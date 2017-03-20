Академики перенесли выборы президента РАН на осень

20 марта. ПРАВМИР. Общее собрание Российской академии наук приняло решение перенести выборы президента РАН и ее президиума на осень.

Кроме того академики решили просить правительство России продлить полномочия нынешнего главы РАН Владимира Фортова и действующего президиума.

Оба предложения были приняты большинством голосов, сообщает Интерфакс.

При этом сам Фортов был против продления своих полномочий, пояснив, что хочет избежать конфликта интересов на осенних выборах. Однако академики настояли на том, чтобы он остался во главе организации на ближайшие полгода.

Ранее все три кандидата на пост президента РАН сняли свои кандидатуры из-за вопросов к процедуре выборов в уставе РАН и чтобы не ставить под сомнение легитимность главы академии и президиума.

На пост президента РАН претендовали действующий глава академии Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров.