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Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
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«5 минут – это много и дорого

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«Я себя воспитываю. Я тренирую в себе способность не растрачивать эмоции из-за лишних 5 минут. Я бледнею, зеленею, краснею, но молчу. А потом он низко наклоняет голову, и в его проплешинах я отчетливо вижу огромное количество глубоких шрамов». Елена Скачко - о том, как важно быть терпимыми и внимательными к друг другу.
«5 минут – это много и дорого

В супермаркете в час пик людно. Кассирши отбивают ритм со скоростью былых цэковских машинисток. Покупатели мечут покупки в пакеты, не сортируя. Охранники передвигаются, как спринтеры, боясь пропустить наглого поедателя неоплаченных булок.

Все спешат, я тоже спешу. Я так спешу, что закипаю, потому что впереди меня дядька неопределенно средних лет возится, как дождевой червяк в засуху. Он много всего взял – несколько пачек мюсли и печенья, всякое разное, лоточки из кулинарии… Он берет в руки каждый объект и подолгу думает, куда его положить. Он мега педант и зануда. И ему плевать, что сзади уже закипают все. Но я молчу. 

Я себя воспитываю. Я тренирую в себе способность не растрачивать эмоции из-за лишних 5 минут. 
Я бледнею, зеленею, краснею, но молчу.

А потом он низко наклоняет голову, и в его проплешинах я отчетливо вижу огромное количество глубоких шрамов. То ли послеоперационных, то ли…

И я понимаю, что он тормозит, потому что по-другому не может. Возможно, он ходит в магазин раз в несколько дней. Возможно, он делает это, преодолевая себя. Возможно…

Мне сразу вспомнилась моя давняя школьная история, когда, придя на замену, в 7-ой класс, вызвала к доске парня. Читать наизусть. А он стоял и молчал. Дети смотрели ошалело. Но я нагибала. Не выучил? Хорошо, читай вслух. А он опять молчит. А я не отступаю. И он заговорил. И замолчала уже я. 

Потому что степень его заикания была такова, что каждый звук ему давался с муками родов, а связным текстом это так и не становилось. 

Меня не предупредили о том, что все предметы он сдает письменно. Я сделала вид, что все нормально. Поблагодарила его. Мучилась виной. Но сейчас думаю, что взрослые были не правы, ограждая его. Пусть бы он говорил, как мог, а остальные научились бы его понимать…

Но моего напора это все равно не оправдывает.

Знакомая как-то рассказала, как ее подруга забрела в церковь. В рваных джинсах и простой футболке. Но самозваные блюстительницы порядка ее обшипели и вынудили уйти. Больше девушка в церковь не ходит. 
А ведь тогда она только что узнала, что у нее умерла мама. В другом городе. И ей некуда было больше пойти со своей нестерпимой болью.

Слава Богу, что я сегодня промолчала.

Мы так часто делаем резкие движения, опрометчиво оцениваем, проявляем агрессию, требуем понятного порядка, взываем к справедливости, уповаем на нормы, осуждаем, строим, воспитываем, – ничего не зная о человеке, который стоит перед нами.

И лучше подождать 5 минут, чем потом долго и нудно каяться в несдержанности. Или, еще хуже того, так и не узнав истину, сделать человеку больно. 5 минут – это много и дорого. Но жизнь – больше и дороже…

Источник – фейсбук Елены Скачко

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