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Академики РАН попросили не менять правила выборов президента Академии

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8 июня. ПРАВМИР. Более 30 академиков, членов-корреспондентов и профессоров Российской Академии наук поставили подписи под письмом в Госдуму, с протестом в связи с планируемыми изменениями, согласно которым число кандидатов на пост президента РАН ограничивается тремя человеками.
Академики РАН попросили не менять правила выборов президента Академии

Об этом ТАСС сообщил физик, академик Владимир Захаров.

По его словам, внесенный 6 июня группой депутатов от «Единой России» законопроект, в числе прочего, содержит такую новацию: «президент Российской академии наук избирается из числа не более трех согласованных правительством Российской Федерации кандидатов сроком на пять лет».

«Это несколько неожиданно было (предложение ограничить число кандидатов до трех человек). При встрече с президентом России и при обсуждении в академических кругах мы исходили из того, что кто будет выдвинут, тот и будет представлен, и критерии, по которым могут быть выдвинуты кандидаты, не обсуждались. Это инициатива депутатского корпуса», – сказал главный ученый секретарь РАН Михаил Пальцев.

Подпись под письмом в Госдуму поставили уже более 30 ученых.

В то же время ученые поддерживают предложения об определении победителя на выборах простым большинством голосов и утверждение его на пост президента Академии президентом России.

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако Общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры.

Новые выборы президента РАН запланированы на 27 сентября 2017 года.

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