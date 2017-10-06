18 человек погибли в ДТП на переезде во Владимирской области

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря владимирского губернатора Риту Шляхову.
ДТП произошло в пятницу в 3:30 на железнодорожном переезде в районе станции Покровка.
По предварительным данным, автобус выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал и заглох, в результате чего произошло столкновение с поездом Санкт-Петербург – Нижний Новгород.
Известно, что автобус имел казахстанские номера и перевозил граждан Узбекистана.
В пункте временного размещения, который открыт в городе Покров, сейчас размещены 37 пассажиров автобуса, они обеспечены горячим питанием.
В связи с ДТП на линии Москва – Нижний Новгород наблюдается значительная задержка в движении поездов.