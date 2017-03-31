31 марта 1945 года мать Мария Скобцова погибла в печах Равенсбрюка

В этом месяце вспоминаются две даты, связанные с именем монахини Марии (Скобцовой). 85 лет назад 16 марта она приняла монашеский постриг. А 31 марта 1945 года трагически оборвался ее земной путь в крупнейшем женском концентрационном лагере нацистов Равенсбрюк, находившемся в 90 километрах от Берлина.

Ее жизнь была деятельной и яркой, наполненной событиями, творчеством, благими делами во имя ближних. Кончина – мученическая. Все это нашло отражение на сайте, который создала и ведет художник, публицист, прозаик Ксения Кривошеина, живущая в Париже.

«…И все готова отдать, и любыми муками заплатить за этот Отчий дом моей вечности…»

– Ксения, мы с Вами беседовали после выхода Вашей новой книги в московском издательстве «Эксмо» – «Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней». Интервью было размещено на сайте СОММ – «Мать Мария (Скобцова) – возвращение на Родину». Давайте теперь поговорим о сайте, посвященном монахине Марии, – http://mere-marie.com/. Как Вам пришла идея его создания и сразу ли обозначились рубрики или они постепенно «прорисовывались», в процессе работы?

– К концу 90-х годов, когда в русском интернете только стали появляться первые сайты, у меня скопилось много материалов о матери Марии. Как я уже говорила, в 2000 году я задумала написать ее символическое изображение (парсунь), а в 2001 – возникла идея устроить выставку ее работ в Русском музее. Нужно было собрать воедино максимальное количество ее акварелей и икон, разбросанных по Европе, и привезти в мой родной город на Неве. Для предварительного знакомства зрителей с творчеством монахини Марии создание сайта было насущной необходимостью. Многопрофильный специалист, знаток литературы и искусства Алексей Гринбаум стал моим верным соработником, помощником в этом деле. И уже с первых месяцев появления сайта я начала получать письма от читателей и биографов монахини Марии, писавших о необходимости пополнения тех или иных разделов.

Основные разделы – «Жизнь», «Творчество», «Судьба», «Библиография», «Канонизация» дополняет раздел «Мученичество XX века». Здесь опубликованы материалы «Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков (1918–1919)», отрывки из книг Павла Проценко «Мироносицы в эпоху ГУЛАГа» и Михаила Вострышева – «Патриарх Тихон», интервью с настоятелем храма святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на Бутовском полигоне протоиереем Кириллом Каледой. Мне кажется, что раздел о мученичестве и «окаянных десятилетиях», в которые окунулась Россия после 1917 года, на таком сайте логичен. Ведь не только жизненный путь, но и кончина матери Марии, ее страшные месяцы в Равенсбрюке, где она помогала выживать солагерницам, провидчески описаны ею в статье «Рождение в смерти»: «И мы верим. И вот по силе этой нашей веры мы чувствуем, как смерть перестает быть смертью, как она становится рождением в вечность, как муки земные становятся муками нашего рождения» <…> «потому что я хочу исполнить назначенное, потому что я хочу домой, к Отцу, и все готова отдать, и любыми муками заплатить за этот Отчий дом моей вечности»…

В 2017 мы вспоминаем также и все этапы столетия, которые прошла многострадальная Россия. Мать Мария, ее жизнь и судьба являются слепком того лихолетья. Уже сегодня о ней широко пишут, публикуют ее тексты, изучают феномен ее горнего пути от «жизни мирской к святости». Возникновение сайта привело к настоящему взрыву интереса к ней. Информация, доступная только в бумажных архивах, разбросанных по разным адресам и странам, стала теперь доступной для всех.

Я с интересом отмечаю, как возникают кружки и братства с ее именем, открываются выставки, проводятся конференции, снимаются фильмы. На сайте помещено много текстов, обложки книг, рецензии на французском, польском, болгарском, немецком, финском, английском языках. В разделе «Творчество» – огромный изоматериал, несколько документальных фильмов, рассказы о выставках в Риге (где она родилась), Санкт-Петербурге, видеоинтервью для французского телевидения.

Недавно один из авторов документального фильма «Руфь» (студия «Неофит») признался мне, что создание самого фильма было бы невозможно без нашего сайта. В 25-минутной ленте показаны графика, акварели, рисунки, иконы и вышивки – плоды художественного творчества матери Марии, а также звучат ее стихи и воспоминания о встречах и переписке с Александром Блоком (который, добавлю, когда-то ей, пятнадцатилетней девочке-подростку, посвятил знаменитое стихотворение «Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая…»).

В разделе «Судьба» важное место занимают два уникальных номера «Вестника участников русского Сопротивления во Франции» (1946-1947годы). В 2015 году они вошли в раздел «Архивы» в сборнике «Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней».

Кстати, основным костяком самой книги стал именно сайт и публикации некоторых из его авторов. Не могу не вспомнить о работе с архивами Колумбийского университета, которая постепенно свела меня с интересными людьми. Тексты и акварели матери Марии, хранящиеся в США, теперь можно увидеть и на сайте.

Настоящей радостью после выхода в 2004 году моей книги «Красота спасающая», посвященной творчеству будущей монахини, стало знакомство с семьей петербургского врача Елены Николаевны Ляпиной. Эта семья сохранила акварели и рисунки, которые в 2010 году вошли в фонд музея имени Анны Ахматой в Петербурге.

В 2016 году они были представлены на выставке «Я весть Твоя», посвященной 125-летию со дня рождения матери Марии. На открытии выставки Елена Николаевна рассказала об истории коллекции.

– В весьма обширном разделе «Библиография» я увидела фамилию писателя, журналиста, публикации которого в «Комсомолке», «Литературной газете» о душе, ее бессмертии и вечности были откровением для тысяч и тысяч советских читателей. Благодаря сайту http://mere-marie.com/ я узнала, что, познакомившись с Вашим свекром, Игорем Александровичем Кривошеиным, Евгений Богат много сделал для того, чтобы в Советском Союзе услышали о русской монахине, погибшей в газовой камере концлагеря Равенсбрюк.

– Мой свекр, узник нацистских концлагерей Бухенвальд и Дахау (а позже – и советских концлагерей), став членом русского Сопротивления во Франции, начал активно работать с матерью Марией по оказанию помощи советским военнопленным и спасению евреев от вывоза их в Рейх. Его воспоминания были напечатаны в разных изданиях, в том числе и в «Журнале Московской Патриархии» (1970, № 5). Оба они всю свою жизнь «болели Россией», много думали о ее предназначении, ее будущем.

Мать Мария даже в лагере Равенсбрюк, находясь на краю смерти, мечтала, что если она выживет, то будет бродить по дорогам России. Игорь Александрович после объявления «амнистии белой эмиграции» в победившем фашизм Советском Союзе вернулся на Родину, приняв советское гражданство. Правда, здесь его судьба сложилась трагически, но это уже другая тема. А что касается встречи Игоря Кривошеина и Евгения Богата, то действительно благодаря ей многие в СССР узнали в далекие 1970-80-е годы прошлого века о жертвенном подвиге любви монахини Марии (Скобцовой).

Этой талантливой русской поэтессы Серебряного века, оказавшейся в эмиграции и прошедшей сложный путь к монашеству. Процитирую отрывок из публикации Евгения Богата: «Существует несколько версий ее гибели, каждая из которых похожа на легенду. По одной из них, самой распространенной, 31 марта 1945 года, когда освобождение было уже близко, мать Мария пошла в газовую камеру вместо отобранной фашистами советской девушки. Она обменялась с ней курткой и номером, немногословно объяснив: «Я уже стара, а у тебя вся жизнь…»

Было ли так в действительности? Несколько месяцев после разговоров с Игорем Александровичем Кривошеиным я искал бывших узниц Равенсбрюка, писал письма, читал ответы, беседовал с ними. Была у меня даже наивная надежда – найти ту спасенную ею девушку… Но, несмотря на все старания, мне не удалось отыскать очевидцев самого последнего часа матери Марии, зато я узнал много удивительного об этой необыкновенной женщине.

В условиях, дьявольски рассчитанных на то, чтобы человек переставал быть человеком, она не утратила чудеснейшего человеческого дара – дара мыслить. И когда одна женщина горько пожаловалась ей, что уже ничего не чувствует и даже сама мысль закоченела, мать Мария воскликнула: «Нет, нет, только непрестанно думайте, в борьбе с сомнениями думайте, шире, глубже. Не снижайте мысль…».

Другой известный журналист и прозаик Дмитрий Шеваров (сейчас он – обозреватель «Российской газеты») был 13-летним мальчишкой, когда прочитал книгу Евгения Богата «Узнавание», выпущенную издательством «Детская литература». Рассказ о жертвенности монахини Марии произвел на него сильное впечатление.

Впоследствии он напишет, что для него, подростка, это книга стала книгой взросления: «…и с той непривычной высоты весь мир показался мне драгоценным, солнечным, исполненным таинственной гармонии и высокого замысла. И ничего чужого и случайного в том мире для меня не было, все родное…». Это признание – один из множества примеров того, как проросло зерно, посеянное людьми, для которых слова «долг памяти» были наполнены глубоким смыслом. И мы с моим мужем Никитой Игоревичем Кривошеиным продолжаем отдавать этот долг…

– Полагаю, читатели сайта не пройдут мимо раздела «Канонизация»…

– В нем сообщается, что 16 января 2004 года Священный Синод Вселенского Патриархата в Константинополе принял решение о канонизации монахини Марии (Скобцовой), протоиерея Алексея Медведкова, священника Димитрия Клепинина, Юрия Скобцова (22-летнего сына матери Марии, ее верного соратника в служении ближним, погибшего в немецком концлагере), Ильи Фондаминского.

Основанием для канонизации стало прошение, направленное из Парижа Экзархом Вселенского Патриарха архиепископом Гавриилом, управляющим Архиепископией православных русских церквей в Западной Европе. Таким образом, Вселенская Патриархия впервые причислила к лику святых русских эмигрантов, оставивших яркий след в духовной жизни Западной Европы в прошлом столетии.

– Думается, очень ценно, что тут же Вы поместили комментарий члена Синодальной комиссии по канонизации святых Русской Православной Церкви (ныне ее секретаря) протоиерея Владимира Воробьева, в котором отец Владимир определенно сказал, что пока у нас есть единство с Вселенским Патриархатом, пока между нашими Церквами есть евхаристическое общение, святые, канонизированные Вселенским Патриархатом, являются и нашими святыми.

– Хочу обратить внимание на еще один важный момент комментария. Протоиерей Владимир Воробьев подчеркивает, что есть одна сторона жизни монахини Марии (участие в партии эсеров, второе замужество, сомнительные с богословской точки зрения высказывания и т.д.), но канонизирована она не за эту сторону жизни, а за мученический подвиг.

Читаем: «Она отдала свою жизнь за други своя именно как монахиня, как христианка. Она прекрасно понимала, что ее деятельность по спасению ближних в очень страшный момент оккупации смертельно опасна. И, тем не менее, на это шла. Ее арестовали как участницу Сопротивления, но она ведь занималась не какой-то партизанской диверсионной деятельностью, а, будучи монахиней, просто всячески помогала людям, спасала людей и этим исполняла свой христианский долг. Именно поэтому ее страдания и ее мученическая смерть стали основанием для канонизации. Точно так же мы канонизируем очень многих новых мучеников и исповедников российских, не вникая особенно в обстоятельства их жизни. Потому что, по древнему учению Церкви, мученическая кровь смывает все грехи, и в истории Церкви известны случаи, когда некрещеные люди, исповедавшие веру во Христа и после этого претерпевшие мучения, почитались в Церкви как святые мученики. Про них говорилось, что они крещены своей кровью. Поэтому мы и сейчас принимаем мученический подвиг независимо от жизни человека как основание для канонизации. А в мученической кончине матери Марии нет никаких сомнений».

– И настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов говорит ведущему радио «Вера» в передаче «Светлый вечер» (процитирую): «Мы канонизируем тот подвиг, который в случае матери Марии сконцентрировался в образе ее монашеского жития и в ее кончине. Если Бог нам даст за какой-то добрый образ жизни увидеть Царствие Небесное, мы поймем, кто там есть кто. Но для меня несомненно, что мать Мария – там». Ксения, а есть ли у Вас обратная связь с читателями сайта? Каким образом Вы узнаете, что их особенно взволновало, что для них важно?

– На сайте указан электронный адрес, и я получаю на него очень много писем. Стараюсь всегда отвечать. Именно благодаря обратной связи возникает переписка и знакомства. Конечно, много просьб о перепубликациях материалов. Я почти никогда не отказываю, только прошу делать ссылку на сайт. Людей волнует вопрос о канонизации монахини Марии в Русской Православной Церкви.

Не так давно я получила копию письма от большой группы верующих, в котором они выражают надежду на положительное решение Синода РПЦ о возможности введения имени матери Марии в святцы. Но, вероятно, этот животрепещущий вопрос нужно адресовать в Синодальную комиссию по канонизации святых. Сама я целиком поддерживаю эту инициативу. Надеюсь, что мученичество матери Марии, ее народное почитание, всемирная известность и доброжелательное отношение Церкви приведут к положительному решению вопроса.

– И последний вопрос, Ксения. Скажите, как сегодня чувствуется народное почитание монахини Марии?

– Оно растет. А 2016 год был особенным в этом отношении. 31 марта прошлого года в Париже состоялась торжественная церемония открытия улицы имени матери Марии (Скобцовой).

Церкви Пресвятой Богородицы, которая была переделана ею из большой конюшни на улице Лурмель в Дом Божий, больше не существует, поскольку старые дома в этом квартале снесены и на их месте построены новые. Но улица, названная ее именем, находится поблизости, в ее родном квартале, где проживало много русских эмигрантов, бежавших от революции в России и Гражданской войны.

Присвоить улице Парижа имя героической русской монахини предложила вице-мэр XV округа по вопросам культурного наследия и новых технологий Жислен Фонладосса. Муниципальный совет мэрии единогласно проголосовал за это решение.

Далее: весной 2016 года в храме преподобного Серафима Саровского на улице Лекурб была проведена конференция, посвященная ее творчеству и монашескому служению. В этой православной парижской церкви, в которой одной из главных святынь является икона батюшки Серафима с частицей его мощей, сложился своеобразный музей работ матери Марии. Экспонатами стали иконы, вышивки, облачения…

Ко дню рождения матери Марии, который отмечается 20 декабря, на знаменитом французском кладбище Сент-Женевьев де Буа, где покоятся близкие монахини Марии (в их числе и ее мама Софья Борисовна, прожившая 100 лет), в прошлом году были отреставрированы крест, плита, памятные доски с надписями, а также установлена икона Божией Матери «Умиление», написанная монахиней.

Молитвы преподобномученице, дополненные малыми делами, укрепляют и соединяют самых разных людей. Имя ее все больше на устах, она все больше нужна людям, а это и есть замечательная укорененная традиция, объединяющая православных на Западе и в России.

…Настанет день на широту миров –

Во всём преодолев стихию разрушенья, –

Творца мы прославлять восстанем из гробов,

Исполнив заповедь и воскрешенья.

Так писала монахиня Мария (Скобцова) незадолго до своей гибели в концентрационном лагере Равенсбрюк. Она погибла в дни Святой Четыредесятницы, накануне Пасхи, когда в надежде Воскресения Христова обновляется и оживотворяется весь прекрасный Божий мир. И еще одно: постригал в монахини Елизавету Юрьевну (в первом замужестве она была Караваевой-Кузьминой, во втором – Скобцовой) один из самых выдающихся церковных деятелей XX века, митрополит Западноевропейский Евлогий (Георгиевский), хорошо известный россиянам по книге «Путь моей жизни». И нарек ее именем Мария – в честь преподобной Марии Египетской. До нас дошли слова Владыки, сказанные спустя какое- то время после того примечательного события: «Вот мать Мария постриглась и с тех пор все сияет».

Беседовала Нина Ставицкая