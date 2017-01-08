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600 тысяч человек посетили рождественские богослужения в храмах Москвы

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600 тысяч человек посетили рождественские богослужения в храмах Москвы

8 января, ПРАВМИР: Более 600 тысяч верующих посетили православные храмы столицы во время празднования Рождества Христова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Москве.

«6 и 7 января в столичных православных храмах, церквях и монастырях прошли мероприятия, посвященные празднованию Рождества Христова, в которых приняли участие более 600 тысяч человек», – сообщили в пресс-службе.

Рождественские богослужения прошли в более чем 400 храмах столицы.

Охрану общественного порядка и безопасность людей в эти дни обеспечивали почти 7 тысяч сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и представителей народных дружин.

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