О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

5 стихов Евгения Евтушенко о любви и времени

|
В США на 85-м году жизни умер поэт Евгений Евтушенко.
5 стихов Евгения Евтушенко о любви и времени

 

Поэт в России – больше, чем поэт.

В ней суждено поэтами рождаться лишь тем,

в ком бродит гордый дух гражданства,

кому уюта нет, покоя нет.

 

Поэт в ней – образ века своего

и будущего призрачный прообраз.

Поэт подводит, не впадая в робость,

итог всему, что было до него

 

Сумею ли? Культуры не хватает…

Нахватанность пророчеств не сулит…

Но дух России надо мной витает

и дерзновенно пробовать велит.

 

И, на колени тихо становясь,

готовый и для смерти, и победы,

прошу смиренно помощи у вас,

великие российские поэты…

 

Дай, Пушкин, мне свою певучесть,

свою раскованную речь,

свою пленительную участь –

как бы шаля, глаголом жечь.

 

Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд,

своей презрительности яд

и келью замкнутой души,

где дышит, скрытая в тиши,

недоброты твоей сестра –

лампада тайного добра.

 

Дай, Некрасов, уняв мою резвость,

боль иссеченной музы твоей –

у парадных подъездов и рельсов

и в просторах лесов и полей.

Дай твоей неизящности силу.

Дай мне подвиг мучительный твой,

чтоб идти, волоча всю Россию,

как бурлаки идут бечевой.

 

О, дай мне, Блок, туманность вещую

и два кренящихся крыла,

чтобы, тая загадку вечную,

сквозь тело музыка текла.

 

Дай, Пастернак, смещенье дней,

смущенье веток,

сращенье запахов, теней

с мученьем века,

чтоб слово, садом бормоча,

цвело и зрело,

чтобы вовек твоя свеча

во мне горела.

 

Есенин, дай на счастье нежность мне

к берёзкам и лугам, к зверью и людям

и ко всему другому на земле,

что мы с тобой так беззащитно любим.

 

Дай, Маяковский, мне глыбастость,

буйство,

бас,

непримиримость грозную к подонкам,

чтоб смог и я,

сквозь время прорубясь,

сказать о нём

товарищам-потомкам…

*****

А снег идёт, а снег идёт,
И всё вокруг чего-то ждёт…
Под этот снег, под тихий снег,
Хочу сказать при всех:
“Мой самый главный человек,
Взгляни со мной на этот снег –
Он чист, как то, о чём молчу,
О чём сказать хочу”.
Кто мне любовь мою принёс?
Наверно, добрый Дед Мороз.
Когда в окно с тобой смотрю,
Я снег благодарю.
А снег идёт, а снег идёт,
И всё мерцает и плывёт.
За то, что ты в моей судьбе,
Спасибо, снег, тебе.

*****
Весенней ночью думай обо мне

и летней ночью думай обо мне,

осенней ночью думай обо мне

и зимней ночью думай обо мне.

Пусть я не там с тобой, а где-то вне,

такой далёкий, как в другой стране, –

на длинной и прохладной простыне

покойся, словно в море на спине,

отдавшись мягкой медленной волне,

со мной, как с морем, вся наедине.

Я не хочу, чтоб думала ты днём.

Пусть день перевернёт всё кверху дном,

окурит дымом и зальёт вином,

заставит думать о совсем ином.

О чём захочешь, можешь думать днём,

а ночью – только обо мне одном.

Услышь сквозь паровозные свистки,

сквозь ветер, тучи рвущий на куски,

как надо мне, попавшему в тиски,

чтоб в комнате, где стены так узки, т

ы жмурилась от счастья и тоски,

до боли сжав ладонями виски.

Молю тебя – в тишайшей тишине,

или под дождь, шумящий в вышине,

или под снег, мерцающий в окне,

уже во сне и всё же не во сне –

весенней ночью думай обо мне

и летней ночью думай обо мне,

осенней ночью думай обо мне

и зимней ночью думай обо мне.

 

*****

 

Нас в набитых трамваях болтает,
Нас мотает одна маета,
Нас метро то и дело глотает,
Выпуская из дымного рта.
В шумных улицах, в белом порханьи
Люди, ходим мы рядом с людьми,
Перемешаны наши дыханья,
Перепутаны наши следы,
Перепутаны наши следы.
Из карманов мы курево тянем,
Популярные песни мычим,
Задевая друг друга локтями,
Извиняемся или молчим.
По Садовым, Лебяжьим и Трубным
Каждый вроде отдельным путём,
Мы, не узнанные друг другом,
Задевая друг друга, идём,
Задевая друг друга, идём.
*****

Мне снится старый друг,

который стал врагом,

но снится не врагом,

а тем же самым другом.

 

Со мною нет его,

но он теперь кругом,

и голова идёт

от сновидений кругом.

Мне снится старый друг,

крик-исповедь у стен

на лестнице такой,

где чёрт сломает ногу,

и ненависть его,

но не ко мне, а к тем,

кто были нам враги

и будут, слава Богу.

Мне снится старый друг,

как первая любовь,

которая вовек уже невозвратима.

Мы ставили на риск,

мы ставили на бой,

и мы теперь враги –

два бывших побратима.

Мне снится старый друг,

как снится плеск знамён

солдатам, что войну

закончили убого.

Я без него – не я,

он без меня – не он,

и если мы враги,

уже не та эпоха.

Мне снится старый друг.

Он, как и я, дурак.

Кто прав, кто виноват,

я выяснять не стану.

Что новые друзья?

Уж лучше старый враг.

Враг может новым быть,

а друг – он только старый…

Теги:
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Благотворительный фонд
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
93% собрано / 27400 руб. осталось
Тимур, Серафима и Емилия: стипендии для одаренных детей из многодетных семей
Тимур, Серафима и Емилия: стипендии для одаренных детей из многодетных семей
68% собрано / 54550 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Недействительные свечи, психоустойчивые уборщики и другие церковные объявления
Редакция портала "Православие и мир"

Не спешите делать замечания разговаривающим. Особенно если вы женщина

"
Православная стенгазета № 13 (380)
Редакция портала "Православие и мир"

В номере: Неделя 5 Великого поста. Преподобная Мария Египетская, Проповедь на Евангельское чтение, Заповеди Иисуса Христа. 6 заповедь,…

"
Православная стенгазета № 12 (379)
Редакция портала "Православие и мир"

В номере: Неделя 4 Великого поста. Преподобный Иоанн Лествичник, Проповедь на Евангельское чтение, Заповеди Иисуса Христа. 5 заповедь,…

Все статьи автора
Статьи Дня
«70% людей с аутизмом вынуждены жить под присмотром»
Оксана Головко

Но 10% детей смогут учиться и работать

«Просто смотри на Ее икону и лечи свои раны»
Архимандрит Савва (Мажуко)

Постное письмо № 28. Похвала Богородицы: созерцание чистоты

Долететь до Бога на одном сухаре. Шутки старца Паисия
Старец Паисий Святогорец

Как преподобный в монастыре шоколадки и карамельки сажал

самое читаемое

Открытый урок33,263

6 претензий учителя к современным родителям22,992

Скажи мне, брате, что делать с «френдами»?19,098

«Сережа орал, бил меня по лицу и даже кричал “Помогите!”»13,234

«Чтобы жить по порядку, его надо еще найти»8,004

«Просто смотри на Ее икону и лечи свои раны»6,837

Долететь до Бога на одном сухаре. Шутки старца Паисия6,402

«Я словно боялась удара ремнем по спине»6,130

Недействительные свечи, психоустойчивые уборщики и другие церковные объявления5,687

“В тишине его безмолвного страдания мы учились прислушиваться к своему сердцу”5,545

лучшие авторы

Татьяна Краснова33,263

Ксения Кнорре Дмитриева22,992

Илья Аронович Забежинский19,098

Новостная служба18,242

Архимандрит Савва (Мажуко)14,842

Наталия Константинова12,942

Протоиерей Вячеслав Перевезенцев8,627

Редакция портала "Православие и мир"6,521

Старец Паисий Святогорец6,402

Олеся Павлюк6,131

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть