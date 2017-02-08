22 ректора петербургских вузов подписали письмо за передачу Исаакия РПЦ

8 февраля. ПРАВМИР. Ректоры петербургских вузов обратились к губернатору с письмом в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ.

«Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни», – говорится в письме, которое цитирует петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру».

«В их интересах поставить под сомнение правовые и моральные основания передачи собора Церкви и затормозить выполнение решения, чтобы продолжать публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан», – говорится в письме.

Ректоры предлагают завершить передачу собора к Пасхе, 16 апреля 2017 года, что, по их словам, будет наилучшим подарком христианам.

«Великое творение Монферрана – уникальный памятник российского зодчества – должно выступить символом единения народа и восстановления прерванных традиций», – добавляют ректоры.

Под письмом поставили подписи более 20 руководителей вузов, среди которых ректоры ИТМО, РГПУ имени Герцена, СПбЭУ, «Военмеха», СПбГУТиД, проректор СПбГУ, директор СЗ филиала РАНХиГС и другие.

Издание отмечает, что письмо появилось после встречи ректоров со спикером городского парламента Вячеславом Макаровым. Среди ректоров оказались и воздержавшиеся от подписи, но их имена не называются. Известно также, что некоторые ректоры, чьи подписи оказались под письмом, сообщили, что не подписывали обращение (в частности, ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Александр Тургаев).

О решение губернатора Петербурга передать Исаакиевский собор РПЦ стало известно в конце 2016 года. Завершить передачу планируется к 2019 году. Решение вызвало широкий общественный резонанс и протесты музейщиков, а также ряда городских политиков и общественных деятелей.