10 советов, как вспоминать о ветеранах не только раз в год

Как помнить и помогать героям войны не только 9 мая, а всегда.

1. Благодарите

Знакомясь и общаясь с ветераном, благодарите его за встречу, уделенное время, рассказы, демонстрируя ценность этого общения лично для вас. Переведите традиционный пафос “Спасибо за победу” на обычный человеческий язык. Ветераны – не памятники победе, не вечные огни и не букеты гвоздик – они живые люди, каждый из них имеет уникальный жизненный опыт, связанный не только с войной.

2. Поддержите эмоционально – подарите общение

Поговорите о жизни, о семье, об интересах и увлечениях. Выслушайте длинный рассказ с повторами и лирическими отступлениями. Примите советы без раздражения. Поболтайте по душам, не переводите разговор лишь в воспоминания о военном прошлом. Оно героическое, но оно же – болезненное. Оно, в том числе в многократных пересказах, сопровождает человека всю жизнь. Может быть, ему хочется рассказать вам о любимой кошке, или пересказать сериал 90-х годов – воспримите это с уважением, задайте вопросы.

3. Распространите историю ветерана

Напишите о ветеране статью, историю, книгу. Найти газету или сайт, где ее разместят, сегодня не так уж сложно. Работа над такой историей принесет ветерану радость и ощущение собственной значимости. В процессе будьте аккуратны, спрашивайте разрешения, чтобы описать или опубликовать те или иные факты – очень часто у пожилого человека свое представление о допустимом. Лучше сделать так, чтобы у ветерана в руках оказался печатный вариант вашей общей работы – это особенно актуально в случае, если он не пользуется интернетом.

4. Отсканируйте и напечатайте красивые фотографии

У ветерана могут быть семейные фотографии, снимки однополчан. Попросите их отсканировать, и распечатайте большие фотографии, оформите их в рамки, либо сделайте фотоальбом. Ветерану будет приятно увидеть эти фото в новом качестве, показать друзьям и родным.

5. Пошлите открытку или посылку

Тот случай, когда электронные средства связи не заменят “Почту России”. Пожилым людям приятно получать бумажные письма, красивые открытки с рукописным текстом и настоящие посылки. Поздравляйте с праздниками и пишите просто так. В посылку можно вложить приятные мелочи, сладости, предметы для украшения интерьера, удобную одежду. Также можно выяснить, что именно нравится человеку.

6. Помогите с транспортом

Подвезите ветерана в магазин, поликлинику, на встречу, или просто на прогулку в то место, куда ему трудно добраться самому. В дороге будьте доброжелательны, используйте время, чтобы пообщаться.

7. Познакомьте с нужными людьми

Часто пожилые люди испытывают трудности с тем, чтобы оформить документы на имущество, составить завещание, понять договор, получить справку. То же самое случается, когда возникают проблемы со здоровьем. Найдите надежного юриста, врача, социального работника, чтобы разрешить эти трудности.

8. Пригласите почетным гостем

Ветерана можно позвать не только на тематическое мероприятие, посвященное войне, но и на обычный концерт, выставку, праздник. Можно еще раз вспомнить, что у человека кроме боевого прошлого есть профессия, семья, интересы, увлечения, уникальный опыт. Может быть, перед вами талантливый художник, резчик по дереву, сказочник, изобретатель – расспросите его о жизни, проведите неформальную встречу с молодежью, спросите мнения по поводу актуальных проблем, попросите житейского совета.

9. Присоединитесь к волонтерским организациям

Благотворительный фонд “Старость в радость” помогает пожилым людям, среди которых есть и ветераны, дети войны, узники лагерей – к сожалению, многие из них доживают свой век в домах престарелых. К поездкам и акциям можно присоединиться, зарегистрировавшись на сайте. 9 мая будут организованы праздничные поездки, однако помогать ветеранам, совершать поездки, организовывать праздники, общаться и отправлять посылки вместе с этим фондом можно постоянно.

Помощью ветеранам занимается Всероссийское общество “Волонтеры победы”. К различным акциям, как приуроченным к 9 мая, так и постоянным, можно присоединиться на сайте.

10. Переведите средства в благотворительный фонд

Помощь деньгами также является очень важной и нужной, особенно, если нет времени помочь делом.

Например, фонд “Память поколений”, президентом которого является первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, с 1 мая запускает благотворительную акцию “Красная Гвоздика”. Чтобы принять в ней участие, можно купить значок у одного из партнеров акции или поддержать ее денежным переводом. На собранные средства индивидуально приобретаются необходимые лекарства, медицинское оборудование, оказывается реабилитационная поддержка ветеранам боевых действий.

Также можно поддержать другие благотворительные фонды, которые занимаются помощью ветеранам.