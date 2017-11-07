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1917 год за 5 минут – архивная кинохроника

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От февраля до октября, от Государя до Троцкого – в одном коротком фильме. Без комментариев и оценок. Только скупые документальные кадры архивной кинохроники.
1917 год за 5 минут – архивная кинохроника

Благодарим Дом русского зарубежья им. А. Солженицына за предоставленное видео

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