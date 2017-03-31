25% россиян верят, что Солнце вращается вокруг Земли

31 марта. ПРАВМИР. Каждый четвертый житель России убежден, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, сообщил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

«По данным опроса ВЦИОМа, четверть россиян верит в то, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Этот социальный факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили, меня поразил и продолжает поражать до сих пор», – сообщил в интервью газете «Известия» Валерий Федоров.

Глава ВЦИОМ также рассказал о проблемах, с которыми сталкивается социология.

«Потребности в опросах будут только возрастать, однако параллельно возрастает и недоверие к ним, увы. Причем это тренд не только российский, но и общемировой. Например, почти никто не предсказал Brexit, хотя опросы проводились регулярно. Почти никто не предсказал победу Трампа, хотя в Америке было проведено огромное количество исследований», – заявил Федоров.

Отвечая на обвинения в том, что многие считают ВЦИОМ необъективным из-за государственного финансирования, Федоров отметил:

«Всегда можно проверить, насколько правдивы наши данные: нужно просто сравнить их с тем, что делают другие центры, следить за их цифрами, раз наши не нравятся. Мы же не монополисты, у нас в отрасли конкуренция, и она в данном случае работает не разрушительным образом, а созидательным».