13 фактов о христианах-беженцах с Ближнего Востока

Когда дело касается Ближнего Востока, особенно людей, пострадавших от войны и нестабильности, простых решений не существует. Но христианам стоит прислушаться к голосу Церкви.

В последнее время много говорится о статусе христианских беженцев с Ближнего Востока и о том, будет ли христианам и представителям других религиозных меньшинств Ближнего Востока в приоритетном порядке (по сравнению с мусульманами-суннитами) предоставляться убежище в США.

Вот несколько фактов:

Сирия

1. Христиане в Сирии составляли 10 процентов населения и принадлежали по большей части к среднему и высшему классу. Часть из них жили в деревнях и обрабатывали землю, но большинство, особенно сирийские армяне, жили в городах. Сирийские христиане хорошо образованы, говорят на нескольких языках и имеют друзей и родственников, живущих в Европе и Америке.

2. С 2011 года христиане, живущие в зонах конфликта, бегут в районы, находящиеся под властью правительства Сирии – Дамаск и Долину христиан (комплекс поселений в губернаторстве Хомс). Они остаются здесь, чтобы быть ближе к своим домам, собственности и бизнесу. Естественно, христиане должны поддерживать режим.

3. Беженцы, которые покинули Сирию (примерно половина сообщества), уехали в Армению, Иорданию, Ливан и Турцию.

4. Подавляющее большинство беженцев выбрали Ливан, так как церковные общины Ливана предоставляют жителям социальную помощь при поддержке различных организаций, в том числе Ассоциации Католической помощи Ближнему Востоку (CNEWA). А также из-за близости к родине, общности культуры и истории.

5. Сирийские армяне обосновались в традиционных армянских кварталах Бейрута, таких как Антилиас и Бурж-Хаммуде, а мелькиты осели в районах, где есть большие мелькитские общины – в Захле и долине Бекаа.

6. Практически все христианские беженцы решили не регистрироваться в ООН по ряду причин: одни имели материальные накопления, другие зависели от семей и церкви, и все опасались репрессий (это касается всех сирийских меньшинств, не только христиан).

7. Никто из беженцев не обосновался в лагерях Ливана, Иордании и Турции. Причины – гордость, страх перед криминальными группировками, контролирующими лагеря, и предпочтение городской жизни.

8. Армения предоставила гражданство сирийским армянам. По состоянию на прошлый год около 15 000 сирийских армян поселились в Ереване. Однако многие вернулись на Ближний Восток.

Ирак

1. В 2014 году боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ. – Ред.) вытеснили из Ниневийской равнины в иракский Курдистан (провинции Эрбиль и Дохук) 120 000 христиан, 80 000 из них по-прежнему остаются там.

2. Живущие в иракском Курдистане законодательно определены как лица, перемещенные внутри страны, и в той или иной форме получают помощь от ООН и церковных организаций, таких как CNEWA.

3. Многие бежали в Иорданию – король Иордании обещал беженцам прибежище и ускоренное получение виз, но при этом попросил церкви обеспечить беженцам помощь. Приходы так и сделали, предоставив беженцам временные убежища и обеспечив их предметами первой необходимости.

4. Остальные вернулись в Багдад, где тем, кто когда-либо состоял на государственной службе, выплачиваются пенсии и зарплаты.

5. В 2016 году 955 иракских христианских семей, в том числе 1 187 детей, покинули Иорданию в поисках нового места жительства. Многие уехали в Австралию.

Миграционная политика США несет опасность христианам

Процесс переселения беженцев в США включает несколько этапов. Прежде всего, они должны быть зарегистрированы Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев и легально получить статус беженцев. Но, как было сказано выше, большинство сирийских христиан не стали регистрироваться в ООН. А большинство иракцев зарегистрировались при переезде в Иорданию, чтобы присоединиться к своим семьям на Западе. (Христиане когда-то составляли 10 процентов населения Ирака, но начиная с 1991 года большинство из них покинули Ирак, обосновавшись в Океании и Северной Америке).

Ранее на этой неделе патриарх Луис Рафаэль I Халдейской Католической Церкви – крупнейшей в Ираке – сказал, что миграционная политика США, «основанная на дискриминации гонимых и страдающих по религиозному признаку, в конечном счете несет опасность христианам Востока. Она предоставляет дополнительные аргументы пропагандистам, которые утверждают, что христианские общины, испокон веков жившие на Ближнем Востоке – это «зарубежные организации», что это группы, пользующиеся поддержкой и защитой западных держав».

«Мы не желаем никаких привилегий»

«Дискриминационный подход, – продолжил Луис Рафаэль I, – создает и подпитывает напряженность в наших взаимоотношениях с соотечественниками-мусульманами.

Тех, кто нуждается в помощи, нельзя разделять по религиозному признаку.

Мы не желаем никаких привилегий. Этому учит Евангелие, это подчеркивал Папа Франциск, когда принимал в Риме беженцев с Ближнего Востока, не делая различия между христианами и мусульманами», – подытожил иерарх.

Эти слова помогают остановить поток ошибочной информации, вызывающей смятение и пристрастность там, где их не должно быть. Особенно это касается той части избирателей, которые сами идентифицируют себя как христианине или католики. Важно понимать, каково реальное положение беженцев и иммигрантов, игнорируя насквозь политизированные обсуждения.

Когда дело касается Ближнего Востока, особенно людей, пострадавших от войны и нестабильности, простых решений не существует. Но христианам стоит прислушаться к голосу Церкви.

Перевод с английского Марии Строгановой