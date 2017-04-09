30 человек погибли в результате взрыва в церкви в Египте

9 апреля. ПРАВМИР. 30 человек погибло и более 50 пострадало в результате мощного взрывв во время церковной службы в коптской церкви "Мар Гиргис" города Танта провинции Гарбия в Египте.

Взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся, сообщает РИА Новости.

По словам очевидцев, взрыв осуществил смертник – человек 30-35 лет в коричневом пиджаке и галстуке, черных ботинках, который зашел в церковь, прошел до первого ряда и сразу привел в действие пояс смертника.

По не подтвержденным пока данным египетских СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты, где погиб один полицейский.

Через несколько часов после взрыва в Танте стало известно о взрыве у дверей церкви в Александрии. Как сообщают египетские СМИ, там мог находиться патриарх Теодор Второй, но он не пострадал. По предварительной информации, взрыв в Александрии также осуществил террорист-смертник.

Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с трагическими последствиями теракта.

«Преступление, совершенное в разгар религиозного праздника, поражает своей жестокостью и цинизмом. Очевидно, что террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий. Однако уверен, что они не достигнут своих преступных целей. Действуя сообща, плечом к плечу с другими ответственными членами мирового сообщества, наши страны сумеют дать отпор силам террора, искоренить их человеконенавистническую идеологию», – говорится в телеграмме соболезнования.

Соболезнования премьеру Египта Шерифу Исмаилу выразил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Mısır, Tanta'da bir kilisede bombalı saldırı yaşandı .

En az 13 ölü, 25 yaralı var. #Mısır pic.twitter.com/wJOWhK7O6i — EL-MELHAMETU’L-KUBRA (@MusLimKurdi56) April 9, 2017

Египетские службы безопасности 29 марта обезвредили бомбу, заложенную в церкви св. Марии Джирджис в Танте.

11 декабря мощный взрыв прогремел в соборном комплексе в Аббасии в Каире, где расположено сразу несколько церквей, в том числе кафедральный собор, где обычно служит коптский патриарх. В результате взрыва погибли 27 человек, 49 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России).