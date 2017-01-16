47 жертв крушения Ту-154 похоронили на военном кладбище в Мытищах

16 января. ПРАВМИР. 47 жертв крушения самолета Ту-154 над Черным морем похоронены на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах в понедельник.

Среди похороненных – члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, начальник департамента культуры Антон Губанков и четверо журналистов, сообщает Интерфакс.

Ранее здесь же была похоронена помощница Антона Губанкова Оксана Бадрутдинова.

В церемонии прощания приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр транспорта Максим Соколов, члены правительства и Совета Федерации, депутаты Госдумы.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий провел обряд отпевания. Он выразил соболезнования от лица патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всей Русской православной церкви.

Впоследствии здесь появится скульптурная композиция в память о погибших.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. Самолет Минобороны Ту-154 направлялся из Москвы в Сирию. Он разбился после дозаправки в Сочи. Него борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также артисты Ансамбля имени Александрова.