18 человек погибли в ДТП на переезде во Владимирской области

6 октября. ПРАВМИР. 18 человек погибли в ДТП с участием автобуса и поезда во Владимирской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря владимирского губернатора Риту Шляхову.

ДТП произошло в пятницу в 3:30 на железнодорожном переезде в районе станции Покровка.

По предварительным данным, автобус выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал и заглох, в результате чего произошло столкновение с поездом Санкт-Петербург – Нижний Новгород.

Известно, что автобус имел казахстанские номера и перевозил граждан Узбекистана.

В пункте временного размещения, который открыт в городе Покров, сейчас размещены 37 пассажиров автобуса, они обеспечены горячим питанием.

В связи с ДТП на линии Москва – Нижний Новгород наблюдается значительная задержка в движении поездов.