14 европейских святых: святитель Гонорат, преподобная Женевьева и другие

Недавно в месяцеслов Русской Церкви были включены имена древних святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года. Об их подвигах и славе – подборка «Правмира».

«Кто Бог христиан? – Узнаешь, если будешь достоин»

Священномученик Пофин, епископ Лионский, и с ним пострадавшие

Мученичество сорока трех человек за Христа в Лионе, одном из главных городов римской провинции Галлии, совершилось в 177 году. В том же году церкви Лиона и Виенны составили письмо церквам в Асии и Фригии о мужестве и стойком исповедании галльскими христианами своей веры, которое является первым документальным свидетельством о христианстве на территории современной Франции.

Епископ Лионский Пофин, телесно слабый старец, которому было за девяносто, укрепился духом ревности и жаждой мученичества и сам явился к судье.

На вопрос проконсула: “Кто Бог христиан?” – старец ответил: “Узнаешь, если будешь достоин”. Народ бросился на него, огромная толпа всячески избивала и забрасывала его камнями, думая, что таким образом они мстят за своих богов. Пофина, едва дышавшего, бросили в тюрьму, и через два дня он испустил дух.

В это время проявилась разница между исповедниками и отрекшимися, которые также содержались в тюрьме по обвинению в убийствах и разврате. Если первые шли веселые, то последние были понурыми и приниженными, что укрепляло остальных в исповедании веры. Благодаря исповедникам большинство отступников тогда вернулось к вере и с воодушевлением пошло на новые допросы, объявляя себя христианами.

Ни один зверь не прикоснулся к ней

Мученица-дева Бландина и мученик Понтик Лионские

Святая Бландина приняла мученичество вместе с сорока тремя христианами в Лионе Письмо от церквей Лиона и Виенны, приводимое Евсевием Памфилом, восхваляет ее, говоря, что “на ней Христос показал, что ничтожное, незаметное и презренное у людей у Бога прославлено за любовь к Нему, проявленную не напоказ, а в действии”

Она была схвачена вместе с другими ревностными христианами в Лионе, и гнев толпы, легата и солдат обрушился на нее с самого начала гонения. Вся Лионская церковь боялась за нее – многие, включая ее госпожу, тоже христианку-исповедницу, страшились, что, по ее телесной слабости, у Бландины не хватит сил на смелое исповедание.

Утверждая своим примером верных и колеблющихся, святая Бландина была наконец, вместе с прочими, брошена зверям в амфитеатр. Ее подвесили к столбу, и ее вид, словно распятой на кресте, а также горячая молитва, внушали рвение другим. Ни один зверь не прикоснулся к Бландине, и ее опять отправили в тюрьму, где она пребывала до последнего дня травли на христиан в Лионе.

Понтик, мальчик пятнадцати лет, был искушаем и пытаем вместе с Бландиной и испустил дух, выдержав все испытания. Святая Бландина же, последняя из всех, скончалась, претерпев больше всех – ее бичевали, оставляли зверям, бросали на раскаленную сковороду и, наконец, посадили в ивовую корзину и бросили быку.

Исповедали себя христианами, чем привели в ярость толпу

Мученики Епиподий и Александр Лионские

После того как язычники города Лиона предали мученической смерти святого епископа Пофина и его товарищей, Епиподий и Александр, испугавшись мучений, покинули город и укрылись в хижине одной вдовы-христианки. Александр был греком, Епиподий – уроженцем Лугдуна.

Они вместе выросли, с самого детства были связанны узами духовной дружбы, получили образование и приняли крещение. Вскоре юношей обнаружил сыщик, схватил их и отвел в темницу. При аресте Епиподий потерял сандалию, впоследствии вдова хранила ее как святыню. Через три дня юношей доставили к судье на допрос. Епиподий и Александр исповедали себя христианами, что привело в ярость судью и собравшуюся толпу.

Под рев толпы, требовавшей побить Епиподия камнями или рассечь его по частям, мученика увели и отсекли ему голову. Спустя два дня судья призвал Александра. После краткого спора с судьей мученик был высечен или избит палками, однако не отрекся от Христа. Судья приказал привязать Александра ко кресту и нанести ему глубокие раны, после чего мученик скончался.

Благочестивые христиане похитили тела обоих мучеников и спрятали в пещере в окрестностях Лиона, которая сделалась знаменитой благодаря чудесам, в ней происходящим.

По его молитвам идолы перестали «обслуживать» язычников

Священномученик Сатурнин, епископ Тулузский

Грек по происхождению и дворянин по рождению, святой Сатурнин был одним из семи святых миссионеров, посланных Римом для просвещения Галлии во времена правления Декия (249-251). Когда миссионеры добрались до Арля, Сатурнин отправился в области Лангедока и Гаскони (юго-запад Франции) вплоть до границ с Испанией.

После больших успехов он столкнулся с черствостью язычников в Каркассонне, где он был арестован. Освобожденный по вмешательству Ангела, он продолжил свою миссию в городе Тулузе.

Святитель Сатурнин столь воссиял милостию Божией, что по его молитвам бесы покинули языческое капище и идолы прекратили “обслуживать” своих жрецов и оставались немыми, несмотря на молитвы язычников и приносимые жертвы.

Язычники были тем весьма огорчены. Они готовились принести быка в жертву на Капитолии, когда пришел Сатурнин, идущий на службу. В толпе его кто-то узнал, и язычники решили отомстить за оскорбление богам и заставить епископа принести жертвы или умереть.

В то время как спутники святителя обратились в бегство, Сатурнин сохранил спокойствие. Схватив Сатурнина, его привязали за ноги веревкой к дикому быку, который, подгоняемый уколами пик, устремился с яростью вон из храма. На первых же ступенях голова святого мученика разбилась. Затем животное, продолжив свой бег по улицам города, превратило в тряпки его тело, волоча его до тех пор, пока веревка не разорвалась. В том месте позже была воздвигнута церковь в честь священномученика Сатурнина.

Несмотря на опасность, две бедные христианские женщины пришли вскоре на место, положили тело святителя в деревянный гроб и похоронили его неподалеку. Посещаемая в течение веков многочисленными паломниками могила Апостола Тулузы была знаменита происходившими на ней чудесами.

Был сокрушен под жерновом, “подобно пшенице, выбранной Богом”

Мученик Виктор Марсельский

Виктор был офицером римской армии, который во время гонения Максимиана ободрял марсельских христиан и призывал их храбро исповедовать Христову веру. Когда он осудил служение идолам перед префектами его легиона, его провлачили по улицам города и затем бросили в темницу. В темнице он обратил ко Христу трех солдат: Лонгина, Александра и Фелициана, которые тут же были казнены. А сам святой Виктор был сокрушен под жерновом, “подобно пшенице, выбранной Богом”.

Позднее местное предание V века утверждает, что святой Виктор до службы в легионах был моряком-рулевым там же, в Марселе, и на этом основании во Франции он почитается как покровитель рыбаков и мореходов.

Палач отбросил меч и был готов принять за него смерть

Албан Веруламский, первомученик Британский

Город Веруламий, где, по преданию, пострадал святой Албан, с IX в. называется его честь St Albans, в наше время это северный пригород Лондона.

Мученик Албан пострадал во время гонения Диоклетиана, некоторые источники относят его мученичество ко времени правления Септимия Севера.

Когда безбожные правители издали жестокие эдикты против христиан, Албан, который тогда еще был язычником, дал приют некоему клирику, бежавшему от преследований.

Когда он увидел, что этот клирик дни и ночи проводит в постоянных молитвах и бдениях, он стал подражать своему гостю в вере и благочестии и сделался христианином. За укрывательство священника Албана арестовали.

Перед изображениями языческих богов и врагами веры он открыто объявил себя христианином и отказался принести жертвы. Судья пришел в ярость и велел бичевать святого исповедника. Албан же, подвергнутый самым жестоким мукам, сносил их терпеливо и даже радостно во имя Господа. И судья, увидев, что муки не заставили его отречься от христианской веры, приказал казнить его.

Когда его вели на казнь, произошло чудо: дно реки обнажилось в том самом месте, и он увидел, что воды расступились и дали ему дорогу. Палач, который увидел это, отбросил меч и объявил, что готов сам принять смерть вместе с мучеником или даже вместо него.

На вершине холма, где должна была произойти казнь, святой Албан попросил Господа ниспослать ему воду, и тотчас же неиссякаемый источник брызнул от самых его ног. На том месте славный мученик и обратившийся палач были обезглавлены.

«Чтобы представить милосердие в виде человеческой фигуры, надо сделать его портрет»

Святитель Гонорат, епископ Арелатский

Святой Гонорат родился в городе Треверы (современный Трир в Германии) или в Лотарингии, в галло-римской аристократической семье. Получил прекрасное гуманитарное образование. Его отец, видимо, был оглашенным, следуя распространенному в IV веке обычаю принимать крещение только на смертном одре. Он противился стремлению сына к благочестивой жизни и его желанию креститься в юном возрасте.

После крещения отец Гонората стал изыскивать все возможные средства, чтобы отвлечь юношу от христианских подвигов, что не увенчалось успехом.

Некоторое время спустя Гонорат и его брат Венанций приняли решение стать отшельниками, избежать мирской славы. Они направились в Палестину, Сирию и Египет, на обратном пути Венанций умер. После смерти брата Гонорат через Италию, посетив Рим, вернулся в Южную Галлию, где поселился на острове Лерин.

Вокруг Гонората собралась небольшая община учеников, и вскоре отшельники освоили соседний, самый крупный в архипелаге остров. Возникновение монастыря на Лерине большинство исследователей относят к периоду с 400 по 410 год.

В начале 427 года святой Гонорат был избран епископом Арелатским.

В то время на фоне общего обнищания галльских городов и сокращения числа их жителей Арелат переживал экономический подъем, его политическое значение росло: он часто становился резиденцией западных императоров. Рост политического значения Арелата привел и к укреплению авторитета Арелатской кафедры.

Святитель Гонорат был добрым пастырем, проявлявшим духовную заботу о всех пасомых. Скончался он в 429 году. Личность святителя Гонората оказывала воздействие на духовную жизнь средневековой Франции, в особенности Прованса. По словам святителя Илария Арелатского, его ученика и преемника, “если бы захотели представить милосердие в виде человеческой фигуры, то надо было бы сделать портрет Гонората”.

Горное эхо умножило крик «Аллилуйя», и армия отступила

Святитель Герман, епископ Осерский

Родился в Осере в христианской семье, но после школы отправился в Рим, стал юристом, женился и вернулся на родину, получив назначение на пост «дукса» (позднее это слово стало означать «герцог»), правителя пограничных районов Арморики.

Однако, когда в 418 году умер епископ Осера, Германа избрали на его место, что стало для него полной неожиданностью.

Он прославился тем, что не гнушался сам ухаживать за бедняками, кормить их обедами, и тем, что строил церкви и монастыри, и тем, что сумел выпросить у префекта Галлии снижение налогов для Арморики.

В 429 году Герман вместе с епископом Труа святителем Лупом был послан на Британские острова бороться с пелагианской ересью, а попал в разгар военных действий: на бриттов напали пикты и саксы. Святитель Герман помог одержать победу при помощи хитрости: он посоветовал расположить армию в узкой горной долине, а при появлении врага стал кричать «Аллилуйя», и все вторили ему. Горное эхо так умножило звук, что нападавшие переоценили силы обороняющихся и убрались восвояси.

Когда его паства подняла восстание против императора, тот послал войска подавлять мятеж. Герман убедил жителей Арморики сложить оружие и отправился в Равенну, тогдашнюю столицу, вести переговоры о прощении бунтовщиков. Его приняли с почетом, но вскоре пришла весть, что Арморика вновь восстала. В 488 году святитель Герман скончался в Равенне.

Его трактат установил и доказал общность православной веры

Преподобный Викентий Леринский

О жизни Викентия известно очень мало. Родом из Галлии, из благородной семьи. Был братом святителя Лупа Труанского. Первую половину жизни Викентий посвятил военной карьере. Потом он оставил воинскую службу и принял монашество в Леринском монастыре, на острове против Канн. Со временем был рукоположен во священника.

Скончался мирно около 445 или 450 года.

Он был автором многих богословских трудов, бо́льшая часть которых не сохранилась. Наиболее известен его трактат о сущности и развитии православно-догматического учения, который он создал под псевдонимом «Перегрин». Этот труд был написан в 434 году и имел своей целью, как видно из заглавия, установить и доказать неизменную древность и всеобщность православной веры.

Автор утверждает, что неизменность догматов вполне совместима с их развитием как постепенным осмыслением уже данных в откровении истин. В качестве критерия истинности Предания он выдвинул знаменитую формулу: “В самой же Кафолической Церкви особенно до́лжно заботиться нам о том, чтобы содержать то, чему верили повсюду, всегда, все” («Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est»). Этот критерий доселе признаётся православным богословием как единственно точный и достаточный.

Жрецы-друиды использовали колдовство, но он сделал их бессильными

Святой Патрикий Ирландский, епископ Армахский, просветитель Ирландии

Святой Патрикий родился в Британии около 383 года в галло-римской семье, которая уже давно приняла христианство. У его отца было процветающее поместье, и он позволил сыну провести первые годы жизни легкомысленно.

Когда Патрикию было 16 лет, его вместе со многими другими жителями округи взяли в плен пираты. Они продали его в Ирландию одному землевладельцу, который поручил Патрикию охранять в горах свои стада. Суровые условия изгнания обратили его сердце к Богу, и он начал вести жизнь, полную покаяния.

Тогда он по велению голоса свыше совершил побег и, пройдя наугад больше 320 километров, достиг порта и сел на корабль языческих торговцев. После различных бедствий Патрикию удалось достичь родины.

После этого он отправился в Галлию, жил в различных монашеских центрах, в том числе в Лерине. Около 15 лет провел он в Оксерре, был рукоположен во диакона. Когда святой Герман вернулся из поездки в Британию, перед ним встала неотложная задача найти миссионеров для Ирландии. Патрикий был призван на это служение, но, помня о грехах юности, не решался принимать рукоположение. Только новое видение утвердило его в том, что такова воля Божия, и он был посвящен во епископа Ирландского.

Во главе небольшого числа клириков святитель высадился на ирландском берегу. Он отправился на большое собрание, которое регулярно устраивали предводители родов, и произнес смелую проповедь о Христе перед свирепыми воинами. Ему удалось обратить некоторых старейшин, а вслед за ними и людей из их племен. Миссионеры получили земельные участки, чтобы основать там церкви и монастыри.

Святой Патрикий стал обходить всю Ирландию, прежде всего ее северные области, без устали возвещая слово Божие. Как правило, он обращался вначале к главам родов и королям. Проповедник столкнулся с противодействием языческих жрецов-друидов, которые использовали против апостола колдовство. Но Патрикий, призвав на помощь могущество Божие, сделал их бессильными и даже обратил некоторых.

После проповеди в королевстве Ориэл он основал монастырь в Армахе (ныне Арма), который стал его главным местопребыванием и впоследствии кафедральным центром Ирландской архиепископии.

Прежде своего упокоения Патрикий предпринял последнюю поездку, дабы проверить церковные дела. 17 марта 461 года святой прибыл в местечко Саул, в области Улад (Ольстер). Там он почил в мире.

Из уважения к нему захватчик остановил воинов

Святитель Луп, епископ Труанский

Святитель Луп родился в городе Туль около 383 года. Он происходил из знатной галло-римской семьи и получил хорошее классическое образование, женился, но после шести лет супружеской жизни супруги решили посвятить себя Богу. Жена Лупа, Пимениола, постриглась в монахини, а сам он поступил в Леринский монастырь, привлеченный славой святого Гонората.

Спустя год его избрали епископом Труа. В 429 году, по просьбе папы Келестина и прибывших на Собор галльских епископов, он сопровождал святого Германа Осерского в Британию для борьбы с еретиками-пелагианами, утверждавшими, что они не нуждаются в Божественной благодати.

Приведя там множество душ к истинной вере чудесами и вдохновенными речами, святой Луп, вернувшись в Труа, возобновил служение с отеческой заботой. Во время нашествия гуннов, когда город, не имея ни оборонительных укреплений, ни гарнизона, не мог противостоять нападавшим, епископ призывал жителей молиться с сокрушенным сердцем и сам удвоил аскетические подвиги. Потом, облачившись в епископские одежды, он в сопровождении клира вышел к вождю гуннов Аттиле. Епископ сумел внушить варвару такое уважение своим величественным видом, что захватчик остановил воинов, бросившихся на беззащитных священнослужителей.

Потерпев поражение и проходя через Труа на обратном пути, он взял епископа в заложники и вел с собой до Рейна, но там не замедлил отпустить и попросил молиться о нем. Вернувшись в Труа, Луп принялся восполнять материальный и духовный ущерб, нанесенный варварским нашествием городу и окрестным селениям.

Святой Луп предал душу Богу 29 июля 479 года, пробыв на епископской кафедре 52 года. Многие из его учеников считались самыми выдающимися епископами своего времени.

Мать запретила ей идти в храм, ударила по щеке и в мгновение ослепла

Преподобная Женевьева Парижская

Святая Женевьева родилась в 423 году, в городке Нантерра, находившемся в семи милях от Лютеции по реке Сене. Родители ее были христиане и владели в Нантерре небольшим земельным участком, на котором их дочь пасла овец.

Когда ей было двенадцать лет, святитель Герман, епископ города Осера и святитель Луп, епископ города Труа остановились в ее родном городке. Святитель Герман обратил внимание на девочку, подозвал ее, поцеловал в лоб и предсказал родителям славное будущее их дочери и ее служение Христу.

Однажды, собираясь в храм, мать запретила дочери следовать за ней. Но девушка, заливаясь слезами, шла за матерью и говорила, что должна исполнить свое обещание посещать храм, чтобы удостоиться стать невестой Христовой. Слова эти так разгневали мать, что она ударила дочь по щеке и в то же мгновение ослепла. Двадцать один месяц она была лишена зрения. Наконец это несчастье заставило ее одуматься, и она перестала препятствовать дочери.

Как только Женевьеве исполнилось 14 лет, ее сочли достойной посвящения, так как она прославилась святостью своей жизни. С этого времени она стала вести жизнь посвященных Богу дев, большинство из которых в то время жили в миру, у родных.

Она получила дар прозорливости и открывала некоторым людям их тайные пороки. С пятнадцатилетнего возраста она вкушала пищу лишь в четверг и воскресенье; пища эта состояла из ячменного хлеба и бобов, сваренных на растительном масле. Ее ежедневная молитва была продолжительной и сопровождалась слезами.

Святая Женевьева очень чтила память апостола Галлии святого Дионисия Ареопагита. Она часто совершала паломничества к тому месту, где были погребены первый епископ Парижский, пресвитер Рустик и архидиакон Елевферий, в деревушку Катэй, и организовала строительство величественной базилики Сен-Дени на этом месте.

Когда Женевьеве было двадцать восемь (двадцать девять) лет, Аттила двинулся на Орлеан, и путь его лежал через Париж. Охваченные ужасом, парижане хотели, забрав свое имущество, бежать в более безопасные места. Но святая, убеждая их не покидать города, говорила, что Париж будет пощажен, а места, куда они собираются бежать, будут, наоборот, уничтожены. Женщины ее послушались и, собираясь в крещальне, денно и нощно молили Бога пощадить город. Париж был спасен.

Вся долгая жизнь святой отмечена множеством чудесных событий, связанных с проявлениями ее любви и жалости к людям. Рабы, заключенные, пленники – все несчастные и угнетенные имели в ней свою защитницу и заступницу. Даже на суровых язычников она имела такое влияние, что они не могли устоять перед ее просьбами.

Во время пятилетней осады франками Парижа множество жителей умирало от страшного голода. Тогда святая Женевьева решила образовать караван судов и направиться водным путем за провиантом в город Арсис на реке Оуб. Совершив множество чудес исцеления, святая благополучно вернулась в Париж и приступила вместе с бывшими под ее духовным руководством девами к раздаче провианта.

Король франков Хлодвиг взял Париж. К святой он относился с большим уважением и любовью. Он женился на дочери бургундского короля, Клотильде, которая была не только пламенной христианкой, но единственной в своей арианской семье поборницей православия. В 498 году над королем Хлодвигом и его верной дружиной было совершено таинство крещения.

Святая почила 89 лет от роду и была погребена в древней крипте, сразу после кончины началось и почитание святой.

Двери тюрьмы сами открылись, но он не вышел без разрешения епископа

Святитель Герман, епископ Парижский

Святой Герман родился в конце V века в городе Отене. По окончании учебы он удалился к одному из своих родственников, священнику, и вместе с ним 15 лет вел благочестивую жизнь в подвигах, молитве и вознесении псалмов. Слава об угоднике Божием распространилась по округе. Тогда епископ Отенский рукоположил его в священника, а затем назначил аббатом знаменитого монастыря святого Симфориана.

Строгость Германа была такова, что иногда вызывала недовольство епископа и стоила ему однажды свободы. Но двери тюрьмы сами открылись перед ним, давая возможность выйти из темницы, однако святой переступил ее порог, лишь когда получил на то разрешение.

Около 555 года он был призван королем Хильдебертом на Парижскую кафедру. Но и став епископом, Герман не изменил строгости ни в образе жизни, ни в одежде. До конца дней он оставался монахом и подвижником, стремясь к совершенной ангельской жизни.

Герман поощрял почитание местных святых и особенно заботился о красоте и достоинстве богослужений. При поддержке короля он основал монастырь Святого Креста и святого Викентия, известный под именем Сен-Жермен-де-Пре. Он призвал иноков монастыря святого Симфориана соблюдать устав, происходивший из Леринского монастыря. Будучи совершенным знатоком церковной традиции, святитель Герман тщательно оберегал мир и единство Церкви Галлии. Его голос был решающим на Турском церковном соборе (566 г.). Также епископ созвал два церковных собора в Париже.

После смерти Хильдеберта Париж стал столицей объединенного королевства Хлотаря, но по окончании его краткого правления королевство снова было поделено между четырьмя его сыновьями и племянниками. Король Парижа Хариберт был безбожником и нечестивым человеком, он грабил церкви и сочетался браком с двумя сестрами. Король презрел свое отлучение от Церкви, совершенное епископом, но вскоре Бог поразил смертью его и одну из его жен.

Будучи долгие годы миротворцем и примерным пастырем, святитель Герман мирно упокоился 28 мая 576 года и был похоронен в церкви своего монастыря в Париже. Во время сильнейшего пожара, опустошившего Париж в 585 году, епископ явился, чтобы освободить из застенков узников, которые немедленно укрылись при его усыпальнице. Доныне он остается одним из самых почитаемых святых не только в Париже и в Галлии, но и во всей Западной Церкви.

Латиняне обвиняли в «ереси» славянское богослужение, но гонение было недолгим

Преподобный Прокопий Чешский, игумен Сазавский

Святой Прокопий был родом чех – славянин-богемец – из деревни Хотун. Начал изучать славянскую грамоту в доме родителей, которые держались правил веры и жизни, посеянных в Богемии святым Мефодием. С детства отличался благочестием.

Со временем родители отправили его в Велеград, где в это время науки преподавались на славянском языке. По окончании учебы был рукоположен во священника и усердно учил свою паству правилам Православной Церкви. Спустя некоторое время, ища уединения, удалился в пустынное место, где поселился в пещере и проводил жизнь по примеру восточных отшельников.

Однажды во время охоты княжич Ульрих обнаружил отшельника в глухом лесу. Беседуя с княжичем, преподобный Прокопий просил его построить храм во имя святого Иоанна Предтечи. Государь исполнил просьбу подвижника, и на реке Сазаве была основана пустынная обитель. Затем, в 1012 году, Ульрих стал князем Чешским, и под его покровительством стараниями святого Прокопия процвела Сазавская обитель.

Богослужение в ней совершалось по-славянски. Преемник Ульриха князь Брячислав также поддерживал монастырь, но латиняне противились славянскому богослужению и чинили препятствия преподобному Прокопию.

Почувствовав приближение кончины, святой объявил братии, что спустя три дня умрет, и предсказал им скорое, но непродолжительное гонение. Уже в 1055 году сазавских иноков обвинили в том, что славянская письменность “вводит ересь”, и выгнали из монастыря, поместив в нем немецких ксендзов, но в 1061 году князь Вратислав возвратил изгнанников в родную обитель.

Почитание преподобного Прокопия святым в Чехии относится ко времени сразу по его кончине.

Стихотворный отрывок из Градяцкой рукописи начала XIV века называет его “Святый Прокопий – из славянского рода” и содержит сказание о преподобном.