7-летний художник с Урала победил на конкурсе экологических рисунков в Токио

16 января. ПРАВМИР. Рисунок семилетнего Евгения Кале о выращивающей цветы девочке стал одним из лучших на XVII Международном экологическом конкурсе детского рисунка в Токио.

По словам мамы юного художника, преподавателя художественной студии Татьяны Бельц, на рисунке Евгений изобразил девочку, которая выращивает в своем саду цветы и виноград. Идея рисунка заключается в том, что земля, за которой ухаживают, дает прекрасные плоды, кормит нас, сообщает ТАСС со ссылкой на Бельц.

Рисунок выполнен в смешанной технике: использовались карандаш, акварель и гелевая ручка.

В подарок от организаторов конкурса свердловчанин получил диплом, календарь, каталог работ-победителей и набор цветных карандашей. Теперь Женя мечтает, чтобы его работы показали в Москве.

Всего на конкурс поступило более 255 тысяч работ из 94 стран. Первое место присудили 47 юным художникам. Евгений стал единственным победителем из России.

Международный экологический конкурс детского рисунка проводится с 1999 года. Участие в нем принимают дети в возрасте от 7 до 15 лет из разных стран мира.