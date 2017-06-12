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10 причин любить Россию

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10 причин любить Россию
Фото: Валентин Жиганов

Шесть дней и 23 часа идет поезд Москва-Владивосток. Жителей столицы, которые стремятся увидеть город-порт на Дальнем Востоке страны, ждет увлекательное путешествие. Маршрут Москва-Владивосток считается самым длинным в современной истории железных дорог. Путь от Москвы до Владивостока занимает почти всю Евразию. Проехать предстоит 9259 км. За это время можно выпить около ста стаканчиков чая от заботливого проводника в фирменном поезде “Россия”. Кстати, подстаканники в поездах тоже остались только в нашей стране.

 

Жители Магнитогорска и Орска уже устали от этой шутки, но всё еще могут находиться в Европе и Азии одновременно. Ошибочно считается, что Европу и Азию в России также объединяет Оренбург. Тем не менее, знак границы на мосту через Урал – просто символ, в Азии находятся лишь восточные части Оренбургской области. Похвастаться возможностью быть одновременно в двух частях света могут только жители России и одного города Атырау в Казахстане.

 

Да, да, этот милашка, похожий на бобра и крота одновременно, живет практически только на просторах нашей Родины. Центр охраны дикой природы в свое время проводил акцию «Сохраним русскую выхухоль!». Больше всего выхухоли нравится в бассейнах Днепра, Дона, Волги и Урала. Изредка выхухоль встречаются в Литве, на Украине и в Казахстане, но основное место обитания прожорливого зверька – Россия. Разве выхухоли могут ошибаться?

 

Жители Мурманской области снисходительно улыбаются и стряхивают с валенок снег, читая в соцсетях жалобы москвичей на дождливую майскую погоду. А жители Ростовской области ничего не могут на это ответить. Им не до соцсетей – выбирают солнечные очки и купальные принадлежности. В России может быть +30 и -30 градусов одновременно.

 

Даже, если вы или ваши иностранные друзья не сильны в географии… Только честно, вы знаете хоть одного человека, который не знал бы, где находится Россия?

 

Ведь именно в России находится Байкал – крупнейший природный резервуар пресной воды. Местные жители все равно называют Байкал “морем” из-за масштабов и невероятной красоты. Длина береговой линии Байкала составляет целых 2000 км.

 

Спросите любого жителя Японии (особенно ребенка): “за что вы любите Россию?” и ответ будет однозначным. Мультяшный персонаж, придуманный Эдуардом Успенским так полюбился японцам, что они создали собственную серию мультфильмов о симпатяге с большими ушами. Знают про приключения бракованной игрушки и в Швеции. В 1970-х годах Чебурашка был героем шведской передачи. Вы ведь тоже не выбрасывали, а лечили сломанные и “неправильные” игрушки в детстве, правда?

 

Кумандинцы, Багулалы, Манси и Нивхи, – все в одной стране. Ни одна другая страна не может похвастаться таким разнообразием.

 

Центральное теплоснабжение пользуется большим уважением и любовью у жителей Самарской области. В честь первой в Поволжье теплотрассы там установили скульптуру – кошку, лежащую на батарее. Все желающие могут погладить нос бронзовой кошки на центральной проходной Самарской ГРЭС.

 

“Извини, но мосты уже развели”, – говорят жители Санкт-Петербурга. “Дверь занесло снегом, не мог открыть”, – разводят руками в Якутии. А жители Подмосковного Калязина могут ждать целый сезон (“воды еще не расступились”), чтобы посетить знаменитую колокольню.

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