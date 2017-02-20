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10 проверенных рецептов блинов

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Сырная седмица, или по-народному, Масленица, - время, когда христиане, простившись с мясным столом, последнюю скоромную неделю готовят блюда из молока, сыра и яиц. Мы собрали для наших читателей 10 лучших проверенных рецептов.
10 проверенных рецептов блинов

Банановые блинчики

9Isy4jRRkkQИнгредиенты: 1 банан, 2 яйца, корица или кокосовая стружка (опционально)

  1. Измельчите вилкой или блендером банан.
  2. Разбейте в миску 2 яйца
  3. Взбейте венчиком или миксером до однородной массы
  4. Жарьте
  5. Получившиеся блинчики можно украсить ягодами или джемом

Ажурные блинчики

Ингредиенты: 1 яйцо, 1 ст. л. сахарной пудры, 1 ст. л. сухих сливок, 0,5 стакана теплой воды (можно использовать минеральную воду), 1-2 гр. разрыхлителя для теста, 3 ст. л. муки.

Фото: 100vkusov.ru

Фото: 100vkusov.ru

  1. Просеянную муку  смешать с указанными в рецепте ингредиентами. Взбивать несколько минут, пока не разобьются комочки. Оставляем тесто на несколько минут.
  2. Взять бутылочку для детских смесей или пластиковую бутылку емкостью 0,5, сделать в крышке небольшое     отверстие, залить туда тесто для выпечки блинов.
  3. Разогретую сковороду смазываем сливочным маслом (тщательно смазать, чтобы не испортился узор блинчиков).
  4. Залейте тесто на сковороду, стоящую на огне, в виде узора на ваш вкус.
  5. Как только пропечется одна сторона, блинчик надо осторожно перевернуть.

Дрожжевые блины с дырочками от Анны Людковской

Ингредиенты: 175 г пшеничной муки, 175 г манки или гречневой муки, 2 яйца, 400 мл молока, столовая ложка сахара, 7 г сухих или 14 г свежих дрожжей, щепотка соли, рафинированное растительное масло для жарки.

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1. В чашку положите дрожжи и сахар, добавьте немного, около 70 мл, теплой воды и размешайте. Оставьте на 15 минут — за это время дрожжи должны вспениться.

2. В миску разбейте яйца, влейте молоко, перемешайте. Аккуратно введите дрожжи, а затем муку и соль. Можно печь блины только из пшеничной муки, но если вы добавите манку или гречневую муку, то блины получатся суше и интереснее. Накройте кухонным полотенцем и поставьте в теплое место хотя бы на один час.

3. В принципе, когда тесто подойдет, блины уже можно печь. Но лучше размешать тесто и дать ему подойти снова. В советских книжках даже отмечалось, что хорошие блины получаются, если тесто подошло не менее 2–3 раз. На сильном огне разогрейте сковородку, затем уменьшите температуру до чуть выше средней, влейте столовую ложку растительного масла и начинайте печь блины.

4. Влейте половник теста, повращайте в руках сковородку, чтобы тесто растеклось в круг. Выпекайте на одной стороне 50–60 секунд — почти все тесто должно схватиться и сменить цвет с белого на желтоватый. Затем переверните и выпекайте еще 10 секунд. Переложите блин на тарелку, налейте масла и приступайте к выпечке следующего. Правильный блин должен быть едва румяным, не пригорелым с глубокими коричневыми отметинами, но и не белесым, словно он никогда не видел солнца.

5. Выставьте на духовке минимальную температуру и переставьте туда стопку готовых блинов — там они прекрасно простоят 1–2 часа и не остынут.

Картофельные блины

Ингредиенты: Мука 1,5 стакана, яйца 2 шт., сахар 100 г., масло 200 г., молоко 3 стакана, картофель 400 г., лук репчатый 1 головка, соль и черный перец

Фото: retsepty.online.ua

Фото: retsepty.online.ua

  1. Смешать молоко и яйца, муку и приправы. Тщательно вымесить, дать тесту постоять.
  2. В это время нарезать лук, натереть картофель и затем добавить их в тесто.
  3. Блинчики нужно делать небольшими, как оладьи, и обжаривать их на сливочном масле на медленном огне до золотисто-коричневой корочки.

Быстрые блинчики

Ингредиенты: мука — 500 г вода — 2 — 3 стакана яйца — 2 — 4 шт. сахар-песок — 1 ст. ложка соль — 0,5 ч. ложки пищевая сода — 0,5 ч. ложки лимонная кислота — 0,5 ч. ложки.

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Фото: semya-rastet.ru

  1. В 3-х стаканах теплой воды размешать яйца, добавить соль, сахар, всыпать муку и тщательно перемешать, чтобы в массе не осталось комочков.
  2. Лимонную кислоту и пищевую соду развести в теплой воде, влить в подготовленное тесто, размешать и сразу начинать выпекать блинчики.
  3. Подают блинчики горячими, полив растопленным сливочным маслом или сметаной, также можно подавать с любой начинкой.

Ореховые блины

Ингредиенты: Творог 250 г, молоко 220 мл, лимон 1 шт., сахарная пудра 1-2 ст. л, свежезамороженная малина 200 г,белки 2 шт., желтки 2 шт., крахмал 50 г, мука 100 г, молотые орехи 3 ст. л., сахар 3 ст. л., соль, растительное масло

Фото: http://citykey.net

Фото: http://citykey.net

  1. Перемешать творог и 2 ст. л молока. Лимон вымыть, натереть цедру и добавить ее к творогу. Отжать сок из лимона и перемешать с массой.
  2. Посыпать сахарной пудрой. Разморозить малину. Белки взбить. Замесить тесто из крахмала, муки, орехов, желтков, соли и 200 мл молока. Осторожно, снизу вверх, перемешать со взбитыми белками.
  3. Испечь из теста в масле маленькие блинчики. Половину блинов намазать творогом, сверху выложить малину и накрыть оставшимися блинами.

Сметанные блинчики с кленовым сиропом

Ингредиенты: Мука пшеничная – 7 столовых ложек, сахар – 1 столовая ложка, сода – 1 чайная ложка, соль – половина чайной ложки, сметана – 1 стакан, ваниль – половина чайной ложки, яйцо куриное – 2 шт., масло сливочное и сироп кленовый по вкусу

Фото: http://shpilki.info

Фото: http://shpilki.info

  1. Разогрейте сковородку на медленном огне.
  2. Смешайте в миске муку, сахар, воду, соль. Сверху выложите сметану и аккуратно перемешайте.
  3. В другой миске взбейте яйца и ваниль, затем введите сметанную массу, не используя миксер.
  4. Растопите столовую ложку сливочного масла на сковороде, налейте 0, 25 стакана теста и жарьте по 2 минуты на каждой стороне.

Блинчики из гречневой муки

Ингредиенты: 90 г гречневой муки, 60 г пшеничной муки, 3 яйца, 400 мл молока, 20 г сахара, 1/2 ч.л. соли, 1/4 ч.л. соды, 2 ст. ложки растительного масла

Фото: http://beta.queen-time.ru

Фото: http://beta.queen-time.ru

  1. Смешайте в миске яйца, сахар, соль и соду.
  2. Помешивая, добавьте молоко.
  3. Просейте муку, добавьте смесь из миски. В готовое тесто влейте растительное масло и перемешайте. Оставьте тесто на 20-30 минут, после чего снова перемешайте.
  4. Смажьте сковородку маслом и обжаривайте по полминуты на кждой стороне.
  5. Каждый раз перед тем, как начать жарить следующий блин, тесто перемешивайте.

Тайские блинчики с бананом

Ингредиенты: яйцо — 2 штуки, бананы — 3 штуки, сливки — 100 миллилитров, вода — 100 миллилитров, мука — 1,5-2 стакана, соль — 0,5 чайных ложки, сливочное масло — по вкусу (для жарки), сгущеное молоко — По вкусу

Фото: открытые Интернет-источники

Фото: открытые Интернет-источники

  1. Смешайте сливки, воду, яйцо, муку и немного соли. Замесите тесто.
  2. Оставьте тесто настаиваться час, завернув в пищевую пленку.
  3. Смочите руки растительным маслом и разделите тесто на небольшие равные части. Затем накройте их пленкой и оставьте еще на полчаса.
  4. Каждую часть вытяните вручную в максимально тонкую лепешку.
  5. Для начинки взболтайте бананы и яйцо.
  6. Когда блин немного обжарится на разогретой сковороде, вылейте туда начинку и заверните конвертом.
  7. Жарьте по 1, 5 минуты на каждой стороне.
  8. Полейте сгущенкой сверху.

Овсяные блинчики

Ингредиенты: 50 г. овсяной муки, 60 мл. обезжиренного молока, 8 яичных белков, оливковое масло, мед

Фото: dzidocia.com

Фото: dzidocia.com

  1. Разогреть молоко, но не кипятить.
  2. Снять с огня, добавить яйца и взбить до однородной массы.
  3. Добавить туда же сахар, соль и снова взбить, дальше  добавить овсяную  муку, перемешать, не оставляя комочков.
  4. Добавить соду, погашенную уксусом, перемешать.
  5. Само тесто получится жидким. Теперь его нужно оставить на 20-40 минут, чтобы оно загустело. Перед тем как жарить, добавить растительного масла, перемешать до однородного состояния тесто еще разок, чтобы масло растворилось в нем.
  6. Подогреть сковороду с растительным маслом и жарить на медленном огне. Каждую сторону выдержать до хорошо золотистого цвета, затем перевернуть и жарить с другой стороны.
  7. Каждый блинчик намазать сливочным маслом или другим наполнителем по вашему усмотрению.

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