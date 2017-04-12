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6 табу для родителей, которые не хотят быть предателями

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В день предательства Иуды педагог Марина Солотова рассказывает о том, кого дети называют главными предателями в своей жизни.
6 табу для родителей, которые не хотят быть предателями
Фото: Kate Vellacott / Flickr

Предательство родителей ранит на всю жизнь

Марина Солотова

Марина Солотова

Предательство – это всегда неприятно, больно и даже страшно. Я сама долго пыталась понять, что такое предательство и почему такие поступки окружающих вызывают жгучую обиду и острую боль. Постепенно я поняла: человек поступает так, как ему удобнее. Он ставит свои интересы или интересы других людей выше твоих – он так решил. Имеет право. Никто не должен жить по твоему сценарию. Для того, чтобы это понять, мне понадобилось 40 с лишним лет жизни. 40 с лишним лет опыта, книг, разговоров…

У наших детей всего этого пока нет. Они еще очень мало знают. Но слово «предательство» им знакомо хорошо. Подружка не поделилась шоколадкой, не позвала на день рождения, рассказала Таньке секретик – предала на всю жизнь! Но самое страшное предательство – это предательство родителей. Оно ранит глубоко и иногда на всю жизнь. Потому что простить подружку за то, что она поставила свои интересы выше – легче, чем понять маму или папу.

Я получила пятерку, а мама даже не сказала «Молодец»

Мы часто совершаем поступки, не пытаясь объяснить их своим детям. По разным причинам: некогда, считаем, что еще малы, не можем подобрать нужных слов… И они не понимают. Они уверены, что мы их предали.

На одном из занятий в мастерской журналистики я попросила своих ребят написать, когда и кто их предавал. Большинство работ были о нас, о родителях.

«Когда родилась сестренка, все свое время мама уделяла ей. Я вообще не видела маму. Родители нянчились только с ней, а мне вообще не уделяли времени. Однажды я пришла из школы в хорошем настроении, потому что получила пятерку за диктант, и с порога стала рассказывать об этом маме. А она сказала, чтобы я не кричала, потому что сестренка спит. Она даже не сказала мне «Молодец». С тех пор прошло несколько лет, я очень люблю свою сестру и больше ее не ревную, но про ту пятерку забыть не могу».

«Мне пообещали свозить меня в аквапарк в Екатеринбург, если я закончу четверть без троек. Я очень старался и ждал. Но меня так и не свозили, хотя с тех пор прошло больше года. Я считаю, что меня предали».

«Мои родители хотят переехать в Краснодар. Я понимаю – это их мечта. Но у меня тоже есть мечта, поступить в КиТ (Санкт-Петербургский институт кино и телевидения). До окончания школы остался всего год. С переездом мои шансы поступить резко падают: здесь я привык, здесь мои учителя, дополнительные занятия, а там депрессия обеспечена. Что решает год в жизни 43-летнего мужчины? Гораздо меньше, чем в жизни 17-летнего выпускника. Они говорят, что я эгоист и порчу их мечту, хотя на самом деле они сейчас разрушают мою жизнь. А главное – они не хотят меня слушать. Они предают меня и заставляют меня предать свою мечту».

«Однажды, когда мне было 6 лет, у меня в садике был утренник. К которому я долго готовилась. А мама не пришла. У нее были дела. Я считаю, что родители предают своих детей, когда у них есть что-то важнее, чем их дети».

«Меня предали родители. Когда мне было 7 лет, они долго ругались, кидались разными предметами, и мама выгнала папу. Теперь он живет в другом городе, и я иногда приезжаю к нему в гости. Я считаю, что мама меня предала, когда выгнала папу, потому что она не подумала обо мне».

Конечно, во всех перечисленных случаях родители не хотели зла своим детям. Наверняка у каждого случая есть объяснение, логика, причина. Но я убеждена: всякий раз, когда родители действуют не в интересах ребенка – это предательство. Для каждого нашего действия или бездействия по отношению к детям должно быть единственное объяснение: это в интересах ребенка. Мы должны уметь оценивать ситуацию, просчитывать ее последствия для сына или дочки и действовать исключительно исходя из этих последствий.

А теперь табу для родителей:

1. Никогда не выяснять с ребенком отношения в присутствии посторонних.

Неважно, учитель, соседка или подружка сына (дочки) стоит рядом. Даже если ребенок неправ. При посторонних ребенка можно только хвалить. Или молчать. Потому что мама и папа всегда должны быть на стороне своего ребенка, пусть даже он совершил нехороший поступок. Дома, наедине постараетесь понять и разобраться. Если стоит того – наказать. Но выставлять самого дорогого и близкого человека в невыгодном свете – это предательство.

2. Никогда не использовать то, чем ребенок поделился с вами, ему во вред.

Если дочка рассказала о своей первой влюбленности, не стоит опускаться до чего-то вроде «Сапоги мыть еще не научилась, а уже любовь у нее…». Потому что воспользоваться доверием ребенка и в удобном случае попрекнуть его же тайной – предательство.

3. Никогда не сравнивать ребенка с другими, если сравнение в пользу другого.

То есть сказать про одноклассника, который выиграл городскую олимпиаду, «Молодец!» – нормально. А «Вот видишь, а тебе бы только за планшетом сидеть» – предательство.

4. Никогда. Никогда! Никогда!!! Не выяснять отношения с супругом в присутствии ребенка.

Это тема для отдельного обстоятельного разговора. А пока просто вспомните, что переживали вы, когда слышали, как ссорятся родители. И станет понятно, что «награждать» такими переживаниями сына или дочку – предательство.

5. Казалось бы, очевидное. Но часто нами игнорируемое. Пообещал – сделай.

Потому что ребенок ждет. Мечтает. Представляет, как будет здорово. Верит, в конце концов. Разрушать эту веру – предательство.

6. Не позволять никому говорить вам о ребенке плохо.

Еще раз. Никому. Даже лучшей подруге. Даже бабушке. Даже если ребенок в это время в лагере за 40 км от города. Если это просто информация о том, что ребенок сделал и что сказал – ради Бога, спасибо за информацию. Как только начинается оценка – до свидания. Потому что спокойно слушать высказывания вроде «А твой-то вообще стыд потерял, хамло невоспитанное» – это предательство.

Есть еще и седьмое, восьмое, девятое…

Когда-нибудь наши дети вырастут и, наверное, поймут, что многое из того, что казалось им предательством – на самом деле просто слабость, или незнание, или неумение правильно объяснить мотивы своих поступков по отношению к ним. Но ведь нам не становится легче, когда мы узнаем причину болезни? Болеть ведь меньше не начинает? Да, мы понимаем, что надо сделать, чтобы не было больно. И часто процесс лечения бывает очень длительным и больнее, чем сама болезнь. Поэтому лучше заниматься профилактикой, суть которой очень проста: всегда быть на стороне ребенка.

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