16-летний юноша из Владимирской области спас женщину из пожара

6 октября. ПРАВМИР. Житель владимирского города Лакинска Илья Прокофьев спас женщину при пожаре в многоквартирном жилом доме.

Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Инцидент произошел 28 сентября.

«В 20:42 минуты на пульт диспетчера пожарно-спасательной части №78 поступило сообщение о возгорании на третьем этаже в многоквартирном жилом доме, расположенном в городе Лакинске по улице Лермонтова. Немедленно к месту вызова были направлены пожарные расчёты. Через 2 минуты первое подразделение прибыло на место», – говорится в сообщении МЧС.

Так как дверь в квартиру оказалась не заперта, пожарные проникли внутрь и приступили к ликвидации очага пожара.

Вскоре пожарные выяснили, что еще до их прибытия 16-летний Илья Прокофьев, находившийся в тот вечер в квартире на четвертом этаже, почувствовал запах дыма из вентиляции.

«Моментально отреагировав на этот запах, Илья спустился на этаж ниже и принялся стучать в квартиру, из которой шёл дым, но дверь никто не открывал», – сообщает МЧС.

Подросток принял решение попасть в горящую квартиру через балкон. Совершая эти действия на восьмиметровой высоте, с помощью соседей Илья перебрался с балкона на балкон и попал в горящую квартиру.

На тот момент вся квартира начала заполняться дымом. В одной из комнат горел диван и спальные принадлежности. Отыскав в комнате женщину, он вывел ее на балкон. Таким образом, юноша предотвратил гибель женщины, подчеркнули спасатели.

После всего этого, молодой человек опять вернулся в горящую квартиру к входной двери, чтобы отпереть ее и ускорить оказание помощи по тушению квартиры. Как раз к этому моменту прибыли пожарные подразделения. Пожар был ликвидирован в течение шести минут.

29 сентября Илье исполнилось 17 лет.