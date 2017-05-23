25 московских храмов, где есть мощи святителя Николая Чудотворца

Мы подготовили для вас список известных нам московских храмов, в которых хранятся частицы мощей святителя Николая Чудотворца.

1. Данилов Свято-Троицкий монастырь

Даниловский вал, 22 (ст. м. «Тульская»).

Частица мощей святителя Николая Мирликийского, Чудотворца, подарена монастырю в 1991 году. Ковчег находится в приделе князя Даниила храма Святых Отцов Семи Вселенских Соборов.

2. Сретенский ставропигиальный мужской монастырь

Ул. Большая Лубянка, д.19.

Частица мощей святителя Николая Чудотворца была передана Московскому Сретенскому монастырю 21 мая 2014 года.

3. Иоанно-Предтеченский женский монастырь

Малый Ивановский пер., 2А, стр. 1.

В монастыре хранится икона с частицей мощей святителя Николая.

4. Новодевичий женский монастырь

Новодевичий проезд, 1, стр. 2.

В Успенском соборе обители находится икона свт. Николая с частицей мощей.

5. Николо-Перервинский монастырь

Ул. Шоссейная, 82.

Частицу мощей свт. Николая, привезенную из Иерусалима, передали в дар обители 17 февраля 2014 года благотворители монастыря.

6. Богоявленский кафедральный собор в Елохове

Ул. Спартаковская, 15

В храме хранится частица мощей свт. Николая Чудотворца.

7. Храм Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни при Кунцевском кладбище

Ул. Рябиновая, д. 18

В храме находится икона с частицами мощей святителя Николая Чудотворца.

8. Храм Архангела Михаила в Тропареве

Проспект Вернадского, д. 90

9. Храм-музей святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее

Малый Толмачевский переулок, д.9

По решению руководства Третьяковской галереи в храм-музей святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее для поклонения и молитвенного почитания верующих был перенесен ковчег с мощами более 30 святых, в том числе – святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца. Драгоценный ковчег XVIII века ранее хранился в запасниках музея.

10. Храм Всех Святых на Кулишках

Славянская площадь, д. 2

В Всехсвятском храме каждый четверг можно прикоснуться к частицам мощей святителя Николая после окончания Божественной Литургии с 11.00 и до окончания вечернего богослужения. В 17.30 перед святыми мощами святителя Николая и у его святой иконы, расположенной в Никольском приделе, совершается молебное пение с акафистом и водосвятием. Частицы мощей святителя Николая Мир Ликийских, Чудотворца почивают в малом, округлой формы, увенчанным высокой крышкой с крестом ковчеге.

11. Храм Воскресения Христова в Сокольниках

Сокольническая пл. 6.

В храме хранится икона свт. Николая Чудотворца с частицами мощей

12. Храм свт. Николая на Трёх Горах

Нововаганьковский пер., д. 9.

В храме хранится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца, выносимый из алтаря для поклонения верующих на воскресных литургиях.

13. Храм святителя Николая в Котельниках

1-й Котельнический переулок, 8, стр. 1.

Частица мощей святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, была подарена храму архиепископом Михаловско-Кошицким Георгием. Она хранится в особой подвеске из серебра перед иконой святителя Николая. Поклониться святым мощам может каждый верующий в любой момент. Акафисты свт. Николаю читаются каждый четверг.

14. Храм апостолов Петра и Павла в Ясеневе

Новоясеневский пр-т., д. 42

15. Храм святителя Николая в Старом Ваганькове

Староваганьковский переулок, 14.

В храме хранится чтимый образ святителя Николая и частица его мощей.

16. Храм вмч. Георгия Победоносца в Старых Лучниках

Лубянский проезд, 9, стр. 2.

Частица мощей святителя Николая была принесена в храм 30 марта 2011 года и помещена в специальный мощевик, который затем был вставлен в икону святителя Николая.

17. Храм свт. Николая Мирликийского в Голутвине

1-й Голутвинский пер., 14

В храме хранится икона св. Николая с частицей его мощей.

18. Храм святителя Николая в Покровском

Ул. Бакунинская, 100.

В храме хранится ковчег с частицами мощей Николая Чудотворца

19. Храм свт. Николая в Хамовниках

Ул. Льва Толстого, 2.

Частицу мощей святителя Николая передал на хранение в храм Святейший патриарх Кирилл в декабре 2010 года.

20. Храм свв. апп. Петра и Павла в Лефортове

Ул. Солдатская, 4.

Ковчег с частицей мощей свт. Николая и других святых находится в главном приделе справа у амвона.

21. Храм Вознесения Господня на Гороховом Поле

Ул. Радио, 2.

В храме находится крест-мощевик с частицей мощей свт. Николая.

22. Храм Успения Пресвятой Богородицы в Косино

Большая Косинская улица, 29, стр. 3.

В храме хранится чтимая икона свт. Николая с частицей его мощей.

23. Храм прпп. Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев в Гольянове

Ул. Байкальская, 37А.

Частица мощей святителя хранится в мощевике, где собраны мощи около ста святых, с левой стороны солеи.

24. Домовый храм в честь Рождества святителя Николая, Мир Ликийских чудотворца Русского культурно-просветительского фонда святого Василия Великого и компании «Вашъ Финансовый Попечитель»

Ул. Б. Ваганьковская, 3.

Крупная частица мощей была передана благотворительному фонду в 2012 году.

25. Николо-Угрешский монастырь

Московская область, г. Дзержинский, пл. Святителя Николая, 1.

В обители хранятся икона и складень с частицами мощей святителя Николая, которые передал в дар монастырю государственный объединенный музей-заповедник Коломенское-Люблино-Лефортово.