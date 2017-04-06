5 отрицательных итогов Великого поста

Отстранение от ближних под видом духовной работы и другие антиитоги поста – в размышлениях священника Евгения Дорофеева.

Изменение самого себя, внутреннее преображение, жизнь по Евангелию – все это и есть подлинное христианское делание. Стяжание Духа Святого, как указал нам преподобный Серафим Саровский, есть главная цель жизни христианина. Под стяжанием Духа Святого понимается единение человека и Бога, значит, нам необходимо уподобиться Богочеловеку Христу, который и имел в себе подлинное единение Божественного и человеческого.

Для достижения этих высот Церковь предлагает многочисленные средства, отработанные веками. Однако при неправильном понимании их сути они из средств превращаются в цели. Неумение и нежелание разграничить цели и средства и есть одна из причин отсутствия всякого внутреннего преобразования.

Начинать нужно не с отказа от шашлыка

Человек уверен, что неупотребление в пищу мяса и молока – и есть собственно пост. Эта история про то, как второстепенное стало главным и средство заменило цель.

Мы ведь не вегетарианцы, мы христиане. Нам необходимо помнить, что пост – это прежде всего духовное делание: “Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной” (Еф. 6:12).

Мы не считаем, что мясо как-то духовно неполноценно по сравнению с тем же укропом и, вкушая его, можно умалить нашу праведность. Отнюдь! Такие взгляды присутствуют в христианстве, но они имеют не христианское происхождение (манихейское, гностическое или восточное). «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1 Кор. 8:8). Иоанн Златоуст замену мяса рыбой объяснял не чем иным, как дешевизной рыбы, а не каким-либо более высоким духовным состоянием рыбной плоти.

Пищевой пост для нас один из элементов тренировки духа, тренировки воли. «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6:12), писал апостол. Но само по себе пищевое ограничение, без всего остального, не имеет никакой силы. Без духовной жизни пост становится бессмысленным и беспощадным.

Если человек не живет полноценной жизнью в Церкви: не кается во грехах, не причащается Святых Тела и Крови, не питает себя духовной литературой, не ставит перед собою цель внутреннего исправления по Евангелию – то пост будет для него просто вреден. В лучшем случае, постящийся таким образом будет голодным и злым. В худшем – будет думать о себе как полноценно практикующем христианине, и гордыня его взметнется как Вавилонская башня, прямо до небес. Уж лучше бы он спокойно ел себе котлеты, чем на выходе появится еще один фарисей.

Начинать нужно не с отказа от шашлыка, а с подлинного изменения своей жизни. А за внутренним пойдет и внешнее.

Проблема у нас животрепещущая, ведь многие воспринимают православие как «религию еды», и с этим действительно необходимо что-то делать.

Безусловно, пищевой пост необходим. И если здоровье и условия жизни позволяют, то поститься нужно. Если человек, действительно как дополнение к правильной духовной жизни, собрался соблюсти весь постный Устав, то честь ему и хвала. Но на практике это бывает в исключительно редких случаях.

Современная жизнь очень отличается от жизни средневековых монастырей, и здесь важно правильно выбрать для себя свою меру. Некоторые пастыри говорят, что, мол, постящийся обязательно устроит себе поблажку. Но это в корне неправильная мысль! Какая поблажка, ведь «пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его» (Пртч. 5:21). И потом, что это за вечное подозрительное отношение к своим прихожанам, которых в Церковь, кстати, насильно никто не сгонял?! Где нет доверия, там нет и любви. Главная задача любого священнослужителя не в перечислении дней сухоядения, а объяснение, что перед всеми нами Тот, Которому все известно и от Которого ничего нельзя утаить.

Поэтому единственный логичный поступок – это поступок по совести. Прихожанина надо не стращать карою за отступление от монашеского Устава, а правильно объяснить, что он сам должен определить в случае необходимости меру воздержания, но определить по совести, исходя из всех известных одному ему факторов. А такими факторами может быть что угодно, как формально перечисленные послабления – дорога, болезни, беременность, так и множество иных, ведь жизнь не стояла на месте с момента написания Типикона.

Одним из таких факторов может быть и то, что человек уже не молодой и не имеющий опыта пищевого постничества решит сразу взять курс на жесткое соблюдение Устава. Как результат – гастрит или язва. В данном случае действовать необходимо разумно и постепенно.

Наивно говорить о посте как о модной полезной диете

В последнее время некоторые наши сограждане увидели в посте одну из модных нынче диет. Подыгрывают этой теме, непонятно зачем, и некоторые лица в сане, говоря о том, что пост – это вещь, идущая рука об руку со здоровым образом жизни.

Говорить о пищевом посте, в редакции Устава, как о полезной диете, мягко говоря, наивно. Не верите – посмотрите на «безупречное здоровье» большинства священнослужителей.

Хотите похудеть – существует масса продуманных диет, но великопостная «диета» совсем для другого здоровья – духовного. И здесь нет ничего смущающего – мы не группа «Здоровье». Да, мы хотим быть здоровыми и желаем здоровья всем вокруг, но понимаем, что какое бы ни было здоровье – это все временно, ведь впереди вечность и для нее нужно совсем иное, а именно чистота души и помыслов.

Так что граждане, решившие преобразить фигуру Великим постом, подводя итог, поймут, что более потеряли, нежели приобрели. Лицам, желающим похудеть или поправить пошатнувшееся здоровье, нужно идти не в Церковь, а к диетологу.

Мы не побеждаем духовные болезни

Безусловно, немало наших братьев и сестер ставит перед собой истинные цели, такие как искоренение «змей греховных» в своих сердцах. Все мы от «юности своея» мучаемся и стенаем от греховных страстей. И идя в путь, должны бросать им прямой вызов. Наша цель – покончить с мучающими нас духовными болезнями. Но часто и здесь мы не достигаем намеченных целей. Почему?

На этот вопрос существует несколько ответов. Для этого и нужна регулярная исповедь у священника, чтобы вместе с ним попытаться это понять. На сей счет написаны горы ценнейшей святоотеческой литературы. Случалось, чтобы избавиться даже от одной страсти, древние подвижники посвящали этому годы изнурительной аскетической жизни. Такой жизни, которой, по словам известного современного монаха-проповедника, современный человек просто не выдержит.

Но и нам не стоит унывать! Всегда будем помнить о том, что «услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно» (Мф. 19:25-26).

То есть, во-первых, бросив вызов своим грехам, необходимо всецело уповать на Бога и только с Его помощью мы сможем освободиться от греховных пут. Иного для человека просто не дано. Второе – христианин никогда не должен унывать. Уныние – страшный грех, потому что если унываешь, значит, нет доверия Богу, значит, сомневаешься в Нем или в Его существовании.

Очень часто дьявол действует как террорист, использующий двойной взрыв.

Террористы сперва приманивают малым взрывом и, когда на обломках малого взрыва соберется много людей, производят большой взрыв, от которого гибнет значительно больше, чем от первого. Так и враг рода человеческого вгоняет человека в какой-нибудь грех, а потом вгоняет в еще более тяжкое состояние – уныние, шепча на ухо: «Ну какой из тебя христианин, видишь сам, что это не для тебя, бросай ты это дело!»

Но мы должны помнить, что как бы ни было велико духовное падение, нет такого греха, которого нельзя изжить покаянием. Поэтому вся наша жизнь – это путь в виде падений разной силы и частоты. Но несмотря на поражения, необходимо брать себя в руки снова и снова и, помолившись, отправляться в дорогу курсом на праведность. А милосердный Господь, видя нашу ревность и усердие, обязательно поможет.

Кусок колбасы не должен стать преградой в отношениях

Бывают еще и безрадостные итоги в области человеческих взаимоотношений. Планировали на выходе душевное спокойствие, а в результате… Что же происходит? Здесь мы нередко упираемся в неправильно выстроенные приоритеты. Временами происходят курьезные ситуации.

Например, можно вспомнить, как иногда верные христиане с неописуемым ужасом ждут приглашения во время поста на чье-нибудь торжество. Стол, понятно, будет далек от скоромности, и это приводит наших братьев и сестер в уныние. Что же делать? Конечно, необходимо помнить, что выстраивание добрых взаимоотношений между людьми – большая христианская добродетель. Здесь не должно доходить до греховного человекоугодничества, но и кусок колбасы не должен становиться преградой между близкими, родственниками и коллегами. Вполне возможно немного посидеть и уважить человека, при этом не стоит кричать во всеуслышание «Я пощусь!».

В таких случаях будем вспоминать слова Господа о том, что «также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:17-19). Мы не должны выглядеть сектантами «религии еды», а помнить всегда, что суббота для человека, а не человек для субботы. Побыть с близкими людьми, поговорить с ними, пожелать всего хорошего за столом, порадоваться за них – это будет не только знаком хорошего тона, но и своеобразной проповедью.

Отстранение от ближних под видом духовной работы

Очень лукавая ситуация. Происходит некая подмена. Человек исходит из правильного понимания необходимости внутреннего преобразования, но вместо сосредоточения своего внимания на Боге и ближнем замыкается исключительно на самом себе.

Под видом внутренней духовной работы происходит какое-то отстранение от всего происходящего вокруг, в том числе от проблем и забот близких людей. Оно не приводит к изменениям, а погружает личность в беспросветность и уныние.

Такому христианину мешает поститься все что угодно: близко стоящий в храме брат, смех соседей по квартире, модная прическа коллеги и ее (его) «непостное» поведение.

Вместо доброй улыбки на лице – гримаса раздражения, вместо любви – подозрительность, как итог – общая усталость и дезориентация в духовном пространстве, ссоры и отчуждение.

В таких случаях опять же на помощь должно приходить Писание, говорящее нам, что «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). То есть мир вокруг нас необходимо воспринимать очень цельно и мы призваны к служению другим людям. Не к человекоугодничеству, не к потаканию чьим-то страстям, а к помощи, состраданию и молитве за ближних. В этом и будет наше спасение.

В заключение хотелось бы отметить, что не ошибается тот, кто не делает. И для любого христианина пост – это время и великой благодати и великих искушений одновременно. Не раз и не два нам еще предстоит проходить и через ошибки, и через анти-итоги, но в конечной точке нашего духовного пути нас ждет любящий Бог.

Он – Отец, Создатель и Зиждитель всего сущего, и Он всех нас ожидает как пропавшую овцу и блудного сына. Ожидает, чтобы мы разделили с Ним пир в Царствии Небесном. И если своими силами достичь намеченных результатов не получается, то Его могучая десница вытянет нас из греховного болота. И начинать поститься в любом случае стоит, при этом всегда помня, что «Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17).