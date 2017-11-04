10 православных святынь с высоты птичьего полета

1. Новодевичий монастырь, Москва
2016 год
2. Троице-Сергиева лавра
Автор: Сергей Ив, 2017 год
3. Спас на Крови, Санкт-Петербург
Реставрация храма
Автор: Станислав Забуплаев, 2017 год
4. Киево-Печерская лавра
Автор: Александр Кащеев, 2014 год
5. Забытые храмы Урала
2016 год
Церковь Боголюбской иконы Божией Матери (село Галкинское, Камышловский район), Николаевская церковь (село Исетское, Каменский район), храм во имя пророка Илии (село Смолинское, Каменский район).
6. Арзамас
Автор: Вадим Разумов, 2016 год
«Город Арзамас поражает своими огромными храмами в стиле классицизма. На видео, которое я снял с дрона, их можно насчитать более десятка, попробуйте насчитать больше. Самый огромный – Воскресенский собор на Соборной площади, он построен в честь победы в Отечественной войне 1812 года по проекту Михаила Коринфского, ученика А.Н. Воронихина. Все фасады храмов приведены в божеский вид, напротив собора сохранилось старое здание магистрата XVIII века, в котором сейчас находится музей Патриаршества. Из усадеб самой заметной постройкой можно назвать дом Белянинова, в этом году ему поменяли крышу и окна, а во флигеле уже работает ресторан».
7. Церковь Покрова на Нерли, Владимирская область
Автор: Алексей Морозов, 2015 год
8. Ферапонтов монастырь, Вологодская область
Автор: Вадим Разумов, 2017 год
«На севере Вологодчины, на холме меж двух озер — Ферапонтовского и Спасского, гармонично слившись с окружающим ландшафтом, расположился Ферапонтов монастырь. В 1502 году собор Рождества Богородицы расписал Дионисий, ведущий московский иконописец конца XV – начала XVI веков. Ферапонтов монастырь – это единственный полностью сохранившийся в России от начала XVI века пример взаимодействия архитектуры и стенописи, был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году».
9. Монастыри Переславля-Залесского
Автор: Вадим Разумов, 2017 год
«Переславлю-Залесскому в этом году исполняется 865 лет, он был основан Юрием Долгоруким как будущая столица Северо-Восточной Руси. На берегу Плещеева озера, в заповедной зоне находится Никитский монастырь, одна из древнейших обителей нашей страны».