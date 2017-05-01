1 мая. ПРАВМИР. Церковь празднует память Максимовской иконы Божьей Матери.

Максимовская икона Божией Матери написана в 1299 году по видению святителю Максиму, митрополиту Владимирскому (+ 1305, память 6 декабря). На ней изображена Божия Матерь во весь рост с Предвечным Младенцем и митрополит Максим, стоящий на коленях и принимающий из Ее рук святительский омофор.

Икона написана в память явления Пресвятой Богородицы святителю Максиму, когда он прибыл во Владимир из Киева. В видении Божия Матерь вручила ему омофор со словами: “Раб Мой Максим, хорошо, что ты пришел посетить Мой город. Приими этот омофор и паси во граде Моем словесные овцы”. Когда святитель проснулся, на его руках лежал омофор.

Явление Матери Божией было знамением Небесного благословения на перенесение митрополии из Киева во Владимир. Омофор, переданный Матерью Божией, хранился в Успенском соборе во Владимире 112 лет. В 1412 году, во время нашествия татар, омофор был скрыт ключарем собора Патрикием, замученным татарами.