16-летний юноша спас мужчину и двоих детей из ледяной воды Иртыша

1 июня. ПРАВМИР. 16-летний юноша из Омска спас из ледяной воды Иртыша отца и двух девочек. МЧС обещает наградить юного героя.

31 мая молодая семья (семейная пара и трое детей – две девочки и мальчик) прогуливалась по Иртышской набережной в Омске. В то время глава семейства пошел относить велосипеды, девочки подошли к воде и упали в реку. Это произошло, когда женщина отвлеклась на младшего сына.

Увидев происходящее, мама истошно закричала и начала звать на помощь. Отец, услышав крики жены, бросился в воду, но не смог спасти детей.

По счастливому стечению обстоятельств, в этот момент мимо на автомобиле проезжали 16-летний воспитанник Центра социальной адаптации несовершеннолетних Омской области «Надежда» Саша Ергин вместе со специалистом центра по социальной работе Александром Сергеевым. За рулем был Рустам Нурдинов.

Услышав крики о помощи, все трое вышли из машины, а Саша бросился к воде. Александр Сергеев рассказывает, что мужчины сперва тоже хотели прыгнуть в воду, но потом решили, что на берегу от их будет больше толку.

С берега Саше скинули автомобильный трос, он обвязал им ребенка и вместе с девочкой вылез из воды. Затем трос бросили мужчине, но он же был без сил. Тогда Саша еще раз прыгнул в воду и помог выбраться главе семейства вместе с его дочерью.

В Главном управлении МЧС России по Омской области сообщили, что готовят документы с ходатайством на имя главы МЧС России Владимира Пучкова о награждении Саши Ергина ведомственным знаком отличия МЧС России «Спасение на водах». Региональное МЧС и Министерство труда и социального развития также поблагодарят юного героя.