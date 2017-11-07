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17 мгновений революции (фото)

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100 лет назад. Петроград и Москва, красногвардейцы и юнкера, расстрелянный Кремль и торжество победителей...
17 мгновений революции (фото)

Красногвардейцы в Петрограде

 

Красногвардейцы возле Смольного

 

Броневик и юнкера на Дворцовой площади

 

Петроград, Дворцовая площадь

 

Броневик «Лейтенант Шмидт», захваченный красногвардейцами у юнкеров. Петроград, 25 октября

 

Петроград. Здание Владимирского военного училища после обстрела

 

Красногвардейский патруль на улице Петрограда

 

Большевики раздают свою газету в дни после переворота

 

Юнкера на защите Кремля. Пост у Водовзводной башни

 

Баррикады в Москве

 

Сторожевой пост юнкеров в Никольских воротах Кремля

 

Гаубица близ Крымского моста во время обстрела Кремля

 

Баррикада, построенная торговцами Китай-города против большевиков перед Воскресенскими воротами

 

Кремль после обстрела. Никольские ворота

 

Кремль после октябрьских боев

 

Результат боевых действий, Москва

 

1917. Рабочие со знаменем едут на броневике по Красной площади. 15 ноября (нов. стиль)

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