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16-летний гандболист из Перми спас девочку из пожара

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30 августа. ПРАВМИР. Девятиклассник Александр Попов из Перми уговорил ребенка спрыгнуть ему на руки из горящего дома.
16-летний гандболист из Перми спас девочку из пожара
Фото: 59.ru

Пожар в жилом частном доме вспыхнул днем 26 августа. В окне второго этажа находилась маленькая девочка. Увидев это, Александр бросился к дому.

Протянув руки, он уговорил девочку спрыгнуть. Поймав ребенка, он отдал ее взрослым, а сам ушел. Малышку отнесли в соседний дом, а затем передали на руки врачам скорой помощи, сообщает сайт 59.ru.

«Девочка получила ожог 2-3 степени на 30% площади тела и была госпитализирована в ожоговое отделение 21-й городской больницы», – сообщили в МЧС.

«Я в этот момент особо даже не думал, просто побежал к забору, перепрыгнул, оказался под окном. Вижу, что девочка очень напугана. Я кричу: «Прыгай! Я тебя поймаю». А она плачет, боится. А из окна уже дым валит. Я ее успокоил, и она все-таки прыгнула. Я сразу поймал ее», – рассказывает Саша Попов.

«Помню, что в этот момент не было никакого страха. А вот когда поймал ее, тут растерялся – кому передать? Девочка получила ожоги. Попробовал поставить ее, а у нее ноги подкосились. Я ее обнял, взял на руки. Она тоже обняла. Так и шли», – рассказал юноша.

По словам Саши, спустя пару минут, как он поймал ребенка, дым в окне сменился пламенем, огонь охватил весь дом. Убедившись, что девочке вызвали скорую помощь, Саша ушел.

Тетя мальчика Кристина Саламатова рассказала, что Саша не в первый раз спасает людей из огня. Два года назад юноша помог соседям вылезти из горящего дома.

По словам женщины, Саша после девятого класса поступил в колледж олимпийского резерва. Мечтает стать гандболистом. Несколько лет назад у него в ДТП погиб отец, мать живет в другом городе. А сейчас Саша живет с бабушкой.

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