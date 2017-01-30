17-летний студент спас из пожара двух детей в Костромской области

30 января. ПРАВМИР. Студент политехнического техникума спас из пожара в городе Мантурово Костромской области двух детей.

Инцидент произошел 26 января в 4-х квартирном жилом доме. О пожаре в единую службу спасения сообщил учащийся Мантуровского политехнического техникума Владислав Брагин, сообщает костромской портал «Честное СМИ».

17-летний Владислав, несмотря на опасность для жизни, до приезда первых пожарных расчетов смог самостоятельно спасти девочку Анну и двенадцатилетнего мальчика Данилу, отмечает издание.

Пожарные быстро прибыли на место происшествия и отстояли у огня большую часть дома, не допустив человеческих жертв.