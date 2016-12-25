День 26 декабря объявлен в России общенациональным днем траура

Об этом объявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», — сказал он.
Напомним, самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны России потерпел крушение при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в Сирию.
Фрагменты корпуса пропавшего самолет обнаружены в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
На борту находилось 84 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров составляли артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Кроме того, на борту находились военнослужащие, а также и девять представителей российских СМИ.