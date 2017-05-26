72% россиян хотели бы приложиться к мощам Николая Чудотворца

26 мая. ПРАВМИР. Желание приложиться к мощам Николая Угодника выразили более двух третей россиян (72%), следует из опроса, результаты которого опубликовал ВЦИОМ.

Среди некоторых групп доля тех, кто хотел бы приложиться к мощам, превышает 80%. Это – женщины (81%), люди в возрасте 60 лет и старше (82%) и последователи православия (87%).

О прибытии мощей в Россию знают более трех четвертей россиян (81%). Хорошо осведомленными назвали себя 52% опрошенных.

Такие мероприятия поддерживают 83% россиян, против высказались 11%.

23% опрошенных хотели бы попросить у Николая Чудотворца здоровья, 11 процентов – мира в жизни и стране, 10 процентов – попросить о личном, о помощи. Еще 18 процентов хотели бы увидеть мощи, потому что верят в святыни, а это почитаемый святой.

Опрос был проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения 23 – 24 мая 2017 года по телефону. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Выборка составила 1200 человек.

Часть мощей Николая Чудотворца, постоянно хранящихся в базилике города Бари (Италия), пребыла в Россию 21 мая.

До 12 июля мощи пробудут в Москве, а с 13 по 21 июля они будут находиться в Петербурге.

Договоренность о переносе части мощей святителя Николая была достигнута по результатам встречи Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.

За первые пять дней нахождения мощей в столице России им поклонились 92 тысячи человек.