22 человека погибли при взрыве на «Манчестер Арене» в Великобритании

23 мая. ПРАВМИР. На стадионе «Манчестер Арена» в понедельник вечером произошел взрыв, в результате которого погибли 22 человека и более 50 пострадали.

Взрыв произошел в толпе во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По разным данным, было от одного до двух взрывов.

Смертник пронес на стадион самодельное взрывное устройство, заявил шеф полиции Йен Хопкинс. Правоохранители считают, что он действовал один, однако продолжают расследовать возможную связь террориста с какой-либо группой людей.

Сигнал о случившемся поступил в полицию около 22:33 (00:33 вторника по московскому времени).

По предварительным данным, российских организованных туристов среди пострадавших в результате взрыва в Манчестере нет, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Посольство РФ в Лондоне призвало россиян сообщить в социальных сетях о том, что они в безопасности. Если гражданам РФ необходима помощь, они могут позвонить по телефону посольства для экстренных случаев: +447768566868.

Певица Ариана Гранде, во время выступления которой произошел теракт, написала в Twitter, что сломлена и сожалеет настолько, что не находит слов.