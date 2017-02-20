Актер Олег Тактаров отказался от роли россиянина, воющего на Украине

20 февраля. ПРАВМИР. Актер Олег Тактаров отказался от предложения из Голливуда сыграть «жестокого русского», воюющего на Украине, сообщил сам актер в Facebook.

В описании роли, которое приводит актер, говорится: «Мужчина, русский, 45-50 лет, Роман — лидер группы русских сепаратистов, коварно и жестоко сражающихся на Украине. “Вырезав” мирную украинскую деревню, Роман и его команда на сбитом американском самолете пускаются в погоню за убегающими от них офицерами военно-морского флота».

«У меня сейчас как никогда туго с деньгами, но уже сказал нет этому “заманчивому предложению” из Голливуда. Надеюсь судьба мне пошлет другую работу, чтоб как-то помочь детям студентам, но играть это… Лучше голодать», – написал артист.

Олег Тактаров снимался в таких проектах, как «Самолет президента», «Хищники», «Сокровище нации», «Полиция Майями. Отдел нравов», «Generation П».