» страницу со ссылкой на нее, которую боты разбросали по соцсетям.

Потом мы запустили бота «Совесть», который находил в сети фейковые страницы сбора на восстановление монастыря и писал в комментариях: «Люди добрые, это – мошенники, и реквизиты у них мошеннические». Владелец паблика стирал комментарий, бот писал снова. Когда автор поста банил бота, на его место приходил другой с той же функцией.

А еще мы запустили бота-юриста, который находил мошеннические страницы и жаловался на них, заполняя форму. В итоге примерно за неделю мы зачистили это поле. Матушка спросила, за кого молиться. «Кого писать?» – спросил меня бизнесмен. «Пишите: “Бизнесмен Сергей, организатор Андрей, а также боты Вася, Петя, Маша и др”.»

Эксперт считает, что фейков, как и случаев телефонного терроризма, будет все больше:

– Нас ждут вбросы про распространение наркотиков, про бомбы под видом детских кукол, про отравленные продукты в супермаркетах и прочие ужасы. Пик ожидается в феврале 2018 года, перед президентскими выборами, – предсказывает Андрей Масалович.