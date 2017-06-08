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Администратор одной из «групп смерти» арестован в Челябинске

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8 июня. ПРАВМИР. Администратор одной из «групп смерти» 26-летний Илья Сидоров задержан в Москве по подозрению в доведении до самоубийства жительницы Челябинской области.
Администратор одной из «групп смерти» арестован в Челябинске

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из управления “К” МВД России, уголовного розыска и отдела “К” по Челябинской области задержали подозреваемого в доведении несовершеннолетнего до самоубийства», – сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержанный является администратором группы смерти, в которую входили 32 человека, все они несовершеннолетние.

«Он давал им задания, направленные на причинение вреда своему здоровью, с целью доведения до совершения суицида», – сказала Волк.

По данным СК, в мае этого года в Челябинской области 14-летняя девушка попыталась покончить жизнь самоубийством, ее доставили в районную больницу с резаными ранами.

В ходе обыска у подозреваемого изъяты пять сотовых телефонов, планшетный компьютер, несколько сим-карт. Он этапирован в Челябинск.

По данным Znak.com, Еткульский районный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство следствия о заключении Сидорова под стражу на два месяца.

Как стало известно из заседания суда, Илья Сидоров — коренной москвич. У него среднее профессиональное образование, работает почтальоном в Москве, холост.

По версии следствия, в один из дней до 15 апреля Сидоров под именем Илья Спартак в соцсети «ВКонтакте» решил довести школьницу из Еткуля до самоубийства. Под видом игры «Синий кит» предлагал выполнять задания и угрожал убить ее саму и ее родителей.

Когда девочка отказалась выполнить последнее задание, он снова стал угрожал ей. В результате школьница попыталась покончить с собой. К счастью, медикам удалось спасти ее. Известно, что в настоящее время школьница проходит лечение в больнице. Также, по данным следствия, Сидоров вымогал у нее 23 тысячи рублей.

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