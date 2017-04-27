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15-летний подросток спас дошкольника в Нижегородской области

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27 апреля. ПРАВМИР. Учащийся восьмого класса школы из нижегородской Выксы спас тонущего в водоеме ребенка.
15-летний подросток спас дошкольника в Нижегородской области

«18 апреля около 16 часов учащийся восьмого класса Абрамов Дмитрий 2002 года рождения, проезжал на велосипеде по улице Советская села Туртапка городского округа Выкса. Он услышал крик ребенка и увидел в глубоком водоеме тонущего мальчика. Не раздумывая, Дмитрий бросился на помощь, нырнул в ледяную воду и вытащил ребенка на берег», – говорится в сообщении пресс-службы Нижегородского МЧС.

Спасенным оказался Иван Гаранин 2010 года рождения. После случившегося Дмитрий привел ребенка домой и передал родителям.

«На следующий день Дмитрий пришел в школу на занятия, но никому не рассказал о своем поступке. Информация о случившемся поступила директору школы от мамы спасенного Ивана», – говорится в сообщении.

Руководитель школы, где будет учиться Иван, на общешкольном родительском собрании поблагодарила маму Дмитрия за благородный и смелый поступок сына.

В МЧС рассматривается вопрос о поощрении восьмиклассника.

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