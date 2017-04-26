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12-летний мальчик помог спасти тонущего мужчину в Уфе (видео)

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26 апреля. ПРАВМИР. 12-летний мальчик спас тонущего мужчину в региональном центре в Башкирии.
12-летний мальчик помог спасти тонущего мужчину в Уфе (видео)

В тот день Егор гостил у родственников в доме на берегу озера Долгое в микрорайоне Нижегородка города Уфы. Из окна он увидел, что в воде, в снежной каше барахтается мужчина. Он тут же поспешил на помощь, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Успешно перебравшись через забор, мальчик бросил мужчине деревянную палку, чтобы помочь, и стал вытягивать его из воды, но мужчина плохо реагировал на происходящее. К счастью, на помощь подоспели взрослые родственника мальчика. Мужчину удалось спасти и передать в руки медикам.

По данным телеканала «Вся Уфа», у мужчины в тот день случился приступ эпилепсии. В настоящее время мужчине ничто не угрожает.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан готовит ходатайство о представлении Егора Мартынова к ведомственной награде «За спасение погибающих на воде».

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