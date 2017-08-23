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23 августа в России отмечается День милосердия и благотворительности

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23 августа. ПРАВМИР. В среду, 23 августа, в России отмечается общественно-церковный праздник День милосердия и благотворительности.
23 августа в России отмечается День милосердия и благотворительности

Эта дата связана с именем святой Иулиании Лазаревской (Муромской) — подвижницы, прославившейся самоотверженным жертвенным служением бедным, немощным и сиротам. 23 августа – день обретения ее мироточивых мощей.

Впервые этот праздник отмечался в 2004 году в связи с 400-летием кончины святой.

Праведная Иулиания родилась в Москве, в знатной и благочестивой семье, в 30-е годы XVI века. Оставшись в шесть лет сиротой, Иулиания попадает в Муром, где жила ее бабушка. Девочка была удивительно тихой и набожной. Она избегала детских игр и забав, предпочитая пост, молитву и рукоделие.

Слава о ее добродетелях и благочестии разнеслась по окрестностям. В шестнадцать лет Иулиания была выдана замуж за владельца села Лазарево Юрия Осорьина. Родители и родственники мужа полюбили кроткую и приветливую невестку и вскоре поручили ей ведение хозяйства всей многочисленной семьи.

Домашние заботы не прервали духовного подвига Иулиании. Каждую ночь она вставала на молитву со множеством поклонов. Не имея права распоряжаться имуществом, всякую свободную минуту и многие ночные часы занималась рукоделием, чтобы на полученные средства творить дела милосердия. Искусно вышитые пелены Иулиания дарила в храмы, а остальную работу продавала, чтобы деньги раздать нищим. Благодеяния она совершала тайно от родных, а милостыню посылала по ночам с верной служанкой. Особенно заботилась она о вдовах и сиротах. Целые семьи кормила и одевала Иулиания трудами рук своих.

Иулиания прожила с мужем в согласии и любви много лет, родила десять сыновой и трех дочерей. После трагической смерти двух сыновей Иулиания стала проситься отпустить ее в монастырь. Но муж ответил на это, что она должна воспитать и вырастить остальных детей. Всю жизнь Иулиания забывала себя ради других, поэтому и на этот раз она согласилась. Днем и вечером она занималась хозяйством, а ночами молилась, делала множество поклонов, сократив сон до двух-трех часов.

После смерти супруга Иулиания еще больше занялась делами благотворительности. Почти все состояние она раздала нищим и убогим, а сама дошла до крайней бедности, отказывая себе во всем.

В царствование Бориса Годунова случился страшный голод. В этот период Иулиания пекла хлеб, приготовленный из лебеды и содранной коры деревьев. Вскоре она заболела, но по-прежнему вставала по ночам и молилась. Перед смертью она призналась, что давно желала ангельского образа, но «не сподобилась ради грехов своих». Присутствовавшие при кончине видели, как вокруг головы ее появилось сияние в виде золотого венца «яко же на иконах пишется». Произошло это 15 января 1604 года.

В 1614 году, когда копали землю рядом с могилой Иулиании для ее умершего сына Георгия, были обретены мощи святой. Они источали миро, от которого шло благоухание, и многие, особенно дети, получали исцеления от болезней. В том же году праведная Иулиания была причислена к лику святых.

В этот день мы напоминает о работе благотворительного фонда «Православие и мир». Он задуман как место встречи нуждающихся и помогающих. Мы хотим сделать свой вклад в построение общества тех, кто открыл свое сердце для помощи другим людям. Оказать адресную помощь и оформить подписку на пожертвование можно на сайте фонда: https://fond.pravmir.ru/.

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