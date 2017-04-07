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5 советов от “диктатора”

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8 апреля по всему миру пройдет международная акция “Тотальный диктант”. Журналист, филолог Ксения Туркова призывает участников не бояться и делится полезными советами.
5 советов от “диктатора”
Ксения Туркова

Ксения Туркова

“Раз в год. Для всех, кто умеет писать”. Такой слоган встречает вас, когда вы открываете сайт “Тотального диктанта”. Он очень точный: действительно, участвовать в этой акции может любой. Ошибки, которых так многие боятся, часто возникают потому, что пишущие недостаточно внимательно вслушиваются в текст. Я была “диктатором” 4 раза: один раз в Москве, один в Киеве и два раза в Харькове. Каждый раз перед диктантом я предупреждаю участников: слушайте меня внимательно,  и вы услышите все, что вам нужно. Кругом подсказки — их надо только заметить.

Итак, вот на что надо обращать внимание.

1. Не бросайтесь писать предложение сразу, как только его начинают читать. Так вы можете упустить важное и не услышать интонации, которые вам помогут. Вслушивайтесь сначала в весь текст, потом в каждое предложение. У вас в голове должен сначала появиться “образ” предложения: только представив его целиком, вы поймете, как оно устроено.

2. Не ставьте лишних запятых. Лучше недоставить, чем переставить. Запятые, беспорядочно, “на всякий случай” рассыпанные по всему тексту, — признак того, что вы просто не слушали текст или не понимаете структуру предложения. Запомните правило: если вы не “слышали” запятой — ее там нет. Часто лишние запятые почему-то появляются после обстоятельств места и времени: вчера, сегодня, утром, в Москве, на прогулке и так далее.

3. Не разбрасывайтесь тире направо и налево. Писатель Дмитрий Быков как-то очень точно подметил, что у нас уже сложилось негласное правило: не знаешь, что ставить, — ставь тире! (Тут-то оно и появилось, но в этом случае тире как раз уместно). Тире — очень агрессивный знак, оно действительно давно и успешно вытесняет собой остальные. Слушайте внимательно и давайте шанс и двоеточию, и точке с запятой.

4. Доверяйте себе и полагайтесь на интуицию. Если вы написали какое-то слово и вам не нравится, как оно выглядит, — это неспроста. Скорее всего, вы сделали ошибку. После одного из “Тотальных диктантов” прошлых лет организаторы недоумевали: участники вдруг стали “окать” — писать “отлеты” и “орена”. Согласитесь, сам вид этих слов подсказывает, что с ними что-то не то. Так что смотрите на слова и прислушивайтесь к себе.

5. И, наконец, помните: хороший “диктатор” всегда подсказывает! Не специально, а просто потому, что его интонация соответствует структуре текста. Попробуйте слушать очень внимательно и даже следить за выражением лица диктующего — вы “увидите” и запятые, и двоеточия. Кстати, паузы для запятых, для тире, для двоеточий и для скобок — разные. Можете не верить, но это так! Постарайтесь включить на полную мощность все “уловители” интонационных оттенков — и вы это услышите.

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