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20 человек пострадали при теракте в лондонском метро

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15 сентября. ПРАВМИР. Около 20 человек пострадали в результате взрыва в вагоне на станции метро «Парсонс грин» в Лондоне.
20 человек пострадали при теракте в лондонском метро
Фото: Reuters

По данным российского посольства, россиян среди пострадавших нет.

Взрыв произошел в утренний час-пик в пятницу на станции «Парсонс Грин». Взрывное устройство сработало в вагоне метро. По словам очевидцев, большинство пострадавших в метро получили ожоги.

Лондонская полиция квалифицировала происшедшее, как теракт. По некоторым данным, на станции, где произошел взрыв, позже нашли еще одно взрывное устройство.

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