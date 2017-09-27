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Актер Егор Клинаев погиб, пытаясь оказать помощь водителям на МКАД

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27 сентября. ПРАВМИР. 18-летний актер из сериала «Физрук» Егор Клинаев погиб в массовом ДТП, пытаясь помочь пострадавшим в аварии водителям.
Актер Егор Клинаев погиб, пытаясь оказать помощь водителям на МКАД

По предварительным данным, ДТП произошло около трех часов ночи, когда актер, двигаясь по МКАД на автомобиле Toyota Mark II, заметил столкнувшиеся на пятой полосе автомобили «ГАЗель», Skoda Octavia и ВАЗ-2110.

Клинаев остановился, чтобы поинтересоваться, не нужна ли водителям помощь, однако в тот момент, когда Клинаев вместе с двумя другими автомобилистами дожидался приезда инспекторов, в мужчин на большой скорости влетел Honda Accord.

В результате наезда Клинаев скончался на месте ДТП, еще два человека — водитель «ГАЗели» Фуад Тагиев и водитель ВАЗ-2110 Саркиз Акопян — были доставлены в больницу со скальпированной раной головы и ушибами мягких тканей.

По словам актера Дмитрия Нагиева, сыгравшего главную роль в сериале «Физрук», назвал гибель Клинаева личной трагедией.

«Это кошмарное сообщение, которое ввергает меня в абсолютную бездну ужасных переживаний. Я с Егором снимался много, долго. Светлый человек, с удивительным чувством юмора, с большим актерским будущим», — поделился актер своими переживаниями с телеканалом «Звезда».

Егор Клинаев родился в Москве 10 апреля 1999 года. Вел программу «Пора в космос!» с 2010 по 2014 год на канале «Карусель».

В кино Клинаев начал сниматься в 2012 году, наибольшую известность получил благодаря популярному телесериалу «Физрук», где появился в третьем сезоне в качестве нового персонажа.

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