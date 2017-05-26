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35 человек погибли при нападении на коптов в Египте

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26 мая. ПРАВМИР. 35 человек погибли при нападении вооруженных людей на два автобуса, перевозивших христиан-коптов. Еще 26 человек получили ранения.
35 человек погибли при нападении на коптов в Египте

Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа.

Среди жертв нападения есть дети, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на межарабский телеканал «Аль-Арабийя».

Нападавших было около десяти человек. На них была надета униформа, похожая на армейскую, они передвигались на двух автомобилях и использовали при атаке пулеметы.

Это не первое нападение на паломников этой весной. 9 апреля 27 паломников погибли в результате взрыва бомбы в церкви Святого Георгия в городе Танта. В тот же день еще 16 человек погибли в результате взрыва в соборе Святого Марка в Александрии.

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