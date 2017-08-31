7 главных поступков леди Дианы

20 лет назад погибла принцесса Диана: 31 августа 1997 года ее автомобиль врезался в стену в тоннеле на парижской набережной. Диане Фрэнсис Спенсер было 36 лет. В 2002 году леди Ди заняла третье место в списке 100 величайших британцев всех времен – телеканал «Би-би-си» поставил ее выше Уильяма Шекспира, Исаака Ньютона, Джона Леннона.

При жизни Диану называли «королевой людских сердец», а ее личная жизнь, как и причина аварии, обсуждается до сих пор. Но леди Ди использовала свою популярность ради другого – боролась c социальными проблемами, развенчивала мифы, учила сопереживать и с уважением относиться к разным людям. Она поддерживала онкоцентры, больницы, приюты, центры для бездомных, лепрозории: не только деньгами, но главное – личным участием. Возглавляла более 100 благотворительных организаций по всему миру, организовывала миротворческие поездки в разные страны. Диана собиралась войти в состав комитета планирования Международного Красного Креста. Незадолго до аварии генсекретарь ООН пригласил ее выступить с докладом на осенней ассамблее, звучали предположения, что принцессу Диану скоро назначат послом доброй воли. О себе леди Ди говорила так: «Я всегда была, есть и буду фигурой только гуманитарной, я хочу только помочь людям, чем могу, вот и все… Мир болен отсутствием человеколюбия и сострадания все сильнее и сильнее…» «Правмир» рассказывает о главных благотворительных и миротворческих инициативах принцессы Дианы.

1. Сняла перчатки и пожала руки двенадцати больным со СПИДом

В 80-х годах росло количество больных СПИДом, считалось, что эта болезнь передается через прикосновение. Люди со СПИДом неизбежно становились изгоями.

Весной 1987 года в Великобритании открылось первое отделение для таких больных в Миддлсексской больнице. Членов королевской семьи приглашали выступить на церемонии, Чарльз отказался. Узнав об этом, Диана поспешила в больницу, где непринужденно общалась с пациентами и пожимала их руки. С этого момента она всегда выступала в защиту больных, опровергала мифы, старалась поддерживать борьбу со СПИДом, несмотря на неодобрение королевы.

Спустя два года во время поездки в Нью-Йорк она посетила Гарлемскую больницу для больных СПИДом детей. Газеты писали: она неожиданно взяла на руки семилетнего умирающего мальчика из Гарлема.

После смерти Дианы учредитель фонда помощи людям с ВИЧ National AIDS Trust Гэвин Харт сказал: «По нашему мнению, Диана сделала для помощи людям с ВИЧ больше, чем кто бы то ни было, и до сих пор никто не делает ничего подобного».

«Я много интересовалась тем, как передается эта зараза. Меня сумели убедить, что в обычной жизни больные люди безопасны, но все общество думало иначе. От несчастных, далеко не всегда виноватых в заражении (как, например, дети), отворачивались все, им оставалось умирать безо всякой помощи. <…> И это не была глупая бравада, мне и впрямь захотелось взять невинного ребенка на руки. Ведь если взрослые могут быть виноваты в болезни сами, то дети не виноваты ни в чем!»

2. Обняла больных проказой в лепрозории матери Терезы в Индии

В феврале 1992 года принцесса Диана отправилась в Индию, где посетила богоугодные заведения матери Терезы: хоспис, приют для брошенных детей, лепрозорий для больных проказой. Диана пожимала руки пациентам, доказывая, что это не заразно.

После этой поездки Диана написала: «Наконец, после стольких лет поиска, я нашла свой путь. Когда я приехала в хоспис матери Терезы, сестры милосердия специально для меня спели торжественный гимн. Это было незабываемое духовное переживание. Я буквально воспарила духом. Эмоции были настолько сильны, что они не смогли не оказать на меня огромного воздействия. Я только теперь поняла, что всем своим сердцем, всей своей душой хочу заниматься этим делом в глобальном масштабе».

Вскоре принцесса Диана стала покровителем организации The Leprosy Mission и посетила больницы Индии, Непала, Зимбабве. Она очень тесно общалась с матерью Терезой, которая умерла через неделю после гибели Дианы.

«Я отправилась в Непал, где посетила хижины простых людей, лагеря для прокаженных, больницы… Все это привычно и очень нужно. Каждый такой визит приносил не только удовлетворение мне и какое-то облегчение людям, но и немалые деньги в виде благотворительной поддержки. <…> Летом я отправилась в Зимбабве, где встречалась с Робертом Мугабе, посещала детские центры, снова и снова больницы и пункты распределения гуманитарной помощи…»

3. Прошла по разминированному полю в Анголе

Принцесса Диана поддержала кампанию против производства и использования противопехотных мин. За несколько месяцев до смерти она в рамках миссии Красного Креста отправилась в Анголу, где шла гражданская война и вся земля была утыкана минами.

Диана была поражена: по городу на костылях и инвалидных колясках передвигались люди без ног – мужчины, женщины, дети. Она увидела девочку, у которой миной разорвало кишечник. Диана знала, что в Анголе самое большое в мире количество людей с ампутированными частями тела. «Но даже зная все это, я оказалась не готова к тому, что увидела», – вспоминала после она.

За несколько дней до приезда принцессы в самом заминированном городе Анголы Куито случилась очередная трагедия: подростки погибли во время игры в футбол на не полностью разминированном поле.

Тогда леди Ди надела на себя бронежилет с эмблемой HALO-TRUST и защитную маску от пуль и прошла по разминированному полю. Своим примером она хотела показать опасность этого оружия, хотя сама потом признавалась, что от страха ее челюсть свела судорога. В конце 1997 года международное движение по запрещению противопехотных мин получило Нобелевскую премию мира.

«За эту “прогулку по минному полю”, как назвали проход в британском парламенте, мне немало попало от всех. Кто-то возмущался: “Зачем это нужно?!” Кто-то доказывал, что одной принцессой ничего не победишь, кто-то обвинял в дешевом популизме… <…> Так вот, я в защитном жилете попыталась пройти по заведомо разминированной полосе и могу сказать, что это очень страшно. А каково тем, у кого нет ни жилетов, ни минеров, кому, как этой девочке Хелене, приходится каждый раз, отправляясь за водой, рисковать своей жизнью, тем, кто просто вынужден жить среди минных полей?!»

4. Подарила оборудование Тушинской детской больнице в Москве

В июне 1995 года принцесса Диана на два дня прилетела в Москву. Это был единственный ее приезд в Россию. Леди Ди встретилась с министром социальной защиты Людмилой Безлепкиной и депутатом Юрием Яровым, курировавшим социальный блок в Белом доме, сходила на спектакль в Большой театр, а на следующий день отправилась в Тушинскую детскую больницу.

В конце 80-х годов в Великобритании открылся фонд этой больницы: для обмена опытом врачи практиковались в медучреждениях обеих стран, московская больница получила хорошее оборудование. Когда-то фонд возглавляла мать королевы Елизаветы II, но в силу возраста она не могла заниматься им в должной мере, поэтому передала дела принцессе Диане.

Врачи до сих пор вспоминают тот приезд: леди Ди зашла в травматологическое отделение, где лежали дети после автодорожных и железнодорожных аварий. При виде ран сопровождавшие принцессу падали в обмороки, а она спокойно шла.

В тот приезд принцесса Диана открыла филиал фонда помощи детям-инвалидам «Уэйверли хаус» в школе № 751.

16 июня в посольстве Великобритании в Москве принцесса Диана получила Международную Леонардо-премию за вклад в развитие гуманитарной сферы.

«Как мне хотелось подержать на руках каждого больного ребенка, приласкать всех, рассмешить, чтобы хоть на мгновение в их глазах вместо боли появилась улыбка!»

5. Три раза в неделю ходила к онкобольным детям в больницу

Принцесса Диана была покровителем Королевской больницы Бромптона и детской больницы «Грейт Ормонд Стрит Хоспитал». Она очень любила детей и при любой возможности общалась с ними. Так, три раза в неделю леди Ди ходила в отделения больницы Бромптона и проводила там с детьми 3-4 часа. После в интервью она говорила: «Некоторые из них будут жить, кто-то умрет, но они все должны получать любовь здесь и сейчас. Я стараюсь дать им эту любовь».

«Я не могла пройти мимо ни одного больного. Не во все палаты меня пустили, куда-то входят только врачи и медсестры, но если было можно, я заходила, оставляя помощников маяться в коридорах. Подбадривала, пожимала руки, пыталась вселить надежду… Я могла им помочь только своим сочувствием, и если это помогало, готова была отдавать его сполна».

6. Помогала центру помощи бездомным и учила этому своих сыновей

В 1992 году принцесса Диана стала попечителем лондонского центра помощи бездомным Centerpoint. Во время визитов в центр леди Ди брала с собой обоих сыновей. В 23 года принц Уильям стал попечителем центра.

«Там в госпитале или среди искалеченных людей совершенно забываются прежние проблемы, кажутся такими мелкими, убогими. Удивительно, среди убогих хижин, убогой жизни убогими кажутся заботы нашего обеспеченного, сытого и незаминированного мира. Мы просто не представляем их жизни, как и они не верят в возможность нашей. <…>

Эту пропасть нельзя ни перепрыгнуть, ни не заметить, через нее можно только протянуть руку помощи. Если мы этого не сделаем, то мы не люди и не имеем права жить на Земле».

7. Поддерживала театр «Английский национальный балет»

Почти все проекты, которые поддерживала принцесса Диана, были социальными. Но один относился к сфере культуры – театр «Английский национальный балет». Принцесса Ди вместе с сыновьями была частым посетителем театра, она организовывала фандрайзинговые балы и гала-встречи, собирая средства в поддержку театра.

«Даже за весельем и смехом, за оживленной внешностью внутри остался тот страх минного поля и понимание, что если я могу что-то изменить, то должна это делать. Жить вот такой раздвоенной нелегко». «Я нашла себя. Будучи ненужной собственному мужу и королевской семье, я оказалась очень нужна тысячам, а может, и миллионам людей на всем свете. Скольким я улыбнулась, скольким пожала руки, скольких просто погладила по плечу, по щеке, скольких детей обняла!.. Когда-то я сказала, что хочу стать королевой людских сердец. Я уже никогда не стану королевой Великобритании, но это не важно, а вот королевой сердец могу стать»

После гибели Дианы Кенсингтонский Дворец продолжил получать общественные пожертвования. Так появился Мемориальный фонд принцессы Уэльской. За 15 лет работы (до 2012 года) он перечислил на благотворительность более 112 млн фунтов, поддержав около пятисот организаций.

Цитаты из книги «Принцесса Диана. Жизнь, рассказанная ею самой»