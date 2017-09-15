20 человек пострадали при теракте в лондонском метро

15 сентября. ПРАВМИР. Около 20 человек пострадали в результате взрыва в вагоне на станции метро «Парсонс грин» в Лондоне.

По данным российского посольства, россиян среди пострадавших нет.

Взрыв произошел в утренний час-пик в пятницу на станции «Парсонс Грин». Взрывное устройство сработало в вагоне метро. По словам очевидцев, большинство пострадавших в метро получили ожоги.

Лондонская полиция квалифицировала происшедшее, как теракт. По некоторым данным, на станции, где произошел взрыв, позже нашли еще одно взрывное устройство.