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10 суеверий и заблуждений о Великом посте

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Поститься по строгому уставу, не шутить, не смеяться, внимательно читать состав продуктов и готовиться к самому худшему – все же знают, что в пост дела идут хуже некуда. «Правмир» представляет 10 популярных суеверий и заблуждений относительно Великого поста. Знаете еще? Добавляйте в комментариях на форуме.
10 суеверий и заблуждений о Великом посте

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Конечно, вы можете так поступить, ведь пост, во-первых – дело личное, во-вторых – творческое. Постарайтесь, чтобы ваше творчество не привело к Торжеству Православия на больничном одре.

Придется вкушать неуставную еду, а то и бульон мясной заботливые родственники притащат. Весь пост насмарку.

Правильно будет соизмерять силы и здоровье со своим стремлением поститься по всем правилам. Жесткий устав придуман был для монашествующих. А постная практика Восточного Средиземноморья в холодной части России – это, как минимум, не для всех.

Если же вы крепки телом и духом – пробуйте постепенно, и не надо никому ничего навязывать.

 

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Пожалейте батюшку! У него большие нагрузки, особенно в первую седмицу, когда вы еще не определились с тем, что вам можно и нельзя.

О мере поста хорошо было бы советоваться заранее. Во всяком случае, не тащите священнику упаковку и не заставляйте его с лупой разбирать, какой в этих печеньках меланж – это просто глупо и невежливо.

Меру поста стоит определить для себя глобально. Но если уж вам так нравится выискивать следы молочного в капустных котлетах, эти поиски поддерживают в вас бодрый постный настрой, делайте это самостоятельно.

 

3

Вспоминается товарищ Огурцов: «Я и сам шутить не люблю, и людям не дам». Он тогда пытался отравить всем Новый год, но из этого ничего не вышло. Зато какой образ!

Так что если цель – показать родным и коллегам, что православный пост – это не шутки, а весьма унылое и беспросветное существование, милости просим. Веселье испортить не выйдет, однако вряд ли ваши друзья через это приблизятся к христианству.

Если же в вашем коллективе принято травить скабрезные анекдотики, отпускать пошлые шуточки и сомнительные комплименты дамам, самое время свести на нет эти дурные привычки. И после поста уже к ним не возвращаться.

 

4

Если вы настолько погрузились в великопостное бдение, что грядущий день рождения не кажется поводом нарушить настрой – не отмечайте.

Если же мысль о празднике, попавшем на пост, тревожит, мучает и огорчает – конечно, стоит отметить на радость себе и родным. Мнения о том, как следует это делать, разнятся, поэтому решение за вами. Вкусный постный стол сегодня не проблема. А еще можно сделать из дня рождения благотворительную акцию, конечно, если это близко вам и вашим гостям.

 

5

Да можно, вопрос только – зачем?

Если никто вокруг не постится, а то и негативно относится к вере – не стоит рассказывать и раздражать людей лишний раз. Скорее всего, вы вступите в бесплодную дискуссию, от которой расстроятся все участники.

Если же вопрос задают прямо – нужно отвечать правду. И, конечно, удовлетворить искренний интерес к посту, ответить на вопросы. Часто люди сокрушаются о том, что даже не попробовали хоть минимально соблюсти пост – может, ваш рассказ придаст им решимости.

 

6

Еще один верный способ обрести вместе с постом кучу проблем, а то и помереть ненароком.

А если дело поручили на работе, можно ли его начинать, или подождать, пока уволят?

А если серьезно заболел ребенок, можно ли его лечить, или подождем, пока погибнет?

А если профессия предполагает экстремальные операции каждый день – пожарный, врач, полицейский? Им тоже следует подождать до Пасхи с вашим спасением?

Ответ напрашивается сам собой: не нужно придумывать причин не делать дело, хотя, возможно, в этом случае не так уж оно и важно. Если же исход дела сильно тревожит, может, лучше помолиться, а не откладывать его на послезавтра?

 

7

Суеверие, связанное с совершенно немилосердной, крайне неприличной, а откровенно говоря, просто гадкой привычкой совать свой нос куда не следует. А именно – в супружеские отношения.

Если же подобные мысли относительно чужих нездоровых детей иногда посещают, надо научиться хотя бы их не озвучивать, так как это принесет родителям дополнительную боль и отчаяние.

По поводу отношений в пост, как и в любое другое время, стоит лишь отметить, что это дело супругов, и больше ничье. А по поводу дат зачатия сомнения помогут развеять самые разные даты рождения святых подвижников Церкви, родители которых, возможно, не всегда соблюдали посты, но это не мешает нам сегодня молиться им и чтить даты их рождения и упокоения.

 

8

Это заблуждение. Таинство крещения, безусловно, совершается в пост, и нет дат, в которые оно не могло бы совершаться.

Вероятно, кто-то сталкивался с рекомендацией во время поста подготовиться к принятию крещения, а креститься после подготовки. Это могло быть воспринято как запрет, связанный именно с периодом поста.

Также путаница может быть связана с таинством венчания, которое действительно не совершается в пост. Все остальные таинства в пост совершают, а к некоторым из них рекомендуется особенно усердно прибегать именно в этот период: к исповеди, причащению и соборованию.

 

9

Речь идет не об индивидуальном подходе к причастникам, и даже не о реальной практике конца XIX – начала XX века, а об очередном распространенном суеверии, которое вселяет в человека реальный страх: если причащаться чаще, случится что-то плохое.

Подкрепляется оно образными рассуждениями о том, что частое причастие, «как солнце, когда его слишком много, сжигает человека». Из этого, видимо, следует сделать вывод, что и солнца нам должно быть мало, чтобы жизнь малиной не казалась.

По вопросу о частоте причащения существует множество различных мнений, и здесь также есть место творчеству и личностному подходу. Не следует только превращать великое таинство в повод для страхов и суеверий.

 

10

Жить вообще тяжело, но у кого-то различные трудности почему-то связаны именно с постом.

Любопытно, что подмечают это именно верующие, те, кто постится.

От старшего поколения можно услышать ахи-вздохи: «Ох, искушения в пост». Молодежь как-то стесняется, вроде суеверие получается – разве не в пост не бывает тяжко?

Вероятно, в постное время обостряется чувствительность, ведь мы сосредоточены на борьбе с недостатками. Например, пытаемся сдерживаться, не ругаться – а сорвались, обиделись, рассорились, и от этого тяжелее, чем если бы это произошло в обычное время.

Бывает, что на это состояние накладываются и более тяжелые испытания, болезни, страдания. И не всегда советы «принимать это благодушно», размышления о том, что «искушения – это нормально и полезно» оказываются в тему. Пожалуй, самим таких советов в адрес других уж точно стоит избегать. Лучше оказать нашим близким реальную помощь и поддержку.

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