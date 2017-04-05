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Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
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5 претензий родителя к современной школе

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Родительские чаты как общая боль, неприкрытая ложь о поведении своих коллег, коллективное детское чувство вины и многое, многое другое.
5 претензий родителя к современной школе

Школа не знает, как учить

Есть множество причин, по которым родители лезут в образование, а не отдают его в надежные руки и ежовые рукавицы специалистов.

И главная из них – это вечное недовольство системы образования результатами своей же работы.

Начальная школа недовольна дошкольной подготовкой, средняя – началкой, старшеклассники плохо подготовлены и не способны работать. Вузы плюются на слабую подготовку абитуриентов, а работодателя категорически не устраивает свеженький «специалист» без 3 лет опыта, но с красным дипломом.

Родители тоже не знают, как учить, да и рады бы не знать – особенно те, кто не ощутил в себе этого святого призвания, а занимается в жизни другим нужным делом. Но им сегодня нужно решать и выбирать, чего они хотят для своих детей и, главное: чего они не хотят.

Школа готовит человека к чему угодно, но только не к жизни. И упущения всех этапов образования компенсируются именно родителями: их временем, их деньгами, их усилиями.

В ситуации тотального репетиторства не имеют ли родители права лезть, смотреть, узнавать и даже требовать отчета – чему их детей научили, и как вообще это происходит?

Знания детей сегодня – это заслуга родителей. Заслуга школы в огромном количестве случаев: неврозы, бессонные ночи, морально истощенные дети, либо патологически расслабленные пофигисты – к средней школе им уже все равно, хотя, казалось бы, настоящее образование только начинается.

Школа считает, что родители должны

Сколько родительских собраний начинается со слов: «В НАШЕЙ школе вам придется учиться вместе с детьми». Иногда это звучит более мягко: нужен обязательный контроль, без этого результата не будет.

Вместе с этим напомнят, что, контролируя, нужно обязательно приучать к самостоятельности. Как удобно: полностью самостоятельный, и вместе с тем подконтрольный ребенок. Вы о таком слышали? Я – нет, и каждый родитель знает, насколько трудно соблюсти этот баланс, напрочь не испортив отношения.

С первого класса у вчерашнего «маленького гения», прошедшего платный курс подготовки к школе при этой самой школе, начинаются проблемы: он не так держит ручку, путает местами буквы, ему надо дополнительно позаниматься. Надо больше читать, тренироваться, приучаться к аккуратности, ведь скоро – уже через четыре года – придется заполнять бланки! Дети не успевают по программе, поэтому необходимы домашние задания, хотя в первый год они и запрещены.

Кому все это выкатывают в качестве просьб, предложений и даже претензий? Кто с пониманием – да, программа! – бегает и подыскивает занятия, «подтягивает» до уровня, оплачивая свою и учительскую беспомощность?

Кого сами же учителя ставят в условия, когда без коллективного обсуждения и сверки понять, что задано и как это надо делать, вообще невозможно. Почти всегда находятся дети, которые ничего не поняли, забыли, не успели записать. В начальной школе это 80% класса – они еще не умеют, их не научили.

Сегодня эта задача свалена на родителей при помощи электронного дневника, почтовых рассылок, и из начальной школы в среднюю перекочевывает негласное правило: задание ребенка – ответственность родителей. Дети не звонят одноклассникам что-то уточнить, даже в дневник не смотрят – родители извлекают задание, распечатывают, дети делают, родители контролируют, сверяются в чате…

Родительские чаты – это общая боль, никому не нравится после работы до ночи сидеть и что-то там сверять. Но это и вынужденная необходимость – претензии по качеству детских работ не заставят себя ждать. Ребенок услышит: «Я же маме на почту все присылала» и в следующий раз подойдет с вопросом – к кому?

Вызывают уважение учителя, которые в чатах не участвуют, но есть и те, кто просит включить их во все обсуждения. Учитель держит родителей под контролем, заливает информацию о конкурсах и проектах, в которых обязательно нужно участвовать, о том, когда и чем украсить класс, и какие сладости, по его ценному мнению, следует принести на стол к огоньку. Нет ли тут какой-то странной подмены ролей? И кто в такой ситуации явно находится не на своем месте?

Фото: ug.ru / Мария Голубева

Фото: ug.ru / Мария Голубева

Школа сама дискредитирует себя

Может, кто-то ответит на вопрос: если учитель ведет себя как дурак, должен ли родитель спасать его авторитет? Или, может, не надо спасать, а стоит назвать вещи своими именами?

Ответ не так-то прост. Каждый родитель мучительно решает для себя эту дилемму, потому что далее возникает закономерный вопрос к нему самому: зачем отдавать ребенка учиться – дураку?

Удивительно, но в школе есть вещи, которым не находится оправдания. 45 минут непрерывного ора. Обзывательства детей. Швыряние предметов и детских вещей. Раздраженные перечеркивания. И еще хуже: призывы детей к доносительству. Поощрение травли или равнодушие к ней. Манипуляции. Неприкрытая ложь о поведении своих же коллег.

Размашистая двойка в прорванной красной ручкой тетрадке – это оценка не ребенку, а учителя самому себе…

Разумный родитель объяснит: это – субъективное мнение человека о твоей работе, выраженное в некой графической форме.

Слова «Не обращай внимания, она – дура» – самое невинное, что может сделать родитель, чтобы выступить на стороне своего ребенка, не предавая его солидарностью с «всегда правым» учителем.

Конечно, грамотно высказываться тоже надо учить. Но никакой учитель не скажет: «Если вы думаете, что я не прав, вежливо и твердо скажите мне об этом», это может сделать только родитель. И это умение жизненно важно – больше, чем оценка по любому предмету.

Учитель, взрослый – не всегда прав. Не всегда прав более сильный, более громкий и тот, кто стоит над тобой. Ты можешь выйти – просто выйти из класса, из конфликтной ситуации. Ты не обязан слушать того, кто тебя унижает, отвечать, оправдываться, у тебя есть помощник – это твой родитель. Ты всегда можешь призвать его на помощь, и не обязан справляться сам и быть самостоятельным там, где это пока трудно.

Это же правила безопасности в общении с чужими людьми! Мы все в той или иной форме говорим их детям – ну, помните? Улица, чужой дядя, на вид он может быть злым или добреньким, но под кого бы ни маскировался агрессор – правила работают! Тот, кто тебя унижает – точно не свой, даже если он – учитель: отвергай, уходи, кричи, зови на помощь. Уже давно никто не учит детей благоговеть перед старшими – это опасно. Так почему мы должны воспитывать пиетет перед любым школьным учителем, каким бы он в итоге ни оказался?

Школа делает все, что хочет, пока не пожалуешься

Школа сама учит жаловаться – и детей, и родителей.

Многие учителя просто не умеют решать проблемы своевременно и адресно. Например, предъявлять «взрослые» претензии родителю, а текущие учебные трудности решать самостоятельно, вместе с ребенком. Учитель распекает первоклашку по поводу цвета и стиля формы (что толку? – не ребенок ее себе покупает!), но обязательно ткнет родителей носом в несделанную работу над ошибками.

Обсуждение любой проблемы прямо или косвенно сводится к вине ученика или недостаткам всех детей в целом. Даже если учитель поступил непедагогично и непрофессионально, у него были на то причины: дети всегда какие-то не такие – плохо себя ведут, мешают, шумят, не готовы к уроку, невнимательны.

Каждый ребенок всегда в чем-то виноват, а за ним стоит его виноватый родитель, который его, такого сложного, вырастил и воспитал.

Как не понять того, кому это школьное чувство вины вообще не сдалось – он уже испытал его, когда сам был учеником, и сейчас – не хочет! Он идет уверенно, требует жестко, верит своему ребенку и готов его защищать. И каждый такой родитель знает, как волшебно налаживается жизнь, когда речь заходит об официальных жалобах: сразу находятся нужные слова, уровень снобизма и децибелов снижается, в трудных детях проявляются положительные качества – значит, могут, если хотят?

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Школа ведет себя потребительски

Об этом можно поговорить с родителями вчерашних первоклассников. Те самые неработающие мамы, которые 1 сентября, восторженно умиляясь, поправляют белые бантики и черные галстуки, через несколько лет становятся циничными и сухими… потребителями?

А что сделала школа, чтобы это было не так? Сколько их, этих мам, которые заседают в родительских комитетах, экономят деньги, чтобы всем было по карману съездить на экскурсию и купить принтер, оформляют стенды и украшают классы, закупают подарки и накрывают столы – а чего им еще делать, они ж не работают?! Эти милые мамы в вечных джинсах, без макияжа, с собранными в хвостик волосами иногда упрекают остальных за инертность, а потом у них опускаются руки. «Помощью школе» и «общественной работой» можно очень сильно увлечься во вред себе, это тяжелый и неблагодарный труд.

Каждый может им ткнуть: все это ради своих же детей, вас никто не заставляет. Но ради своего ребенка можно просто сходить в выходные в театр или музей, не занимаясь сборами, организацией, не выслушивая упреков. Единственная цель всех этих закупок, поездок, мероприятий – сплочение класса. Без дружеских встреч дети остаются тусовкой эгоистов, зоопарком, смешением языков – отличной почвой для возникновения травли и кружков дружбы против всех.

Активные родители делают работу учителя, которую он не успевает, не умеет или не хочет делать. И очень обидно, когда ее обесценивают, еще хуже – когда учитель сам разрушает эту достигнутую сплоченность неосторожными словами, неблагодарностью, уверенностью в том, что все так и должно быть.

Кстати, родители вторых и следующих детей весьма скептически относятся к этой внеклассной движухе. Они с ироничной улыбкой поглядывают на «девочек» и очень четко понимают, что их детям надо, а что – нет.

Так что «потребительство» родителей – лишь плод колоссального разочарования.

Бывают школы, в которых есть друзья нашим детям

Но их мало, и они не могут принять всех. Их нужно найти, в них нужно суметь попасть.

На вопрос «Как найти ребенку хорошую школу?» нет ответа, потому что подавляющее большинство школ – это обычные школы (даже если они называются гимназиями, лицеями и центрами образования), в которых, в большей или меньшей степени, присутствует все перечисленное. Если нет сейчас, то наверняка проявится потом.

Родителей, изначально настроенных на хорошие отношения со школой, на дружбу и позитив, на помощь и поддержку – очень много! К средней школе их остается существенно меньше, как и мотивированных, горящих учеников.

Так, может, не надо вот так сразу становиться друзьями?!

Давайте просто уважительно и качественно выполнять свои обязанности: школы и учителя – учить и спрашивать лишь то, чему научили, родители – воспитывать и выбирать образовательную траекторию. Тогда не так уж важно – называть это услугами или служением.

А с кем стоит и не стоит дружить, пусть разбираются дети – им эта задача по возрасту.

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