Каталония и “проклятые вопросы”

В Мадриде в целом спокойно. На окнах висят испанские флаги – в поддержку «единой и неделимой».
Никто не знает, чем завершатся волнения в Барселоне. Все помнят, что последний раз каталонские националисты поднимали голову так высоко, как теперь, перед Гражданской войной 1936-1939 гг. В возможность новой войны верить никто не хочет, но всем не по себе.
В эти дни Католическая Церковь в Каталонии не осталась в стороне. В некоторых случаях участки для голосования открывались прямо при храмах и католических школах. Кардинал Барселоны Хуан Хосе Омелья назвал поведение полицейских, подавляющих беспорядки, «насилием, вызывающим сожаление».
Монах аббатства Монсеррат Хосеп Микел Бауссет в воскресенье произнес проповедь, где, в частности, призвал к уважению прав каталонцев и других национальных меньшинств, которые ни в коей мере не должны быть преследуемы, уничтожаемы или ассимилируемы другой преобладающей культурой. Он процитировал выступление Папы Иоанна Павла на Генеральной ассамблее Объединенных Наций в 1995 году, где тот утверждал принцип суверени
Все это заставляет и нас задать себе «проклятые вопросы».
Где грань между готовностью к политическому диалогу и защитой территориальной цело
Когда Церковь поддерживает освободительное движение, принято думать, что это хорошо. Когда «вмешивается в политику» – принято думать, что это плохо. Но как отличить одно от другого? Как Церкви не позволить собой манипулировать политическим силам и в то же время не зарывать голову в песок и быть способной сказать: «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был»?
А пока мы, как и прежде, молимся о «Богохранимей стране Испанстей, королевском доме, властех, воинстве и народе ея», в ожидании мирного разрешения конфликта.