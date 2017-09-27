Актер Егор Клинаев погиб, пытаясь оказать помощь водителям на МКАД

27 сентября. ПРАВМИР. 18-летний актер из сериала «Физрук» Егор Клинаев погиб в массовом ДТП, пытаясь помочь пострадавшим в аварии водителям.

По предварительным данным, ДТП произошло около трех часов ночи, когда актер, двигаясь по МКАД на автомобиле Toyota Mark II, заметил столкнувшиеся на пятой полосе автомобили «ГАЗель», Skoda Octavia и ВАЗ-2110.

Клинаев остановился, чтобы поинтересоваться, не нужна ли водителям помощь, однако в тот момент, когда Клинаев вместе с двумя другими автомобилистами дожидался приезда инспекторов, в мужчин на большой скорости влетел Honda Accord.

В результате наезда Клинаев скончался на месте ДТП, еще два человека — водитель «ГАЗели» Фуад Тагиев и водитель ВАЗ-2110 Саркиз Акопян — были доставлены в больницу со скальпированной раной головы и ушибами мягких тканей.

По словам актера Дмитрия Нагиева, сыгравшего главную роль в сериале «Физрук», назвал гибель Клинаева личной трагедией.

«Это кошмарное сообщение, которое ввергает меня в абсолютную бездну ужасных переживаний. Я с Егором снимался много, долго. Светлый человек, с удивительным чувством юмора, с большим актерским будущим», — поделился актер своими переживаниями с телеканалом «Звезда».

Егор Клинаев родился в Москве 10 апреля 1999 года. Вел программу «Пора в космос!» с 2010 по 2014 год на канале «Карусель».

В кино Клинаев начал сниматься в 2012 году, наибольшую известность получил благодаря популярному телесериалу «Физрук», где появился в третьем сезоне в качестве нового персонажа.