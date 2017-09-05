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20-летний житель Уфы спас пенсионерку из затопленного дома

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5 сентября. ПРАВМИР. 20-летий Арсен Байбурин спас из соседского затопленного дома пенсионерку.
20-летний житель Уфы спас пенсионерку из затопленного дома
Фото: Уфа1

В понедельник, 4 сентября, на Уфу обрушился сильнейший ливень. В одном из затопленных жилищ едва не погибла пожилая женщина, сообщил сайт «Уфа1».

Молодой человек рассказал, что знал, что в соседском доме живет пожилая женщина.

«Она вообще очень активная, но в тот момент я не слышал и не видел ее», – рассказывает Арсен.

Он позвонил в МЧС, но там отказались ехать до тех пор, пока парень не удостоверится, что в доме находится человек, поскольку для выездов по ложному вызову у спасателей не было ресурсов.

«Прошло минут 20 и я услышал крики о помощи. Тогда я залез на крышу сарая и добрался до домика, где жила соседка. Оказалось, что она пыталась достать застрявшую собаку, поэтому сама вовремя не ушла в безопасное место. В этот момент вода в доме почти доходила до потолка. Я подал ей руку и вытащил из дома», – говорит юноша.

Арсен сначала помог пожилой женщине взобраться на крушу сарая, а затем перейти на свой участок.

Ранее стало известно, что после стихии на одной из улиц столицы Башкирии было обнаружено тело мужчины .

«4 сентября вечером поступило сообщение о том, что на улице Кольской в городе Уфе найдено тело мужчины с множественными повреждениями. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Принимаются меры к установлению личности погибшего», – сообщили Интерфаксу в пресс-службе СК по Башкирии.

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