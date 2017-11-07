17 мгновений революции (фото)

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Любая попытка синтезировать коммунизм и православие – это или глупость, или мимикрия
Хроники авторов Правмира
Быть может, бросая в огонь образа, сжег наш брат свое подобие?
Михаил Задорнов принес покаяние и примирился с Церковью99,631
С чего ты взял, что Господь на твоей стороне?18,652
Церковь в Техасе – до трагедии (фото)7,385
Мы забываем, что перед нами человек, а не “сволочь, опять нажрался!”7,145
Почему мы ностальгируем по СССР?3,223
Епископ Ахтубинский Антоний: Священство – это ради Иисуса, а не ради хлеба куса3,107
Неизвестный расстрелял прихожан церкви на юге Техаса2,419
Елоховский приход был равен процветающему уездному городу…2,006
Церковь чтит память иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»1,758
Новостная служба114,642
Архимандрит Андрей (Конанос)18,652
Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев)9,830
Иван Алексюк7,145
Сергей Худиев3,223
Дарья Рощеня3,107
Анна Резникова3,084
Сергей Дурылин2,006
Оксана Головко1,775