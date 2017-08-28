13-летний кемеровчанин спас из пожара младенца

28 августа. ПРАВМИР. 13-летний житель Кемерова Антон Шишкин награжден почетной грамотой администрации города за спасение из пожара ребенка.

Пожар произошел 16 августа около 10:00 в Кемерове в частном доме по улице Загорская, 22.

«Вырывающиеся из горящего дома черный густой дым и языки пламени привлекли внимание 13-летнего Антона, который знал, что в горящем доме проживает семья с двумя маленькими детьми. Подбежав к месту пожара, юный кемеровчанин услышал доносившийся из горящего дома детский плач», – сообщает пресс-служба городской администрации.

Входная дверь была заперта. Быстро сориентировавшись, Антон разбил окно, забрался внутрь горящего дома и, не смотря на сильное задымление, с риском для собственной жизни, спас 9-месячного плачущего мальчика, которого он вынес на улицу через окно и отнес в безопасное место.