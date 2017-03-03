10 вредных советов на Великий пост

Запланировали к Пасхе прочитать Ветхий Завет? Забросьте это дело на второй же неделе. Возьмитесь параллельно за «Добротолюбие», «Анну Каренину», «Монастырскую трапезу», проповеди протоиерея Димитрия Смирнова и в итоге не прочитайте ничего. Твердо решили, наконец, вставать на полное вечернее правило? Не будьте фанатиком – на второй же день сократите до «Отче наш». Отказались от соцсетей? Не лишайте себя инстаграма!

Лучше всего – у тех, кому вас не за что прощать: у бабушки-свечницы, заштатного батюшки, служащего требы раз в месяц, падайте на колени пред регентом и прихожанами, которых видите впервые в жизни, но всячески старайтесь избегать тех, кому и позвонить страшно из чувства вины и неловкости.

Лучше отправьте им стандартную открытку на Прощеное воскресенье. И никогда не просите прощения у своих детей – вы безошибочны! А признавать свои ошибки и прощать других они обязательно научатся у кого-нибудь другого.

На самом деле: «Непамятозлобие есть знак истинного покаяния; а кто содержит в сердце памятозлобие и думает, что он творит покаяние, тот подобен человеку, которому во сне представляется, что он бежит». Преподобный Иоанн Лествичник «Ненависти у тебя, может быть, нет ни к кому, злобы настоящей нет, хотя бывают вспышки гнева, неприязни, но настоящее прощение по отношению к людям, которые тебя окружают, которые хоть чем-нибудь тебя ранили, обидели, унизили, не так просто принести Богу. Приходится поставить вопрос о каждом человеке, которого ты знаешь, и сказать себе: я его хочу простить, но, во-первых, есть ли у меня причина его прощать? Он, может быть, меня нечаянно обидел, но хотел ли он меня обидеть? И мой гнев, мое негодование, моя мстительность духовная не являются ли ответом на случайный, ничтожный грешок этого человека? И дальше, ставить вопрос о том, могу ли я сказать честно: Господи, я его прощаю от души, я его прощаю всей своей посильной любовью, я хочу, чтобы мы вошли в вечность вместе, как братья, как брат и сестра, чтобы было счастьем встретиться в вечности. Но и на земле, если что-нибудь, что принадлежит мне, мешает его внутреннему освобождению, о Боже, очисти это!» Митрополит Сурожский Антоний (Блум)

Всю неделю набивайте живот блинами вперемешку с мясом (не выбрасывать же!). К подвигу воздержания должно приступить во всеоружии лишнего веса.

На самом деле: «Есть много людей, которые, готовясь сражаться с постом, как бы с диким зверем, ограждают себя объядением и, до крайности обременив и омрачив себя, весьма неразумно встречают тихое и кроткое лице поста. И если я спрошу тебя: для чего ты сегодня идешь в баню? – ты скажешь: чтобы с чистым телом встретить пост. А если спрошу: отчего упиваешься? – ты опять скажешь: оттого, что готовлюсь вступить в пост. Но не странно ли этот прекраснейший пост встречать с телом чистым, а с душею нечистою и опьяненною?» Святитель Иоанн Златоуст

Как известно, отсутствие любимых продуктов в рационе приводит к дефициту гормонов радости, а с физиологией не поспоришь.

На самом деле: «Жизнь нам дана не на печаль, а на радость, и потому каждый должен стараться всегда быть веселым: это освежает все силы человека, воображение, память, ум. При унылом же и сумрачном, печальном настроении все в душе бывает сдавлено, стиснуто, а это только и нужно диаволу: он особенно на мрачно настроенных, унывающих и угрюмых нападает». Иеросхимонах Николай (Цариковский), духовник Киево-Печерской лавры (1829-1899)

Обязательно в постном майонезе: гады морские из реестра запрещенных продуктов выпадают. Да и объесться до икоты постной жареной картошкой – не грех.

На самом деле: «Некоторые, соблюдая положенные посты, не отказываются, однако ж, удовлетворять желание поесть вдоволь и сладко, чем вполне уничтожается достоинство поста». Преподобный Никодим Святогорец

Сделайте ваш Великий пост хаотичным настолько, насколько возможно. Запланировали к Пасхе прочитать Ветхий Завет? Забросьте это дело на второй же неделе. Возьмитесь параллельно за «Добротолюбие», «Анну Каренину» (стыдно классику не прочитать), «Монастырскую трапезу», проповеди протоиерея Димитрия Смирнова и в итоге не прочитайте ничего.

Решили, что будете каждую неделю ходить на Преждеосвященную Литургию? Когда утром окажется, что для этого надо вставать в 5, – передумайте! Твердо решили, наконец, вставать на полное вечернее правило? Не будьте фанатиком – на второй же день сократите до «Отче наш». Отказались от соцсетей? Не лишайте себя инстаграма!

На самом деле: «Во всяком деле определи себе меру и не оставляй его прежде, чем кончишь». Преподобный Нил Постник «Будем ходить на литургии Преждеосвященных Даров, потому что они исполнены сокрушения и благодати… Понудим же себя, чтобы оказаться бдящими и трезвящимися; будем бороться с нерадением и расслабленностью, потому что они мешают человеку воспринять блага Божии. Приходит бес и приносит нам усталость и слабость, а потом нашептывает: «Не делай поклоны, не вставай на молитву, ты устал, поспи еще, ведь у тебя работа и еще столько дел». Не станем его слушать, будем спешить, потому что не знаем, что произойдет в следующее мгновение». Старец Ефрем Филофейский

«Молюсь-когда-есть-настроение» молитвой преподобного Ефрема Сирина. Что сверх того – не для людей с нашим климатом и темпом жизни!

На самом деле: «Враг молитвы – леность… Силы души «обособились» друг от друга, поэтому для молитвы необходима воля, а не ожидание, когда захочется молиться». «Когда нам не хочется молиться, и слова молитвы кажутся сухим песком, набившимся в рот, то мы должны сказать, что это ложь, что наш дух всегда хочет молиться, всегда желает быть с Богом, что отвращает от молитвы не лень, а болезнь нашей души». Архимандрит Рафаил (Карелин) «Любовь к молитве непрестанно усиливает нашу любовь к Богу». Преподобный Иустин (Попович) «Не хотеть молиться – значит не хотеть быть с Богом». Блаженный Августин

Пост – время духовного делания, а не борьбы с прокрастинацией!

На самом деле: «Ко всякому делу, которое имеешь делать, отнюдь не замешкивай приступать. Потому что первое недолгое мешканье приведет тебя ко второму, более долгому, и так далее. От этого дело начинается слишком поздно и не поспевает в свое время или совсем оставляется как обременительное. Вкусив однажды сладости неделания, начнешь ты любить его и желать паче делания, а удовлетворяя это желание, дойдешь мало-помалу до навыка не делать, или до лености…» «Не думай о множестве дел, а скрепя сердце, берись за первое предлежащее и делай его со всем усердием, как бы других совсем не было, и сделаешь его покойно. Потом таким же образом поступи и в отношении к другим делам и все переделаешь без смятения и хлопотливости». Преподобный Никодим Святогорец

Главное – любовь. Поэтому не пренебрегайте приглашениями в гости и на шумные праздники: ублажение ближнего превыше поста и молитвы!

На самом деле: «Четыредесятницей не пренебрегайте, она составляет подражание жительству Христа». св. Игнатий Богоносец «Пост, возбуждая к молитве, как-то особенно ненавистен врагу: приходят ко мне на совет или на исповедь – между прочим, советую соблюдать святые посты. Со всем соглашаются, а как дело коснется поста: не хочу, не могу и прочее, и прочее…» Преподобный Варсонофий Оптинский

Сообщайте о том, что поститесь, всем – по поводу и без. Почаще размещайте в соцсетях фото вашей тарелки с постным пловом, селфи с Великого покаянного канона. Сделайте так, чтобы о вашем благочестивом житии узнали.

На самом деле: «Кто постится по тщеславию или считая, что он совершает добродетель, тот постится неразумно и потому начинает после укорять брата своего, считая себя кем-то значительным. А кто разумно постится, тот не думает, что он разумно совершает доброе дело, и не хочет, чтобы его хвалили как постника». Авва Дорофей

Придя домой, почаще употребляйте выражение «А батюшка сегодня сказал…», не забывайте тяжелыми вздохами над тарелкой с отбивной упрекать мужа за то, что тот не постится, как бы случайно подбрасывайте на его тумбочку книжку «1000 и 1 грех», резко и с возмущением откажите ему в супружеской близости до самой Пасхи, громко и с выражением молитесь в спальне, пока он смотрит телевизор, а лучше – попросите соседа Витю настроить все каналы на телеканал «Спас».

На самом деле: «Пусть жена вверит своего мужа Христу и молится, чтобы его сердце немного смягчилось. Пройдет время, потихоньку Христос высадит в его сердце «десант», и муж начнет задумываться [о главном]». Преподобный Паисий Святогорец «Знай себя – и хватит с тебя!» Преподобный Амвросий Оптинский

Поэтому, заработав гастрит на первой неделе «ничегоневкушения», ничем не лечитесь: это наказание за грехи.

На самом деле: «К самоубийцам должно причислить того, кто не изменяет строгих правил воздержания и тогда, когда нужно подкрепить ослабевшие силы принятием пищи». Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин

Растущий организм и ограничения в еде несовместимы.

На самом деле: «Сегодня люди следуют мирской логике: «Не надо детишкам поститься, чтобы не заболели, всего у них должно быть в достатке, нужно оберегать их от трудностей». Так и живут, бедолаги, требуя все время котлет, но с этого им никакого толка. Когда человек радуется, что не ест ради любви Христовой, тогда он по-настоящему питается. Если он ради любви Христовой предпочитает невкусное вкусному, тогда через невкусное наслаждается Христом» Преподобный Паисий Святогорец «Пост охраняет младенцев, уцеломудривает юного, делает почтенным старца <…> Дети, как цветущие растения, да орошаются водой поста». Святитель Василий Великий «Не должно смотреть, что дитя мало, – надобно с первых лет начинать остепенять преклонную к грубому веществу плоть и приучать дитя к обладанию над нею, чтобы и в отрочестве, и в юношестве, и после них легко и свободно можно было управляться с этою потребностию. Первая закваска очень дорога. От детского питания многое зависит в последующем». Святитель Феофан Затворник

Так что почаще предавайтесь рассуждению о чужой неудавшейся личной жизни, неурядицах в семье соседей или никуда не годном внешнем виде певчей Маши.

На самом деле: «Мы имеем право судить только самого себя. Даже рассуждая о каком-либо человеке, мы невольно осуждаем его». Старец Серафим Вырицкий «Кто услаждается злословием других, тот ясно показывает, что сам уловлен тем, за что злословит других». Преподобный Ефрем Сирин «Если помысл понуждает тебя сказать что-либо худое о своем брате, подумай, насколько это вредно для души и противно Богу, – и успокоишься». Авва Исаия

Вы давно в Церкви, у вас все схвачено – пора устраивать жизнь ближних и дальних.