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25 московских храмов, где есть мощи святителя Николая Чудотворца

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Мы подготовили для вас список известных нам московских храмов, в которых хранятся частицы мощей святителя Николая Чудотворца.
25 московских храмов, где есть мощи святителя Николая Чудотворца
Фото: pccs.ru

1. Данилов Свято-Троицкий монастырь

Даниловский вал, 22 (ст. м. «Тульская»).

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Частица мощей святителя Николая Мирликийского, Чудотворца, подарена монастырю в 1991 году. Ковчег находится в приделе князя Даниила храма Святых Отцов Семи Вселенских Соборов.

2. Сретенский ставропигиальный мужской монастырь

Ул. Большая Лубянка, д.19.

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Частица мощей святителя Николая Чудотворца была передана Московскому Сретенскому монастырю 21 мая 2014 года.

3. Иоанно-Предтеченский женский монастырь

Малый Ивановский пер., 2А, стр. 1.

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В монастыре хранится икона с частицей мощей святителя Николая.

4. Новодевичий женский монастырь 

Новодевичий проезд, 1, стр. 2.

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В Успенском соборе обители находится икона свт. Николая с частицей мощей.

5. Николо-Перервинский монастырь

 Ул. Шоссейная, 82.

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Частицу мощей свт. Николая, привезенную из Иерусалима, передали в дар обители 17 февраля 2014 года благотворители монастыря.

6. Богоявленский кафедральный собор в Елохове 

Ул. Спартаковская, 15

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В храме хранится частица мощей свт. Николая Чудотворца.

7. Храм Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни при Кунцевском кладбище

Ул. Рябиновая, д. 18

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В храме находится икона с частицами мощей святителя Николая Чудотворца.

8. Храм Архангела Михаила в Тропареве

Проспект Вернадского, д. 90

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9. Храм-музей святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее

Малый Толмачевский переулок, д.9

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По решению руководства Третьяковской галереи в храм-музей святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее для поклонения и молитвенного почитания верующих был перенесен ковчег с мощами более 30 святых, в том числе – святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца. Драгоценный ковчег XVIII века ранее хранился в запасниках музея.

10. Храм Всех Святых на Кулишках

Славянская площадь, д. 2

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В Всехсвятском храме каждый четверг можно прикоснуться к частицам мощей святителя Николая после окончания Божественной Литургии с 11.00 и до окончания вечернего богослужения. В 17.30 перед святыми мощами святителя Николая и у его святой иконы, расположенной в Никольском приделе, совершается молебное пение с акафистом и водосвятием. Частицы мощей святителя Николая Мир Ликийских, Чудотворца почивают в малом, округлой формы, увенчанным высокой крышкой с крестом ковчеге.

11. Храм Воскресения Христова в Сокольниках

Сокольническая пл. 6.

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В храме хранится икона свт. Николая Чудотворца с частицами мощей

12. Храм свт. Николая на Трёх Горах

Нововаганьковский пер., д. 9.

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В храме хранится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца, выносимый из алтаря для поклонения верующих на воскресных литургиях.

13. Храм святителя Николая в Котельниках

1-й Котельнический переулок, 8, стр. 1.

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Частица мощей святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, была подарена храму архиепископом Михаловско-Кошицким Георгием. Она хранится в особой подвеске из серебра перед иконой святителя Николая. Поклониться святым мощам может каждый верующий в любой момент. Акафисты свт. Николаю читаются каждый четверг.

14. Храм апостолов Петра и Павла в Ясеневе

Новоясеневский пр-т., д. 42

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15. Храм святителя Николая в Старом Ваганькове

Староваганьковский переулок, 14.

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В храме хранится чтимый образ святителя Николая и частица его мощей.

16. Храм вмч. Георгия Победоносца в Старых Лучниках 

Лубянский проезд, 9, стр. 2.

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Частица мощей святителя Николая была принесена в храм 30 марта 2011 года и помещена в специальный мощевик, который затем был вставлен в икону святителя Николая.

17. Храм свт. Николая Мирликийского в Голутвине

1-й Голутвинский пер., 14

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В храме хранится икона св. Николая с частицей его мощей.

18. Храм святителя Николая в Покровском

Ул. Бакунинская, 100.

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В храме хранится ковчег с частицами мощей Николая Чудотворца

19. Храм свт. Николая в Хамовниках

Ул. Льва Толстого, 2.

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Частицу мощей святителя Николая передал на хранение в храм Святейший патриарх Кирилл в декабре 2010 года.

20. Храм свв. апп. Петра и Павла в Лефортове

Ул. Солдатская, 4.

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Ковчег с частицей мощей свт. Николая и других святых находится в главном приделе справа у амвона.

21. Храм Вознесения Господня на Гороховом Поле

Ул. Радио, 2.

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В храме находится крест-мощевик с частицей мощей свт. Николая.

22. Храм Успения Пресвятой Богородицы в Косино 

Большая Косинская улица, 29, стр. 3.

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В храме хранится чтимая икона свт. Николая с частицей его мощей.

23. Храм прпп. Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев в Гольянове

Ул. Байкальская, 37А.

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Частица мощей святителя хранится в мощевике, где собраны мощи около ста святых, с левой стороны солеи.

24. Домовый храм в честь Рождества святителя Николая, Мир Ликийских чудотворца Русского культурно-просветительского фонда святого Василия Великого и компании «Вашъ Финансовый Попечитель»

Ул. Б. Ваганьковская, 3.

Крупная частица мощей была передана благотворительному фонду в 2012 году.

25. Николо-Угрешский монастырь

Московская область, г. Дзержинский, пл. Святителя Николая, 1.

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В обители хранятся икона и складень с частицами мощей святителя Николая, которые передал в дар монастырю государственный объединенный музей-заповедник Коломенское-Люблино-Лефортово.

 

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